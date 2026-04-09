好評につき 4月分「みずほPayPayドーム福岡」「マリンメッセ福岡」コンサートに伴う臨時特急列車・新幹線を追加で増発します！

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九州旅客鉄道株式会社

JR九州では、4月に「みずほPayPayドーム福岡」や「マリンメッセ福岡」で開催されるコンサートに合わせて、事前のご予約状況が大変好評につき、臨時列車を追加で２本運転することを決定しました。コンサート終了後のお帰りは増発して便利になるJRをぜひご利用ください。





※画像はイメージです

1　追加で増発を実施する日


　　2026年４月26日（日）


2　追加で増発する列車の主な停車駅の時刻


◆・熊本方面（九州新幹線さくら）




- 博多駅の発車時刻（九州新幹線） -



4/24.25.26の九州新幹線は


お帰りのピーク時間帯の


22時台に４本運転します！





◆小倉・大分方面（特急にちりん）



※にちりん197号の停車駅　福間、赤間、折尾、黒崎、戸畑、小倉、行橋、宇島、中津、柳ヶ浦、宇佐、杵築、別府

- 博多駅 4/26の発車時刻（特急） -




さらに特急を増発！


4月26日(日)の小倉・大分方面は


21時台に４本の特急を運転！






3　その他


（1）追加で増発する臨時列車の指定席は4月10日（金）の午前８時から発売します。


（2）4月24～26日の他の臨時列車については3月10日発表の（コチラ(https://www.jrkyushu.co.jp/byarea/fukuoka_saga/info/__icsFiles/afieldfile/2026/03/10/202603010_4month_special_limited_express.pdf)）をご参照ください。


（3）時刻の詳細は、JR九州ホームページ「駅別時刻表」をご確認ください。コチラをクリック！(https://www.jrkyushu-timetable.jp/jr-k_time/top.html?_ga=2.147675519.915737328.1724109824-1329832696.1724109824#map)


　　 ※追加の臨時列車は「駅別時刻表」には4月20日に反映されます。


（4）ご予約は便利な「JR九州インターネット列車予約サービス」・「QRチケレスサービス」をご利用ください。JR九州インターネット列車予約サービス・QRチケレスサービスはコチラ！(https://www.jrkyushu.co.jp/yoyaku/)