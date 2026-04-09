「地盤×不動産価格 相関マップ」をAI地盤改良費用診断「地盤チェッカー」が無料公開 ── 都道府県を選ぶだけで地盤リスクと地価の関係が見える

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI地盤改良費用診断「地盤チェッカー」（https://jiban.xyz）において、地盤×不動産価格 相関マップ（https://jiban.xyz/tools/ground-value-map）を新たに公開しました。

地盤と不動産価格の「見えない関係」

国土交通省の資料によると、住宅を建築する際の地盤改良率は地域によって20～70%と大きな開きがあります。地盤が軟弱なエリアでは、建築費に加えて数十万～数百万円の地盤改良費用が発生する可能性がありますが、この情報は土地の購入前に把握しづらいのが現状です。

一方で、地盤の強度と不動産価格にはある程度の相関があることが知られています。地盤が安定した高台は地価が高い傾向にあり、埋立地や低地は地価が安い代わりに地盤改良費用がかさむケースがあります。しかし、こうした情報を一覧で比較できるツールはほとんど存在しませんでした。

「地盤×不動産価格 相関マップ」の3つの特徴- 都道府県を選ぶだけ: 難しい操作は一切不要。都道府県を選択するだけで、エリアごとの地盤強度ランクと国土交通省の公示地価データの相関を表示します- 地盤改良率・推定追加費用を表示: エリアごとの地盤改良が必要になる確率の目安と、改良工事にかかる推定費用を提示。土地の「見えないコスト」を事前に把握できます- 全国比較が可能: 47都道府県のデータを横並びで比較でき、移住先の検討や複数候補地の絞り込みに活用できますご利用方法- 地盤チェッカー 相関マップ（https://jiban.xyz/tools/ground-value-map）にアクセス- 確認したい都道府県を選択- 地盤強度ランク・公示地価・地盤改良率・推定追加費用の相関データを確認今後の展開

地盤チェッカーでは今後も、住宅購入における地盤リスクの情報格差解消を目指し、土地選びに役立つ実用的なツールの開発・公開を進めてまいります。

会社概要- 会社名: 株式会社Mycat- 所在地: 東京都目黒区三田2丁目7番22号- 事業内容: AIを活用した生活・ビジネス支援サービスの企画・開発・運営- コーポレートサイト: https://mycat.business