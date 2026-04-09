【母の日ギフト2026】1鉢で2色を楽しめる「2色カーネーション」に新色追加【おいもや】

株式会社おいもや

株式会社おいもや（本社：静岡県掛川市、代表取締役社長：関谷夕佳）は、2026年の母の日ギフトとして展開する「2色カーネーション」シリーズにおいて、新色を追加しました。母の日ギフトの定番であるカーネーションは、同社においても母の日売上の中心となる人気商品であり、近年は定番に加えて“特別感”や“個性”を求めるニーズも高まっています。

同シリーズは、異なる品種のカーネーションを1つの鉢で育てる「2色植え」によって、1鉢で複数の花色を楽しめる点が特徴です。2019年の展開開始以来、品種の組み合わせや生育バランスの改良を重ね、これまでに18種類以上の組み合わせを展開してきました。

今回、主力の5号サイズでは新たに「マカロンフレーズ＆パナシェ」の2色を追加。さらに、より華やかなギフトニーズに対応する7号サイズでは、3色を組み合わせたミックスタイプにも新色を追加し、ラインナップを拡充しました。

2026年のおいもや母の日ギフトでは5号鉢で5種、7号鉢で3種の寄せ植えカーネーションを展開する。

また、2025年の母の日においては「2色カーネーション」の購入者の約3割がリピート利用となるなど、継続的な支持を集めています。

1鉢で2色楽しめる「2色植えカーネーション」とは

2色カーネーションは、異なる品種のカーネーションを1つの鉢で育てる「2色植え」によって、1鉢で複数の花色を楽しめる商品です。一般的な単色のカーネーションとは異なり、開花時期や花の大きさ、草丈などが異なる品種を組み合わせる必要があり、生育バランスの調整が難しいことが特徴です。

同社では、生産農家と直接連携しながら、早咲き・遅咲きの違いや背丈のバランスなどを考慮し、複数の品種を組み合わせた試作と改良を重ねてきました。

2019年から改良を重ね、18種類以上の組み合わせを展開

2色植えカーネーションのラインナップ【母の日2026】7号寄せ植えカーネーションのラインナップ【母の日2026】

おいもやでは2019年より2色カーネーションの展開を開始。これまでに18種類以上の組み合わせを販売し、年々ラインナップを拡充してきました。中でも、赤とピンクの複色である「赤＆イチゴホイップ」の組み合わせが人気を集めています。

母の日ギフトとしての需要に加え、「定番とは少し違った花を贈りたい」「より華やかな印象のギフトにしたい」といったニーズにも応える商品として支持を集めています。

2026年の母の日ギフトには新色を追加し、ラインナップを拡充

母の日ギフト2026では、主力の5号サイズにおいて新たに「マカロンフレーズ＆パナシェ」の2色を追加しました。

それぞれ異なる色合いや咲き方を楽しめる組み合わせとなっており、母の日ギフトとしての選択肢がさらに広がります。

また、よりボリューム感や華やかさを求める方向けの上位モデルとして展開している7号サイズでは、3色を組み合わせたミックスタイプにも新色を追加。用途や贈る相手に応じて選べるラインナップとしています。

定番に“特別感”を加えた母の日ギフトとして展開

母の日2026の5号カーネーション新色「マカロンフレーズ＆パナシェ」母の日2026の7号カーネーション新色「イチゴホイップ＆オルフィカ＆ももりーな」

母の日におけるカーネーションは定番の贈り物である一方で、近年は“少し違ったものを選びたい”“より印象に残るギフトにしたい”といったニーズも高まっています。

2色カーネーションは、1鉢で複数の花色を楽しめることから、定番の安心感に加えて特別感を演出できる点が特徴です。実母へのギフトはもちろん、義母や職場向けなど、幅広いシーンで利用されています。

また、2025年の母の日ギフトでは、4月の売上のうち後半が約60％を占めるなど、直前での購入ニーズの高さもうかがえます。

食べきり個包装でギフトにも人気の商品花とスイーツを組み合わせたギフト需要に対応。

花とスイーツを組み合わせたギフト需要に対応し、鉢植えカーネーションにはおいもやでも人気の「苺×さつまいもバウムクーヘン」をセットにして販売する。

開発担当者コメント

「母の日の定番であるカーネーションに、少しの驚きや楽しさを加えたいという思いから、2色植えの開発を進めてきました。1鉢で異なる花色を楽しめることで、贈った瞬間の華やかさや特別感を感じていただける商品を目指しています。今後も生産農家と連携しながら、より魅力的な組み合わせを提案してまいります。」

おいもスイーツ専門店おいもや 母の日ギフト2026

選べる2色、3色、7色植えプレミアムMIXカーネーション＆ミニバウムクーヘンセット

○選べるカーネーション鉢植え《１鉢 》

【A】5号・2色植えカーネーション

【B】7号・3色 or 7色植えカーネーション

○さつまいも×苺のミニバウムクーヘン《１個 》

※カーネーションとスイーツは同じ配送箱でのお届けとなります。

【楽天市場店】https://item.rakuten.co.jp/oimoya/carnation05/

【本店】https://www.oimoya.com/c/mothersday_carnation/carnation02

・おいもや楽天市場店 母の日ギフト特集2026

https://www.rakuten.ne.jp/gold/oimoya/mothersday/index_sp.html

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主力事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの二代目干し芋」で、原料となるサツマイモの生産から加工まで 地元静岡県にこだわった品。

おいもや企業HP https://www.oimoya.net/