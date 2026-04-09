【2026年5月開講・受講者募集】ストレス低減、認知療法、マインドフルイーティングまで ― エビデンスに基づくマインドフルネス各種コース、全12クラスをオンラインで一斉開講

Kuu株式会社

なぜ今、エビデンスに基づくマインドフルネスなのか

マインドフルネスへの関心が広がる一方で、科学的な裏付けのあるプログラムを体系的に学べる機会は依然として限られています。International Mindfulness Center JAPAN（以下IMCJ、運営：Kuu株式会社）は、2026年5月より、エビデンスに基づくマインドフルネスの各種コースをオンラインにて一斉開講いたします。

IMCJのコースは、エビデンスに基づくカリキュラムを日本語で提供するものです。今期は、MBSR（マインドフルネスストレス低減法）、MBCT（マインドフルネス認知療法、3種）、Breathworks、MB-EAT（マインドフルネスに基づく食行動のトレーニング）、4FM（マインドフルネスの4つの基礎）、IMP（対人関係のためのマインドフルネス）の8種・全12クラスを開講します。朝と夜に複数の時間帯を設けることで、仕事や家庭の事情に合わせて受講しやすい体制を整えました。

開講コース一覧

MBSR（マインドフルネスストレス低減法）― 5クラス

1979年にJon Kabat-Zinn博士により開発されたMBSRは、ストレス、不安、慢性的な痛みなどに対する効果について豊富な研究エビデンスが蓄積されているプログラムです。各種マインドフルネスプログラムの基盤となっており、将来的にMBSR講師養成プログラムへの参加を検討されている方にとっても必須の受講経験となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/71987/table/87_1_c1f63db27d6d71255e57b809f4f62e9a.jpg?v=202604090651 ]

MBCT-L（マインドフルネス認知療法：人生のためのMBCT）― 1クラス

MBSRに認知療法の要素を組み込み、当初うつの再発予防のために開発されたMBCTを、より一般の方に向けてウェルビーイングの向上の観点から組み直したプログラムです。うつの経験の有無を問わず、どなたでも受講いただけます。

5月17日日曜 7:15～

https://www.mindfulness-japan.org/mbct-l-17may-2026/

MBCT-D（マインドフルネス認知療法：うつの再発予防）― 1クラス

MBSRに認知療法の知見を取り入れ、うつの再発予防を目的として開発されたプログラムです。気分の落ち込みへの早期の気づき、自動思考との距離の取り方などを身につけ、精神的な健康の回復と維持を促進します。うつの診断を受けたことがある方、過去にうつを経験された方を対象としています。

5月20日水曜 20:00～

https://www.mindfulness-japan.org/mbct-d-20may-2026/

MBCT-G（マインドフルネス認知療法：一般向け）― 1クラス

MBCT-Dをベースに、うつを経験されていない方を対象として構成されたプログラムです。日常的な気分の落ち込みや不安、強い思考パターンとの関わり方を学びます。

5月19日火曜 9:00～

https://www.mindfulness-japan.org/mbct-g-19may-2026/

MB-EAT（マインドフルネスに基づく食行動のトレーニング）― 1クラス

食べることとの関わり方をマインドフルネスの視点から見つめ直すプログラムです。空腹や満腹のサインへの気づき、感情と食行動のつながりの理解、食事を味わう力の回復などを通じて、食との健全な関係を育みます。

5月19日火曜 19:45～

https://www.mindfulness-japan.org/mbeat-19may-2026/

Breathworks ストレス（BW-S）― 1クラス

英国発のBreathworksプログラムのうち、ストレスに焦点を当てたコースです。呼吸やコンパッション、身体とのつながりを通じて、日常のストレスとの関わり方を学びます。

5月22日金曜 19:45～

https://www.mindfulness-japan.org/bw-s-22may-2026/

4FM（マインドフルネスの4つの基礎）― 1クラス

マインドフルネスの源流にある仏教の瞑想の基本である、身体（カーヤ）、フィーリングトーン（ヴェーダナー）、マインド（チッタ）、ダンマの4つの領域を観察する8週間プログラムです。マインドフルネスの実践をより深めたい方に適しています。

5月18日月曜 19:45～

https://www.mindfulness-japan.org/4fm-18may-2026/

IMP（Interpersonal Mindfulness Program：対人関係のためのマインドフルネス）― 1クラス

対人関係におけるマインドフルネスの実践に焦点を当てた9週間のプログラムです。他者との関わりのなかで生じる反応パターンに気づき、より意識的で思いやりのあるコミュニケーションを育むことを目指します。

5月13日水曜 20:00～

https://www.mindfulness-japan.org/imp-13may-2026/

受講について

形式： オンライン（Zoom）

受講料： 79,200円（税込）／1コース、または月額19,800円（税込）の習慣化コース（3ヶ月で1コース分）

受講料の調整： 経済的理由により参加が困難な方を対象に、受講費の調整を行う場合があります。詳細は各コースページをご確認ください。

付帯プログラム： 受講期間中、早朝瞑想会および週末マインドフルネス＆コンパッションヨガに無料で参加可能です。

詳細・申込： https://www.mindfulness-japan.org/#8week

無料オリエンテーション

受講を検討されている方を対象に、無料のオリエンテーション（説明会）を実施しています。各コースの内容や進め方についてご説明し、ご自身に合ったコースを選ぶためのサポートを行います。参加は申込の必須条件ではありません。日程・申込は下記よりご確認ください。

https://www.mindfulness-japan.org/#8week

International Mindfulness Center JAPANについて

代表：井上清子

科学的エビデンスに基づくマインドフルネスの国内普及のために設立。マインドフルネスストレス低減法（MBSR）、マインドフルネス認知療法（MBCT）、マインドフルネスに基づくコンパッションのトレーニング（MBCL）をはじめとする各種8週間コースの提供、MBSR講師養成プログラムの実施、リトリートの開催など、幅広い活動を展開しています。

https://www.mindfulness-japan.org/

【連絡先】

International Mindfulness Center JAPAN

Kuu株式会社

担当：宮本

Email：info@mindfulness-japan.org

LINE：https://lin.ee/rLlDvvC

Web：https://www.mindfulness-japan.org/