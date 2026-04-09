【東京都庭園美術館】展覧会「マリメッコ展　模様のちから｜Marimekko: Art of Printmaking -Beauty, Dream, Love」開催のご案内

■展覧会概要

公益財団法人東京都歴史文化財団

フィンランドを代表するデザインハウス、マリメッコ。1951年の創業以来、世に送りだされたプリント・デザインは3500種類以上にのぼります。鮮やかな色彩と大胆な模様によって、私たちの生活を豊かに彩るデザインは、世代や国境を超えて広く支持されてきました。本展では、様々な年代の貴重なドレスやファブリック、制作過程のイメージなど、多彩な資料を通してマリメッコの創造の美学を明らかにします。

重要文化財の旧朝香宮邸。この歴史的な建築空間に広がる、マリメッコのプリントの世界を心ゆくまでお愉しみください。

詳細を見る :https://www.teien-art-museum.ne.jp/exhibition/20261003-1220_marimekko/

マリメッコについて

マリメッコはフィンランドのデザインハウスであり、世界に先駆けて誕生したライフスタイルブランドのひとつ。

1951年にアルミとヴィリヨ・ラティア夫妻によって設立され、喜びにあふれた人生とよりよく生きるための哲学を体現することをモットーとする。

高い美的感覚に基づくプリント作りの技で世界的に知られ、ヘルシンキにある自社のプリント・ファクトリーでは、アーティストやデザイナーたちが熟練した職人たちと協力し、オリジナリティを追求している。すべての製品を-ドレスであれ、食器であれ、テキスタイルであれ-アートを生み出すキャンバスと捉えている。マリメッコの基盤となるデザイン哲学は、価値と質の両面において、永きにわたり色褪せることのないタイムレスなデザインを創造することである。

■関連プログラム

◎フラットデー

東京都庭園美術館は、あらゆる人がフラットに安心して楽しめる環境づくりに取り組んでいます。フラットデーは入館者数を制限するため、ゆとりある環境で展覧会をお楽しみいただけます。

１. ゆったり鑑賞日

障害がある方も、ない方も、美術館をゆっくり楽しみませんか？

多くの人で賑わう美術館に不安がある方も、普段よりもゆとりのある環境で鑑賞できる一日です。車椅子の方や介助等が必要な方も、安心してお過ごしいただけます。

＊本館内でベビーカーは利用できません。

日時 2026年10月28日（水）10時～18時（最終入場17時30分）

２. ベビーアワー

赤ちゃんと暮らすご家族のみなさんに気兼ねなく展覧会をご覧いただける時間です。

普段はベビーカーを使うことができない本館も、ベビーカーのままご入館いただけます。

日時 2026年11月11日（水）10時～15時（本館内でベビーカーを利用できる時間）

◎鑑賞ツアーを同時開催

フラットデー当日はアート・コミュニケータによる鑑賞ツアーも行います（事前申込制）。

■基本情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/38211/table/1038_1_6fb2704b5078836842d52d356b2571f1.jpg?v=202604090651 ]