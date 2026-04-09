スキンケアブランド ルアンルアンの生せっけん「母の日ギフト2026」 を4月9日からスタートしました。
ナチュラル志向のスキンケアブランド ルアンルアン を展開する、株式会社ボックスグループ(本社：埼玉県さいたま市南区、代表取締役社長：姫沼 諭)は、ルアンルアン公式オンラインショップ https://shop.ruamruam.jp/ にて、「母の日ギフト2026」を4月9日からスタートしました。限定ギフトボックスに入った「母の日限定デザインの生せっけん本品とオリジナル泡立てネット」を送料無料でお届けします。さらにご指定のメッセージを印刷できるメッセージカードをご用意しました。
【母の日ギフト 2026】特設会場 https://shop.ruamruam.jp/contents/21853
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346431/images/bodyimage1】
「母の日ギフト 2026」の概要
【販売期間】2026年5月11日(月)am9時59分まで
【対象商品】
１，生せっけん オリジナルセット 通常価格：\4,850(税込) \3,980(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=mgs-2026-1
２，生せっけん ローズ＆ゼラニウムセット 通常価格：\4,850(税込) \3,980(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=mgs-2026-2
３，セラミド生せっけん セット 通常価格：\3,740(税込) \2,980(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=mgs-2026-3
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346431/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346431/images/bodyimage4】
【注意事項】
■メッセージカードへメッセージの印字をご希望の場合は、「その他お問い合わせ」欄内にてご希望の内容をお知らせください。■メッセージに関してのご指定がなかった場合は｢印字なし｣の状態でお届けいたします。■メッセージカードがご不要な場合はお申し付けください。■「ギフト発送」をご希望の場合には、お届け先ご住所のご入力をお願いいたします。■他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、キャンペーン商品と合わせてお届けいたします。■ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。■定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。■当企画は予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171 FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
【母の日ギフト 2026】特設会場 https://shop.ruamruam.jp/contents/21853
「母の日ギフト 2026」の概要
【販売期間】2026年5月11日(月)am9時59分まで
【対象商品】
１，生せっけん オリジナルセット 通常価格：\4,850(税込) \3,980(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=mgs-2026-1
２，生せっけん ローズ＆ゼラニウムセット 通常価格：\4,850(税込) \3,980(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=mgs-2026-2
３，セラミド生せっけん セット 通常価格：\3,740(税込) \2,980(税込)
https://shop.ruamruam.jp/products/product_id=mgs-2026-3
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【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346431/images/bodyimage4】
【注意事項】
■メッセージカードへメッセージの印字をご希望の場合は、「その他お問い合わせ」欄内にてご希望の内容をお知らせください。■メッセージに関してのご指定がなかった場合は｢印字なし｣の状態でお届けいたします。■メッセージカードがご不要な場合はお申し付けください。■「ギフト発送」をご希望の場合には、お届け先ご住所のご入力をお願いいたします。■他の商品を同時にお買い求めいただいた場合、キャンペーン商品と合わせてお届けいたします。■ご注文が混雑した場合は、いつもよりお届けにお時間をいただく場合がございます。■定量を超えた場合は告知無く完売とさせていただきますことをご了承ください。■当企画は予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。
ルアンルアンコスメの概要
ルアンルアンコスメ オンラインショップは、無添加にこだわり、ハーブの力を引き出して、｢お肌に優しく、悩みに強く、そして楽しく。｣をコンセプトに、私たちが出会った力強い自然素材と、アジアの知恵や繊細さを重ね合わせた日本のコスメブランドです。
お問い合わせ先
会社名 ：株式会社ボックスグループ
所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3-2-2
電話番号： 048-838-2171 FAX番号 ： 048-837-0219
Mail ： cosme@ruamruam.jp
企業HP ： https://www.boxgroup.jp/
ルアンルアン コスメ オンラインショップ：https://shop.ruamruam.jp/
本リリースのお問い合わせ：https://shop.ruamruam.jp/contact_ws姫沼(ひめぬま)まで
配信元企業：株式会社ボックスグループ
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