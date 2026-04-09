木質プラスチック複合材料（WPC）市場は、2032年までに年平均成長率11.3%で成長し、160.6億米ドルに達すると予測されるのである。

木質プラスチック複合材料（WPC）市場は、2032年までに年平均成長率11.3%で成長し、160.6億米ドルに達すると予測されるのである。