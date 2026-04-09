ブライトニング、保湿エキスをプラスしてリニューアルした、大人気のホワイトコンクシリーズから薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCIII ゆずの香り1000mL 2,530円が5月13日（水）数量限定発売！！
ブライトニング、保湿エキスをプラスしてリニューアルした、
大人気のホワイトコンク ゆずの香りシリーズから大容量ボディシャンプー
薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCIII ゆずの香り 1000mL 2,530円（税込)が登場！
2026年5月13日（水）より数量限定で発売スタート！！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、
日焼け後の肌ケアや美しく白い肌をキープしたい方に最適な薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを
展開し大好評を博しています。2000年に「ホワイトコンク ボディシャンプー」が誕生して25年間以上、
長く愛され続けています。
販売チャネル：ECサイト、QVC（5月30日（土）21:00～OA予定）
大人気のホワイトコンクボディシャンプーゆずの香りから、大容量1,000Mlが新発売！
薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCIII ゆずの香り
1000mL 2,530円（税込）
ゆずセラミド＆３種のセラミド、和漢植物のヨモギエキスやシャクヤクエキスなど、
潤いを守る保湿成分を贅沢に配合し、乾燥が気になる肌も潤いを守りながら
しっとりスベスベに洗い上げます。泡立ちも泡切れも良く、ベタつかないので
乾燥しがちな季節の変わり目も、美しい白肌※ で差を付けましょう!!
※古い角質や汚れを洗い流すことで、本来の明るい肌色をキープしてくれるケアができます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346493/images/bodyimage1】
パッケージをより温かみのあるブラウンと
ゆずの香りをイメージしやすいデザインに♪
＊?本?なら誰もが好きな”ゆずの?り“でほっこりします。
お肌がしっとり潤うだけでなく、?も体も癒してくれる点が魅?です。
＊?焼けやエアコンなどで乾燥した肌をなめらかに保湿して、
透明感のある?い肌へと導きます。
< 有効成分 ＞グリチルリチン酸ジカリウム配合
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346493/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346493/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
大人気のホワイトコンク ゆずの香りシリーズから大容量ボディシャンプー
薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCIII ゆずの香り 1000mL 2,530円（税込)が登場！
2026年5月13日（水）より数量限定で発売スタート！！
株式会社マーナーコスメチックス（本社：千葉県市川市 代表取締役社長 井田 勝康）は、
日焼け後の肌ケアや美しく白い肌をキープしたい方に最適な薬用美白化粧品「ホワイトコンク」シリーズを
展開し大好評を博しています。2000年に「ホワイトコンク ボディシャンプー」が誕生して25年間以上、
長く愛され続けています。
販売チャネル：ECサイト、QVC（5月30日（土）21:00～OA予定）
大人気のホワイトコンクボディシャンプーゆずの香りから、大容量1,000Mlが新発売！
薬用ホワイトコンク ボディシャンプーCIII ゆずの香り
1000mL 2,530円（税込）
ゆずセラミド＆３種のセラミド、和漢植物のヨモギエキスやシャクヤクエキスなど、
潤いを守る保湿成分を贅沢に配合し、乾燥が気になる肌も潤いを守りながら
しっとりスベスベに洗い上げます。泡立ちも泡切れも良く、ベタつかないので
乾燥しがちな季節の変わり目も、美しい白肌※ で差を付けましょう!!
※古い角質や汚れを洗い流すことで、本来の明るい肌色をキープしてくれるケアができます。
パッケージをより温かみのあるブラウンと
ゆずの香りをイメージしやすいデザインに♪
＊?本?なら誰もが好きな”ゆずの?り“でほっこりします。
お肌がしっとり潤うだけでなく、?も体も癒してくれる点が魅?です。
＊?焼けやエアコンなどで乾燥した肌をなめらかに保湿して、
透明感のある?い肌へと導きます。
< 有効成分 ＞グリチルリチン酸ジカリウム配合
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346493/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346493/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社マーナーコスメチックス
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