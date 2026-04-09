キャニオンは革新的なオールロードレースバイク、新型エンデュレース CFRを本日発表します。その原点にあるのは、極めてシンプルな発想です。荒れた路面でも自信持って走破できる操縦性と快適性を確保することで、疲労を軽減し、より高いスピードを引き出すことができる、というものです。

「エアロードCFR」でパリ～ルーベを三連覇中だが…なぜ「エンデュレースCFR」が必要か

https://www.canyon.com/ja-jp/

エンデュレース CFRは、春のクラシックに情熱を注ぎ込むアルペシン・プレミアテックとの緊密な協働により開発されました。彼らのフィードバックと高い要求が、開発の初日からエンデュレースCFRのパフォーマンスを押し上げてきました。 しかし、チームはすでにマチュー・ファンデルプールがエアロードCFRでパリ～ルーベを2023, 2024, 2025と三連覇中。なぜエンデュレースCFRが必要とされたのでしょうか。 タイヤのワイド化が進み30mmがもはや標準となり、さらに高速化が留まるところを知らない現代のロードレース。そんなレースシーンでエアロードCFRは燦然と輝く結果を残してきました。エアロードCFRならほとんどのレースシナリオに対応することはできますが、しかし時に大荒れとなるのが春のクラシック。その最前線で万全を期すために、レースコンディションが最も厳しくなるその瞬間にこそ、ライダーが頼れる“切り札”となるのがエンデュレースCFRなのです。 アルペシン・プレミアテック チームマネージャー クリストフ・ロードホフトのコメント 「春のクラシックで最も重要なのは、機材の信頼性です。速さや快適さも不可欠ですが、ライダーにはリスクを犯してでも勝利をもぎ取りに行く姿勢が求められます。だから最終的にバイクに問われることとは、全幅の信頼を置けるかどうかなのです。」

過酷なレースコンディションを制するための特徴

エンデュレースCFRは、従来の枠にとらわれないバイクです。マチュー・ファンデルプールがパリ～ルーベで過去3年連続優勝を果たしたエアロードCFRとテクノロジーを共有し、レースバイクとしての性能と強靭さをさらなる次元へ引き上げました。しかも、スピードは一切犠牲にされていません。

最速のオールロードレーシングバイク

エアロードCFRという、世界最速クラスのフレームに匹敵する空力性能を、「オールロードレーサー」で実現するための開発は、大きな挑戦でした。エンデュレース CFRは、時速45kmでの風洞実験においてベンチマークであるエアロードCFRとの差をわずか1ワットに抑えた、205Wを記録しています。

強靭さを獲得した、エンデュレースCFR

エアロ×快適性の両立という革新性

新時代のオールロードレーシングバイクのための完成車仕様とジオメトリー

春のクラシックで実証された高性能

エンデュレース CFRは、この春すでに実戦に投入され、石畳のレースで勝利を挙げています。モビスターチームのカリス・ロイドは、ロンド・ファン・ブルッヘで激しいスプリントを制し、このバイクで初勝利を記録。さらにマチュー・ファンデルプールは、フランドルの石畳の激坂で70kmのアタックを成功させ、E3サクソクラシックで劇的な勝利を飾りました。 春のクラシックシーズンのクライマックス、パリ～ルーベに向けては、アルペシン・プレミアテック、モビスターチーム、キャニオン／／スラム・ゾンダクリプトのプロライダーたちがそれぞれ、エアロードCFRと新型エンデュレース CFRから、その日のコンディションに最適な一台を自由に選択します。

新型エンデュレースCFR発売記念ライドイベントを開催

『CANYON エンデュレースCFR x 輪郭 - #ArakawaOutback "Mixed Surface"』はキャニオンがリリースする新型エンデュレースCFRからインスピレーションを得た、クラシックレースのシーズンにその雰囲気の片鱗を感じる為の、およそ60㎞の "Mixed Surface" な疾走感のあるロードサイクリングです。 ロードレースの機材はこの新型バイクのように時代のテクノロジーを反映させた進化を繰り返しますが、特に "北のクラシック" に於いては、リムブレーキの時代から今日まで "太めのスリックタイヤ" が必須です。ルートには未舗装路が含まれますが、今回のイベントを ”グラベルライド” と呼ぶ事はありません。 この文脈を解説いただくために、会員制自転車メディア【輪郭】Rin-Kakuを主宰する安井行生氏、吉本司氏が当日ゲスト参加。サドルトークにおいても、"Mixed Surface"の愉しみを深めていただけることでしょう。 ◇ 日時 2026年4月18日（土）9:00 集合 ◇ 集合・解散場所 秋ヶ瀬公園 ◇ 参加費 当日ご自身のCANYONバイクで参加される、CANYONバイクオーナー1000円 一般参加（CANYON以外のバイク）2000円 ◇ 行程 ・走行距離：約60km（未舗装路を含みます）

新型エンデュレースCFR、サイクルモード東京2026で展示・国内初試乗

https://mixedsurface-202604.peatix.com

新型「Endurace CFR（エンデュレース）」は、サイクルモード東京2026にて国内で初めて試乗が可能となります。 4月25日（土）・26日（日）に東京ビッグサイトおよび海の森公園で開催される本イベントにおいて、日本国内で最初にその乗り味を体感できる貴重な機会です。 試乗車はXSサイズ（適正身長：166cm～172cm）をご用意。 また、東京ビッグサイト会場ではMサイズの展示も実施し、実車をご確認いただけます。 試乗は事前予約制となり、4月11日（土）12:00より先着順で受付開始いたします。 ■試乗概要 開催日：4月25日（土）・26日（日） 会場：東京ビッグサイト／海の森公園 対象モデル：新型 Endurace CFR（XSサイズ） 適正身長：166cm～172cm 予約開始：4月11日（土）12:00～（先着順）

キャニオン東京テストセンターでは５月１日から試乗可能

https://miniapp.line.me/2005791014-54LyjlVd

東京都八王子市に位置するキャニオン東京テストセンターでは、5月1日（木）より新型エンデュレースCFRの試乗が可能となります。 ・XSサイズ（適正身長：166cm～172cm） ・Mサイズ（適正身長：177cm～184cm） 試乗は事前予約制となり、各開催日の21日前より予約受付を開始します。 【来店予約制】キャニオン東京テストセンター ■ アクセス 東京都八王子市松木51-7 https://maps.app.goo.gl/xZdRokQt6tRxART48 ・駐車場 2台分 あり ・自転車ラック あり ■ 営業日 月・木・金・土・日（火・水 定休） ※木曜は篠崎友選手によるプライベートフィッティング専用日となります。 ■ 営業時間 試乗・物販：9:00～13:00（最終受付12:00） 修理・納車：14:00～17:00（最終受付16:00）

https://miniapp.line.me/2005791014-54LyjlVd