自治体と企業を繋ぐサービスを展開する株式会社FromTo、大阪府池田市と企業版ふるさと納税寄附募集に関する連携協定を締結。

株式会社FromTo

株式会社FromTo(本社：東京都新宿区 代表取締役：宮城浩)は、大阪府池田市と企業版ふるさと納税寄付募集に関する連携協定を締結致しました。池田市の地域再生計画の実施状況を踏まえ、企業への寄附依頼を池田市と連携し行うことで、企業版ふるさと納税寄附増額を目指します。

池田市との連携協定について

2026年4月8日、池田市役所にて瀧澤智子市長と連携協定式を実施しました。

企業版ふるさと納税は、自治体が地域外の法人へ寄附金を募り、各自治体が定める地域再生計画を実行するための原資とする制度です。

FromToが池田市の地域再生計画に基づき、当該計画との合致度の高い企業に対し寄附を打診することで、池田市ならびに寄附企業の双方にとって有益となる企業版ふるさと納税の実施が可能となります。

現金での寄附に限らず、地域再生計画の実施において必要となる物品の寄附についても支援を行うことで、池田市の発展に貢献して参ります。

※企業版ふるさと納税の制度概要（内閣府総合サイト 企業版ふるさと納税ポータルサイト）

https://www.chisou.go.jp/tiiki/tiikisaisei/pdf/R060329gaiyou.pdf

リリース元情報

【会社概要】

会社名：株式会社FromTo

代表者：代表取締役 宮城浩

所在地

本社：〒160-0023 東京都新宿区西新宿三丁目3番13号 西新宿水間ビル6階

支店：〒435-0907 静岡県浜松市中区高林１丁目８－４３

URL：https://from-to.biz/

【お問い合わせ先】

メールアドレス：info@from-to.biz