【フジテレビ】『フェイクファクトリップス』FOD独占先行配信決定！

株式会社フジテレビジョンFOD：４月23日（木）24時～先行配信スタート！https://fod.fujitv.co.jp/title/811f （配信ページ）BSフジ：４月30日（木）24時～放送開始https://fakefactlips-drama.com/（番組公式HP）

フジテレビが運営する動画配信サービスFODでは、堀 海登と佐藤友祐がW主演するドラマ『フェイクファクトリップス』を４月23日（木）24時より独占先行配信することが決定しました。なお、本作は４月30日（木）24時よりBSフジで放送開始します。

原作は、シリーズ累計45万部突破の末広マチによる同名コミック（「フェイクファクトリップス」竹書房（Qpa刊）。仕事はできるのに恋愛スキルは高校生以下な大人２人による“ウブきゅんラブバトル”が支持を集める人気シリーズです。

高校時代から因縁のライバルとして競い合ってきた四ツ谷良（堀 海登）と志藤 全（佐藤友祐）。社会人となり、同じ職場で再会した後も負けず嫌いな関係は続いていましたが、ある出来事をきっかけに“先に落とした方が勝ち”という新たな勝負をすることに……。不器用な大人の恋の行方を、コミカルかつリアルに描く実写BLドラマです。

四ツ谷と志藤の同僚には、二人の同期で四ツ谷の大学時代の同級生でもある二見祐也役を平井亜門、志藤の後輩・大西悠真役を財津優太郎、新入社員の東野翔太役を天野旭陽が演じます。また、志藤の取引先で四ツ谷の大学時代の同級生持田 陸役を島津 見が演じます。

尚、本作の監督を務めるのは田口桂、松浦健志の両名。脚本は烏丸棗（なつめ）が担当します。さらに、作品の世界観を彩るオープニング曲はI Don't Like Mondays.の『カ ミ ナ リ』、エンディング曲はW主演の２人・四ツ谷良（堀 海登）・志藤 全（佐藤友祐）による『誰より好きなのに』です。

本作は、ライバル同士ならではの意地の張り合い、素直になれないもどかしさ、そして少しずつ揺れ動いていく感情を繊細に映し出していきます。原作の魅力でもあるテンポのよい掛け合いと、じれったい恋模様が、映像ならではの表現でどのように描かれるのかにも注目です。

放送に先がけてFODで独占先行配信される『フェイクファクトリップス』。ぜひFODでいち早くお楽しみください。

◇ ドラマ概要

■タイトル：『フェイクファクトリップス』

■配 信：FOD ４月23日（木）24時～独占先行配信開始

以降毎週木曜24時最新話先行配信

■放 送：BSフジ ４月30日（木）スタート 毎週木曜24時～

放送

※一部変更予定あり

※放送終了後からTVerにて見逃し配信

■出 演：堀 海登 佐藤 友祐 平井 亜門 財津 優太郎 天野 旭陽

島津 見ほか

■スタッフ：監督：田口 桂／松浦 健志

脚本：烏丸 棗（なつめ）

■原 作：末広マチ「フェイクファクトリップス」竹書房（Qpa

刊）

■オープニング曲：I Don't Like Mondays.『カ ミ ナ リ』

■エンディング曲：四ツ谷良（堀海登）・志藤全（佐藤友祐）『誰

より好きなのに』

■制作著作：「フェイクファクトリップス」製作委員会

■U R L：https://fod.fujitv.co.jp/title/811f （配信ペー

ジ）

◇ FOD 概要

FOD ( https://fod.fujitv.co.jp/ )はフジテレビ公式の動画・電子書籍配信サービスです。月額1,320円(税込)の「FODプレミアム スタンダードコース」は、ドラマや映画など10万本以上の作品と200誌以上の雑誌が見放題・読み放題。70万冊以上の電子書籍も楽しめます。さらに、毎週金曜はTOHOシネマズの映画を1,200円(税込)とお得に鑑賞できる

特典「FODフライデイ」も提供中です。

Formula 1(R)が視聴できる「FOD F1(TM)︎プラン」詳細はこちら：

https://fod.fujitv.co.jp/f1/register