楽天ステイ、神奈川県・箱根町に「Rakuten STAY VILLA 箱根強羅」をグランドオープン

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）の宿泊施設ブランド「Rakuten STAY」を運営する楽天ステイ（以下「楽天ステイ」）は、神奈川県箱根町に、「Rakuten STAY VILLA 箱根強羅」（以下「本施設」）を4月23日（木）にグランドオープンします。「Rakuten STAY」公式アプリや、楽天が運営する旅行予約サービス「楽天トラベル」および提携する国内外の宿泊予約サイトにて、宿泊予約受け付けを開始しました。

「Rakuten STAY VILLA 箱根強羅」特設ページ： https://stay.rakuten.co.jp/villa/hakone-gora/

「Rakuten STAY VILLA 箱根強羅」の外観（左）、広々としたテラス（右）

本施設は、箱根の豊かな自然に囲まれた、3棟20室からなるヴィラ型宿泊施設です。箱根旅行における交通の要所である箱根登山鉄道強羅駅から徒歩約7分と、観光の拠点としても便利なロケーションにあります。全室が2階建てメゾネットで、テラスを含めて100平米超のゆったりと利用できる造りとなっています。リビングにはテラスへとつながる大きな窓を設け、部屋にいながら外の景色を楽しめるほか、広々としたテラスでは箱根の自然を感じながら過ごすこともできます。また、開放感のある眺望が特徴である天然温泉のお風呂や、大画面に投影できるプロジェクター、充実した家電や調理器具等を備えたキッチンを完備しており、家族や友人同士で贅沢にくつろげるプライベート空間となっています。

大人数でゆったり過ごせるリビング・ダイニング（左）、室内と充実した設備（右）

本施設には、それぞれ異なる特徴を備えた客室を用意しています。A typeの各室では、畳やソファを設置したテラスから、夏の風物詩として親しまれている箱根三大祭りの一つ「箱根強羅温泉大文字焼」が行われる明星ヶ岳を正面に眺めることができます。B typeのうち5室には、セルフロウリュが可能なプライベートサウナと水風呂、外気浴スペースを設け、非日常の体験を満喫することができます。C typeのうち4室は、小・中・大型犬を対象に合計2頭まで一緒に宿泊できるドッグフレンドリールームになっており、客室専用のドッグランを備えています。室内にはケージやペット用ベッド、フードボウル、ペットシートなどの備品を常備し、玄関にはリードフック付きの足洗い場を設置しています。

畳やソファを設置したテラス（左）、セルフロウリュが可能なサウナ（中）、客室専用ドッグラン（右）

食事付きの宿泊プランでは、下ごしらえした食材を冷蔵庫にセットしているため、宿泊者は簡単な調理をするだけで時間を気にせず自分たちのペースで食事をすることができます。夕食は、すき焼き、鴨鍋、テラスで楽しむ鉄板焼きの3種類から選ぶことができます。朝食は、「鰻とろご飯とおばんざいの和朝食BOX」と、箱根・仙石原の飲食店が監修した「葵ベーカリーカフェ監修 寄木細工パンと季節野菜のポタージュの洋朝食BOX」の2種類を提供しています。

和朝食（左）、洋朝食（中）、夕食の鴨鍋（右）

さらに、他の「Rakuten STAY」ブランドの施設と同様に客室の扉がスマートロックに対応しているため、事前にメールで通知する鍵番号を用いて解錠し、人と接触することなくスムーズに入室が可能です。チェックインとチェックアウトは室内に設置したタブレット端末から行います。

楽天ステイは今後も、「Rakuten STAY」を全国に拡充し、地域のさらなる活性化と、旅行者への新たな宿泊体験の提供に取り組んでまいります。

【「Rakuten STAY VILLA 箱根強羅」について】

●特設ページ： https://stay.rakuten.co.jp/villa/hakone-gora/

●所在地： 神奈川県足柄下郡箱根町強羅1320-299

●アクセス：

小田原西ICから車で約30分

小田原駅から車で約30分

箱根登山鉄道 強羅駅から徒歩で約7分

●客室数： 20室

●定員と室内面積、宿泊料金（1室1泊）：

A type： 7名、約97平米、74,400円～（消費税・手配手数料込）

B type： 6名、約109平米、74,400円～（消費税・手配手数料込）

B type（サウナ）： 8名、約100平米、74,400円～（消費税・手配手数料込）

C type： 8名、約98平米、62,000円～（消費税・手配手数料込）

C type（ドッグフレンドリー）： 6名、約97平米、62,000円～（消費税・手配手数料込）

※価格は時期、宿泊予約サイト等により変動します。

※チェックインは午後3時、チェックアウトは午前10時です。

●駐車場： 各室1台／4台分のEV充電器あり

●予約方法： 「楽天トラベル」をはじめ、国内外の宿泊予約サイトおよび「Rakuten STAY」公式アプリより予約可能

●宿泊受入開始日： 2026年4月23日（木）

●設計： 株式会社池田建築設計事務所

●施工： 渡辺建設株式会社

●運営： 楽天ステイ株式会社

【「Rakuten STAY」について】

「Rakuten STAY」は、楽天の宿泊施設ブランドです。楽天ステイ株式会社が企画から不動産取得、建築、開業後の施設運営まで一括して行っています。自然と調和し、広いプライベート空間を備えた一棟貸し切りの「VILLA」シリーズや、開放感あふれる上質な客室で暮らすように過ごすことができる「TERRACE」シリーズ、観光やビジネスの拠点としても利用しやすいマンションタイプなど、多種多様な宿泊施設を全国50カ所以上に展開しています。

「Rakuten STAY」： https://stay.rakuten.co.jp/

■楽天ステイ株式会社

所在地： 東京都港区港南二丁目16番5号

代表者： 代表取締役 蔦井 克彦

事業内容： 宿泊施設運営事業、宿泊施設ウェブ販売支援事業

設立年月： 2017年3月

ウェブサイト： https://corp.stay.rakuten.co.jp/

以

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