山陽新幹線「グリーン車」車内販売期間限定で『山陽新幹線沿線フェア』を開催します

西日本旅客鉄道株式会社

株式会社ジェイアール西日本フードサービスネットは、2026年4月14日（火）から山陽新幹線（新大阪～博多駅間）「のぞみ」「ひかり」のグリーン車で、『山陽新幹線沿線フェア』を期間限定で開催しています。この機会にぜひお楽しみください。

かきたね 海鮮風塩だれ 500円

柿の種専門店かきたねキッチンのスタンドシリーズの「海鮮風塩だれ」。九鬼太白純正胡麻油という上品な味わいの胡麻油を使用しています。海鮮のうま味をぎゅっと閉じ込め、ペッパーでアクセントをつけた海の味わい香る一品です。

とよす（株）

※アルコールセット対象商品（対象ドリンクとセットで30円引き）

BRULEE（ブリュレ） 450円

アイスの表面をオハヨー乳業独自の製法（特許取得済）でパリパリとした食感と香ばしくほろ苦い焼き目に仕上げました。ミルクアイスクリームは国産の乳原料をたっぷりと使用し、濃厚でありながらもキャラメリゼを引き立てる味わいをお楽しみいただけます。

オハヨー乳業（株）

瀬戸田レモンケーキ 島ごころ 350円

国産レモン有数の産地、広島県生口島で地元のレモンから作る自家製レモンピールジャムを生地に練りこんだレモンケーキです。しっとりとした生地の中にレモンピールの歯ごたえ、さわやかな香りが広がります。レモンの加工～ケーキになるまで、全て島の中で作り上げています。

(株)島ごころ

※スイーツセット対象商品（対象ドリンクとセットで30円引き）

明太子味のうずらの卵 めんたま 450円

国産うずらの卵を明太子風味のたれに漬け込み、しっとりと味付け柔らかく仕上げました。お酒にもよく合うピリ辛明太子味です。一つひとつ個包装になっているので、ちょっとした休憩やおつまみに最適です。

(株)やまやコミュニケーションズ

※アルコールセット対象商品（対象ドリンクとセットで30円引き）

※写真はイメージです。税込価格。

※商品は予告なく変更となる場合がございます。

■販売期間

2026年4月14日～9月下旬（予定）

■販売場所

山陽新幹線（新大阪～博多駅間）「のぞみ」「ひかり」のグリーン車

※姫路駅・西明石駅が始発駅又は終着駅となる列車を除きます