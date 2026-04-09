医療・福祉・挑戦が1つの建物に集結

医療法人俊恵会 大石内科循環器科医院

地域の健康課題や社会的孤立の予防を目的に毎月「サクラノキテラス」を開催してきた大石内科循環器科医院（静岡県静岡市葵区）は、新たな拠点「サクラノキBASE」を2026年4月1日、静岡県静岡市葵区にオープンします。

医療・福祉・地域活動・小さな挑戦が一体となり、多世代が自然に関わり合うことで、日常の中に“つながり”と“予防”を育てる複合施設です。

■ 社会的孤立と“相談できない不安”という課題

高齢化の進行と共に、どの地域でも「社会的孤立」や「健康不安」といった課題が深刻化しています。

一方で、

「病院に行くほどではないけれど不安」

「ちょっと誰かに相談したい」

といった日常の中の小さな困りごとに応える場所は、多くありません。

これまで開催してきた「サクラノキテラス(https://www.instagram.com/oishi_naika/)」では、地域交流の場を通じて、健康や暮らしに関する「人と人とのゆるやかなつながり」を育んできました。

その中で見えてきたのが、日常と医療の間をつなぐ拠点の必要性です。

■ サクラノキBASEとは

サクラノキテラス開催時サクラノキテラス開催時

「サクラノキBASE」は、医療・福祉・地域活動・ビジネスが交差する複合拠点です。

専門職による支援と、地域住民同士の関わりが自然に混ざり合うことで、「支える→支えられる」という一方向ではない関係性を生み出します。

日常の中で気軽に立ち寄れる環境を整えることで、問題が大きくなる前の「予防的な関わり」を実現します。

■ 施設内の主な機能

・暮らしの保健室

看護師など各専門スタッフが常駐し、健康や生活の不安を気軽に相談できる場

・訪問看護ステーション

地域での暮らしを支える医療的サポートを提供

・鷹匠トライスタンド

小さく挑戦を始められる出店スペース

・サクラノキBOX（貸し棚）

地域の作り手・活動者の発信と販売の場

・シェアキッチン

食を通じた交流や事業のスタートを支援

・レンタルスペース

講座・イベント・地域活動など多目的に利用可能

■ 特徴（他施設との違い）

・医療と日々の暮らしをつなげる設計（医院・介護施設に隣接）

・専門職と地域住民が自然に交わる空間

・多世代が役割を持てる仕組み

・小さな挑戦が継続的に生まれる環境

■ 代表コメント

医療法人俊恵会 大石内科循環器科医院 院長 大石 悠太

「サクラノキBASEは、“困ってから行く場所”ではなく、“普段から立ち寄れる場所”として作りました。健康のこと、暮らしのこと、仕事のこと。

人が幸せに暮らしていく上で、どれも切り離せるものではありません。

医療や福祉が必要になる前の段階で、この場所を通じて誰かとつながり小さな違和感や不安を言葉にできること。

必要に応じて医療・介護・行政などへつなげます。結果的に、健康や安心につながると考えています。

専門職だけで支えるのではなく、地域の同士が自然に関わり合うことで、支え合いが生まれる。

そんな“空気のある場所”を、このまちに育てていきたいと思っています。」

当院の取り組むサクラノキテラスの活動は、過去2回表彰いただきました。

・令和7年度 静岡県社会福祉協議会 ふじのくに地域共生大賞【優秀賞】受賞

・令和6年静岡市 度静岡市SDGs連携アワード【ローカルアクション部門】受賞

■ 今後の展望

サクラノキBASEは、単なる施設ではなく、地域における“予防的な関係性”を育てる基盤となることを目指しています。

今後は行政や企業とも連携しながら、社会的孤立の予防や地域の健康づくりに寄与するモデルとして展開していきます。

■ 施設概

施設名：サクラノキBASE（サクラノキベース）

オープン日：2026年4月1日

所在地：静岡県静岡市葵区鷹匠1-5-6

■ メディア関係者の皆さまへ（取材のご案内）

本取り組みは、地域医療・福祉・まちづくりが融合した新しいモデルケースです。

以下のような取材が可能です。

・施設内覧（全機能の紹介）

・院長インタビュー

・暮らしの保健室の相談風景

・出店者・利用者のリアルな声

・地域交流の様子

テレビ・新聞・WEBメディア問わず、お気軽にお問い合わせください。

■ お問い合わせ先

（担当者名）医療法人俊恵会 大石内科循環器科医院 藤田 裕

（電話番号）080-3625-7878

（メールアドレス）yf.os.sk@gmail.com

（WEBサイトURL）https://www.instagram.com/skr_base/

大石内科循環器科医院 https://oishi-shunkei.com/

医療法人俊恵会 大石内科循環器科医院 | 静岡市葵区 新静岡駅 | 内科・循環器内科・認知症外来大石内科循環器科医院

静岡市葵区の「大石内科循環器科医院」は、新静岡駅から徒歩3分。駐車場13台分有。

内科・循環器内科の診療のほか、認知症（もの忘れ）外来、在宅診療、発熱外来、予防接種、健康診断など幅広く診療。

通所リハとデイサービスも併設しております。