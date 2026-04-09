『eFootball(TM)』世界累計10億ダウンロード突破を記念したキャンペーンを開催中　今なら無料でロナウジーニョ ガウーショを含む豪華レジェンドが手に入る！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメント（以下、KONAMI）は、基本プレー無料で家庭用ゲーム機、PC、モバイルで配信中の『eFootball(TM)』が、世界累計10億ダウンロードを突破したことを記念したキャンペーンを、4月9日(木)より開始したことをお知らせします。

期間中にゲームにログインするだけで、選手獲得に必要なeFootball(TM)コイン等の豪華報酬がもらえます。

さらに、ゲームをプレーして試合をかさねると、ロナウジーニョ ガウーショらレジェンド選手が含まれる、スペシャル選手リストからランダムで1名を獲得できる抽選契約権が手に入ります。強力な選手を手に入れて、ドリームチームを強化しましょう！

ゲーム内では、「ウイニングイレブン」シリーズの人気モード「マスターリーグ」をテーマにした、期間限定イベント「マスターリーグ スプリント」を開催中です。本イベントでは、クラブの監督としてチームをマネジメントしながら、リーグの頂点を目指します。

初期スカッドには、当時の「マスターリーグ」を知る方にはおなじみのカストロや、ミナンダなどの選手が登録されています。

シーズンを通して戦い抜くチーム運営を楽しみながら、リーグ優勝を目指しましょう！

また、講談社のマンガアプリ「マガポケ」にて、「デトロイト・メタル・シティ」の作者・若杉公徳先生による、「マスターリーグ」のコミカライズ作品「転生したらウイニングイレブンだった件」の連載が決定しました。

カストロやミナンダの活躍がユーモアたっぷりに描かれる本作を、ぜひご覧ください！

そのほか、新たなフェイント入力タイプの追加や、よりリアルサッカーに近い1対1の駆け引きをお楽しみいただけるように、ゲームプレーのアップデートを実施しました。詳しくは情報番組「eFootball(TM) CONNECT」をご覧ください。

この機会にぜひ、『eFootball(TM)』をプレーして、さらなる進化をとげたゲームプレーを体感しましょう！

アップデートの詳細やキャンペーン情報はこちらをチェック！

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Uepcm96qBUk ]

世界累計10億DL突破記念キャンペーン開催中！

イベントをクリアして、ロナウジーニョ ガウーショなど強力なレジェンドを獲得しよう

世界累計10億ダウンロード突破を記念した豪華なキャンペーンをゲーム内で開催中です。

今だけの記念キャンペーンに参加して、豪華報酬を獲得しましょう！

開催期間：2026年4月9日(木) ～ 4月30日(木)

◇キャンペーンハブ

期間中に試合をかさねていくことで、選手獲得に必要な、eFootball(TM)コインや育成アイテムのほか、ロナウジーニョ ガウーショら、レジェンド選手が含まれるスペシャル選手リストから、ランダムで1名を獲得できる抽選契約権が手に入ります。

◇キャンペーンアチーブメント

期間中、ゲーム内のアチーブメントを達成すると、選手獲得に必要なeFootball(TM)コインや育成アイテムのほか、レジェンド選手が含まれるスペシャル選手リストから、ランダムで一名を獲得できる抽選契約権を獲得できます。

また、抽選契約権を20枚使用しても、Epic選手を獲得できなかった方には、Epic選手が確定で手に入る抽選契約権をプレゼントします。

◇スペシャルログインプレゼント

期間中にログインするだけで、レジェンド選手が含まれるスペシャル選手リストから、ランダムで一名を獲得できる抽選契約権を獲得できます。

◇スペシャルログインボーナス

期間中にログインするだけで、選手獲得に必要なeFootball(TM)コインや育成アイテム、経験値、GPが手に入ります。

詳しくは、『eFootball(TM)』公式サイトをチェック！

『eFootball(TM)』公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/

期間限定イベント「マスターリーグ スプリント」がスタート

監督としてクラブをマネジメントしてリーグ優勝に導こう！

「マスターリーグ」は、以前「ウイニングイレブン」シリーズに搭載されていた、監督としてクラブを率いて、選手獲得やトレーニング、体力を考慮した選手起用などを行いながらリーグの頂点を目指す人気モードです。

本日4月9日(木)から、そのマスターリーグをテーマにした新たなイベント「マスターリーグ スプリント」が期間限定で配信されます。

さらに、今ならイベント報酬として、マスターリーグではおなじみの「カストロ」が無料で手に入ります。

期間：4月9日(木) ～ 4月16日（木）

★イベントをより楽しめる3つの要素

◇スピリット

本イベントはスピリットマッチによる自動試合を軸に進行します。チームの強さを示す「スピリット」は選手の能力やコンディションに影響され、選手起用やローテーションなどのマネジメントが勝敗を左右します。

◇エピソード

試合中には、選手の成長やコンディション変化、怪我などの「エピソード」が発生。有利・不利さまざまな出来事が、イベントにドラマをもたらします。

◇チームの補強と放出

試合で獲得したポイントを使って選手を補強できます。選手の放出でもポイントを得られ、補強と入れ替えを重ねながら、理想のチームづくりとリーグ優勝を目指します。

「マスターリーグ」が漫画に！？

「転生したらウイニングイレブンだった件」

本日4月9日(木)に第1話・2話が公開

講談社のマンガアプリ「マガポケ」にて、「デトロイト・メタル・シティ」の作者・若杉公徳先生による、「マスターリーグ」のコミカライズ作品「転生したらウイニングイレブンだった件」の連載が決定しました。

本作は、主人公が「マスターリーグ」の世界に転生する異世界転生系コミックで、カストロやミナンダといったおなじみのキャラクターたちの活躍が、ユーモアたっぷりに描かれます。

全5話構成となっており、本日4月9日(木)に第1話・第2話を同時公開。以降、3週にわたり毎週木曜日に更新予定です。

連載は、講談社のマンガアプリ「マガポケ」にて配信されます。

『ウイニングイレブン』の世界観と、若杉公徳先生ならではのギャグ表現が融合した本作を、ぜひご覧ください。

エデン アザールら豪華レジェンド選手がゲーム内に登場中！

ゲーム内には、「BigTime:エデン アザール」、「Epic:ペペ」、「Epic:ヴェスリー スナイデル」らが、「Big Time & Epic: National All-Stars」として登場中です。対象となるスペシャル選手リストには、計6名のエピック選手がラインアップされています。

また、このスペシャル選手リストでは、選手10人獲得が通常900eFootball(TM)コインのところ、初回のみ500eFootball(TM)コインで獲得できます。

強力なレジェンド選手を獲得し、ドリームチームを強化しましょう！

期間：2026年4月9日(木) ～ 4月30日(木)

『eFootball(TM)』とは

『eFootball(TM)』は、1995年7月21日に第1作を発売した、人気サッカーゲーム「ウイニングイレブン」シリーズをリブランディングしたタイトルです。世界累計ダウンロード数は10億を超え、世界中のサッカーファンの皆様に愛され、昨年7月に30周年を迎えました。

家庭用ゲーム機、PC、モバイルで“基本プレー無料”で遊ぶことができ、実在するクラブや代表チームでリアルなアクションサッカーを楽しめます。また、選手の移籍や試合での活躍など、現実のサッカーの動向も毎週反映されます。

“自分だけ”のオリジナルチームで対戦できる「ドリームチーム」や、オンラインで最大３vs３の協力プレーが楽しめる「co-op」など、初心者から上級者まで楽しめるモードが用意されています。

eFootball(TM)公式サイト： https://www.konami.com/efootball/ja/(https://www.konami.com/efootball/ja/)

公式Xアカウント： @we_konami

タイトル情報

タイトル：eFootball(TM)

メーカー：KONAMI

ジャンル：サッカー

配信日：2025年8月14日

希望小売価格：基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種：

■家庭用版：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One

■PC版：Windows、Steam(R)

■モバイル版：iOS、Android

権利表記：

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(C)Konami Digital Entertainment

(C)若杉公徳／講談社

Unreal(R) is a trademark or registered trademark of Epic Games, Inc. in the United States of America and elsewhere adidas, the 3-Bars logo, the 3-Stripe trade mark, Predator are registered trade marks of the adidas Group, used with permission.

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