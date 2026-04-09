株式会社ナレルグループの中核子会社である株式会社ワールドコーポレーションの採用サイトをリニューアル

株式会社ナレルグループ

株式会社ナレルグループ（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田 直樹、以下ナレルグループ）の中核子会社である株式会社ワールドコーポレーション（本社：東京都千代田区、代表取締役：柴田 直樹、以下ワールドコーポレーション）は、採用サイト（https://kininaru.worldcorp-jp.com/）をリニューアルしたことをお知らせいたします。

＜採用サイトURL＞https://kininaru.worldcorp-jp.com/

＜採用ページTOP＞

■採用サイトのリニューアル背景

近年、様々な業界でZ世代を取り巻く価値観や行動の変化が取り上げられております。また採用市場においては、「企業が選ぶ」から「企業が選ばれる」時代へと変化しつつあり、今までの採用手法に囚われない採用ブランディング戦略が求められております。

そこで当社は、採用ターゲットの大半を占めるZ世代層の特徴・価値観を理解し、採用活動において更なる当社の魅力付けを行っていくことはもちろん、建設業界や職種の魅力も伝えていくことで、求職者視点に沿った採用ページが必要と考え、リニューアルいたしました。

＜リニューアルのポイント＞

1. 採用コンセプト「『キ』になる会社。」を策定し、ページ全体のデザインも刷新

植物の「木」を中心に、根をはり様々な環境の影響を受けながら季節を超えるごとに姿を変える様子をモチーフにいたしました。ワールドコーポレーションに根を下ろし様々な環境下の中、

「転機（キ）」「基（キ）礎」「起（キ）点」と「機（キ）会」を提供し、個々の成長に寄り添う会社であることを示しています。

また、「≠（ノットイコール）」を「キ」に見立てながら今まではとは違う自分に出会うことで、より会社、そして自分自身を「好き（キ）」になれるという意味も含まれています。

2. 業界や募集職種を説明するページを新設

「暮らしに欠かせない業界・仕事」をテーマに業界と職種について発信しております。

3. 実際に働いている技術社員のインタビューページを新設

建設業界で働くリアルな働き方を様々なテーマで掲載し、働くイメージを可視化。ページだけではなく動画も公開することで、働いている社員の雰囲気も伝わるように意識しました。

■今後の展望

今後も採用市場や求職者の価値観に合わせて、継続的にコンテンツの改善・拡充を進めてまいります。また採用活動においても、この採用ページを起点に採用機能を強化し、建設業界の深刻な人材不足解決に貢献してまいります。

■株式会社ナレルグループについて

ナレルグループは、建設ソリューション事業を展開する株式会社ワールドコーポレーション、株式会社コントラフト、一般社団法人全国建設人材協会と、ITソリューション事業を展開する株式会社ATJCを傘下に人材派遣サービスを提供しています。2023年7月に東京証券取引所グロース市場に上場しました（証券コード：9163）。

株式会社ワールドコーポレーションは、ナレルグループの中核企業として2008年に設立。建設業界に特化した技術者派遣や建設関連作図事業、プラント技術者アウトソーシング事業を展開しています。未経験者の採用・育成にも積極的に取り組み、建設業界のDX化や、現場作業の生産性向上と効率化を目指し、ICTツールを活用・推進できるDX人材の育成にも注力しております。

今後も、建設業界の人材不足の解消とDX人材の育成を通じて、業界の持続的な発展に貢献しています。

＜ナレルグループ会社概要＞

所在地 ： 東京都千代田区二番町3-5 麹町三葉ビル3階

URL ： https://nareru-group.co.jp/

代表者 ： 代表取締役 柴田 直樹

資本金 ： 420百万円（2025年10月現在）

事業内容 ： 建設ソリューション事業（ワールドコーポレーション、コントラフト、全国建設人材協会）

・建設・プラント業界向け技術者派遣

・ 建築関連作図

・ 建設DXコンサルティング

・ 建設業界向け人材紹介

・ 建設業界向け人材マッチングプラットフォームの運営

○ 有料職業紹介事業許可番号 13‐ユ‐304344

○ 労働者派遣事業許可番号 派 13-305286

○ 一級建築士事務所 東京都知事登録 第64222号

： ITソリューション事業（ATJC）

・ IT業界向け技術者派遣

・ SES（システムエンジニアリングサービス）