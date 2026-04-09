【 静岡県 “初” 出店！ 】調布で愛され続ける『もつやき処 い志井』が、4月10日（金）静岡・浜松駅前にオープン！
築地銀だこ(https://www.gindaco.com/) を展開する 株式会社ホットランドホールディングス(https://hotland.co.jp/) （本社：東京都中央区、代表取締役社長：佐瀬守男） の連結子会社で、 西日本における「築地銀だこ」や「大釜屋」等を展開する 株式会社ホットランド西日本(https://hotland.co.jp/company/profile/) （本社：大阪府大阪市淀川区、代表取締役会長：荻野 哲）は、2026年4月10日（金）静岡県浜松市に『もつやき処 い志井(https://alwayssaisei.co.jp/motsuyaki-ishii/) 浜松店』 をオープンいたします。
静岡県初出店となる本店舗では、これまで培ってきた味と文化を大切にしながら、浜松の皆さまに愛される店舗づくりを目指してまいります。
1950年創業！ 『もつやき処 い志井』 とは
創業当時の「もつやき処 い志井 本店」
「もつ焼き」イメージ
『もつやき処 い志井』は、1950年創業以来76年、「素材の魂を活かしきる」という信念のもと、鮮度はもちろん、仕入れから商品提供まで、独自のノウハウでこだわり抜いた絶品の「もつ焼き」をご提供しております。職人が一本一本丁寧に焼き上げる「もつ焼き」は、東京の新宿・調布エリアを中心に、長年にわたり多くのお客様にご支持いただいております。
浜松駅前・鍛冶町通りに誕生！
このたびオープンする 『もつやき処 い志井 浜松店』は、新幹線も停車するJR浜松駅北口より徒歩約6分、鍛冶町通りに位置しております。周辺には商業施設も多く、アーケード内にあるため天候に左右されることなくアクセス可能。地元の皆さまの日常使いはもちろん、出張や観光で訪れる方にも、気軽に一杯お楽しみいただける立地となっております。
店内は、木の温もりを活かした和モダンな空間に、お一人様でも立ち寄りやすいカウンター席に加え、お酒を片手に串焼きやおつまみをゆったり楽しめるテーブル席をご用意。仕事帰りの一杯や、ご友人同士での集まりなど、さまざまなシーンでご利用いただけます。
店内全体
カウンター席
『もつやき処 い志井』 自慢の逸品
【人気No.1】ればねぎ串
1本 308円（税込）
鮮度抜群のレバーを使用。職人が絶妙な火入れで仕上げることで、とろけるような食感と濃厚な旨みを閉じ込めました。香ばしく焼き上げたレバーに、特製ねぎ塩だれが絡む、まずは必ず味わっていただきたい一本です。
牛すじ塩煮込み豆富
858円（税込）
じっくりと時間をかけて柔らかく煮込んだ牛すじを、塩ベースで仕上げました。牛すじ本来の旨味と自然な甘みを引き出し、口の中でほろりとほどける食感と、やさしく深いコクをお楽しみいただけます。シンプルだからこそ際立つ、素材の味わいをご堪能ください。
串焼き盛り合わせ（5本）
1,386円（税込）～
その日の仕入れ状況やお客様のお好みに合わせてご提供する、串の盛り合わせ。定番から希少部位まで、その日ならではの “い志井のおすすめ” を一度に楽しめる、初来店の方にも人気の逸品です。
そのほか、お客様の前で、職人が１串１串魂込め焼き上げて、ご提供いたします。素材それぞれの香り、歯ごたえ、味わいを存分にお楽しみください。
＜ 『もつやき処 い志井 浜松店』 オープン記念キャンペーン ＞
『もつやき処 い志井 浜松店』のオープンを記念し、2026年4月10日（金）～ 4月16日（木）の期間で、以下のキャンペーンを実施いたします。
1. “対象ドリンク” 何杯飲んでも、特別価格でご提供！
通常価格 各528円（税込）▶ 特別価格 各330円（税込）
【対象ドリンク】
・ハイボール
・無糖レモンサワー
・タコハイ
2. “おすすめメニュー” を特別価格でご提供！
【対象メニュー】
・鶏の燻したたき 825円（税込） ▶ 550円（税込）
・セロリの浅漬け 473円（税込） ▶ 385円（税込）
・牛すじ塩煮込み豆富 858円（税込） ▶ 715円（税込）
・軟骨たたきつくP 418円（税込） ▶ 363円（税込）
実施期間：2026年4月10日（金）～ 4月16日（木）
※本キャンペーンは『もつやき処 い志井 浜松店』のみで実施いたします
※本キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます
※メニュー・価格等は、オープン後に変更となる場合がございます
※写真はイメージです
【 店舗概要 】
店舗名：もつやき処 い志井 浜松店
電話番号：053-522-9660
住所：〒430-0933 静岡県浜松市中央区鍛冶町319-21
※JR浜松駅から徒歩6分、遠州鉄道新浜松駅徒歩6分（ザザシティ浜松前、有楽街入り口）
営業時間：
［日～木］16:00～23:30（L.O.23:00）
［金・土］16:00～24:30（L.O.24:00）
支払い方法：現金・クレジットカード・PayPay
席数：31席（カウンター11席、テーブル20席/6卓）
喫煙室：有
※今後の営業状況によって予告なく変更となる場合がございます
『もつやき処 い志井 浜松店』外観
ホットランドグループは、これからも “ぜったいうまい!!食” を通じて、ほっとしたひと時をお楽しみいただけるよう、より良い商品、サービスの提案をしてまいります。