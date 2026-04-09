フードデリバリーアプリ「Rocket Now（ロケットナウ）」が全国展開に伴い採用を強化

CP One Japan合同会社

送料・サービス料無料のフードデリバリーサービス「Rocket Now（ロケットナウ）」は、和食・洋食・ヘルシー志向の料理からデザートやドリンクまで、多彩なメニューを迅速にお届けするサービスです。ロケットナウのアプリは、サービス開始から15カ月で500万ダウンロードを突破し、世界規模のアワードで最多ダウンロード記録を認定されました。急成長を続けるロケットナウのサービス対象エリアは北海道から九州まで拡大しており、さらなる成長を支え、地域に密着した営業体制を強化すべく、複数の職種で人材募集を開始しました。

募集職種

- フィールドセールス：新規加盟店の開拓および既存加盟店の管理、店舗への訪問と契約締結を担当します。- アカウントマネージャー：加盟店の登録・運営・売上管理を支援し、店舗の成長をサポートします。- 広告営業：既存のパートナー店舗に広告商品を提案し、契約締結や広告運用のサポートを担当します。- SPAIS（Same Price As In Store）セールス：既存加盟店に対してプロモーション商品を販売し、同一価格キャンペーンの企画・実施を支援します。

応募資格（共通）

- 日本語でのビジネスコミュニケーションが可能な方（日本語能力試験N1レベル相当）- 目標達成に向け粘り強く取り組める方、データに基づく戦略的思考と優れた交渉力をお持ちの方- 変化の速い環境で柔軟に対応できる方- レストランやデリバリーサービスを日常的に利用し、顧客視点を大切にできる方

職種ごとの業務内容や歓迎条件、勤務地、報酬体系などの詳細は面談時にご案内します。

勤務条件の概要

- 雇用形態：契約社員（初回3カ月／更新の機会あり。通算契約期間は最長5年）。- 勤務時間：月曜～金曜 10:00～19:00（休憩1時間）。残業は事前承認が必要。- 休日：完全週休2日制（土日）および祝日、年始[C1] [CDR2] 休暇、その他会社指定日。- 勤務地：首都圏・関西圏を中心とした各地域。業務内容に応じてパートナー店舗への直行直帰があります。本社所在地は東京都港区六本木7-15-9（住友不動産六本木セントラルタワー）。- 福利厚生：雇用保険・労災保険・健康保険・厚生年金など法定福利完備。通勤手当は公共交通機関利用の実費を支給（上限3万円／月）。

応募サイトはこちら(https://www.coupang.jobs/jp)

募集背景

全国の主要都市でサービスを展開しているロケットナウでは、対象エリアを拡大するための新規プロジェクトや市場開拓を推進中です。各地域のパートナー店舗と緊密に連携し、サービスの浸透と売上向上を図るため、現地で自律的に活動できるフィールドセールスとアカウントマネージャー、広告営業、SPAISセールスを増員します。新規メンバーは、地域のマーケットオーナーとして、パートナー店舗の成長とロケットナウのさらなる拡大に直接貢献していただきます。

Rocket Now（ロケットナウ）について

ロケットナウは、送料とサービス料が無料のフードデリバリーサービスです。和食、洋食、ヘルシー志向の料理など多彩なジャンルの料理から、デザートやドリンクまで迅速かつお得にお楽しみいただけます。サービスは、北海道、東北（宮城）、関東（東京・神奈川・埼玉・千葉）、中部（愛知・静岡）、関西（大阪・京都・兵庫）、中国（広島）、九州（福岡）を中心に展開中です。

ロケットナウのアプリは、グローバルマーケットインテリジェンス企業の「センサータワー（Sensor Tower）」が主催する「Sensor Tower APAC Awards 2025」にて、「2025年に世界でローンチされた飲食店注文・フードデリバリーアプリ部門」で「世界最多ダウンロード数を記録」したアプリに認定されました。また、『Best App Award 2025』において、カテゴリ別部門ショッピングカテゴリ優秀賞を受賞。iOS／Androidの両アプリストアのダウンロード数は、フードデリバリーアプリ部門9カ月連続1位を獲得しました*1。アプリはサービス開始*2から15カ月で500万ダウンロードを突破するなど成長を続けています。

＊1 2025年7月～2026年3月 iOS、Android 統合ベース ＊2 2025年1月14日 サービスリリース時点（出所：Global Market Intelligence: Sensor Tower）

CP One Japanについて

CP One Japan合同会社は、NYSE（ニューヨーク証券取引所）に上場しているFortune 150のテクノロジー企業Coupang, Inc.（NYSE: CPNG）の日本法人です。CP One Japanは、日本国内で「ロケットナウ（Rocket Now）」ブランドのフードデリバリーサービスを運営しており、Coupangの技術力と革新的な物流ソリューションを生かして、迅速で信頼性の高い顧客志向のフードデリバリーサービスを日本の消費者に提供することに尽力しています。

＜本件に関する報道関係のお問い合わせ先＞

Rocket Now (CP One Japan ) 広報代理 (CDR内)

rocketnowpr@cdrconsultancy.com

＜本サービス・プロモーション関係のお問い合わせ先＞

ロケットナウ PRチーム （CP One Japan合同会社）

MAIL：rn-press@rocketnow.co.jp