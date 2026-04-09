【上場企業 ランドネット主催】不動産クラファンセミナー開催決定！

株式会社ランドネット

最新のテクノロジーと独自のデータベースを活用し、不動産の流通・再生・運用に新たな価値を提供する株式会社ランドネット（本社：東京都豊島区/代表取締役社長：榮 章博、証券コード：2991、以下当社）は、不動産クラウドファンディングについて学べる無料セミナーを開催いたします。本セミナーには代表取締役社長の榮 章博が登壇し、当社が提供する『LSEED（エルシード）クラファン』の仕組みからサービス内容、実績まで余すところなく徹底解説いたします。

【開催概要】

2025年、国内不動産への投資額が過去最高※を更新し、資産運用の一手として不動産投資への関心が高まる中、少額から手軽に投資が始められる不動産クラファンが注目を集めています。

当社が提供する不動産クラファンサービス『LSEEDクラファン』は、投資家のみなさまからお預かりした資金で不動産を運用し、得られた家賃収入・売却益などの運用益を分配金としてお支払いする仕組みです。市場価格が比較的安定しているといわれる不動産に１口１万円から投資することができます。

不動産クラファンが気になっている方や、少額で不動産に投資してみたい方は、ぜひお気軽にご参加ください。

※出典：CBRE株式会社『ジャパンインベストメントマーケットビュー 2025年第４四半期』（2026年２月発表）

【セミナー概要】

■開催日時

第１回：４月12日（日）14:00～15:00

※第２回以降のスケジュールは、お申込みフォームや当社HPよりご確認ください。

■開催場所（対面およびオンラインでの同時開催）

ランドネット池袋本社

東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

■講師

榮 章博（代表取締役社長）

■参加費

無料

■お申込みフォーム

https://landnet.co.jp/seminar/invest/

※開催内容は、予告なく変更となる場合がございます。最新のスケジュールを必ずご確認ください。

【会社概要】

名称：株式会社ランドネット

代表者：代表取締役社長 榮 章博

本社：東京都豊島区南池袋1-16-15 ダイヤゲート池袋7階

設立：1999年９月29日

資本金：7億1,074万1,575円（2026年1月31日時点）

事業内容：不動産投資事業、投資用中古マンションの売買・売買仲介・賃貸・賃貸仲介・賃

貸管理、不動産コンサルティング、不動産投資セミナーの開催、不動産賃貸事業、リフォーム・リノベーション事業、不動産クラウドファンディング事業

WEBサイト：https://landnet.co.jp