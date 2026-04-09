TEAMZ Summit 2026 Day1開催

株式会社TEAMZ

TEAMZ Summit 2026 開幕

アジア最大級のWeb3・AIカンファレンス「TEAMZ Summit 2026」が、2026年4月7日、東京・八芳園にて開幕しました。

今年のテーマは「Tradition Meets Tomorrow」。歴史と文化が息づく八芳園を舞台に、日本の伝統と最先端テクノロジーが融合する唯一無二のカンファレンスとして開催されています。

TEAMZ SUMMIT 2026 Main Hall

会場全体の様子 ～多層的に広がるイノベーション空間～

当日は朝9時より受付が開始され、LBから会場外にかけて多くの来場者が列を作り、イベントへの期待の高さがうかがえました。

1日目受付の様子

会場はフロアごとに異なるテーマで構成されており、参加者の皆様には多彩な体験をお楽しみいただきました。

Main Stage、出展エリア、インタビューエリア、ネットワーキングエリア、サイドイベントエリア、VIPラウンジ、Terrace Bar、Terrace Cafe、記念写真エリア、Terrace DJエリア、ランチエリア、Title協賛による盆栽装飾に加え、着物体験、獺祭酒によるHappy Hour、相撲ショー、ちんどん屋によるパフォーマンスなど、多様なコンテンツをご用意いたしました。

特に、1F Terrace、2F、3Fの各エリアでは、**ステーブルコインを実際に使用するPoC（実証実験）**を実施し、来場者の皆様にリアルな体験をご提供する取り組みとして、大きな盛り上がりを見せました。

また、4月6日の開催前夜には、200名以上のVIPゲストをお招きし、「VIP Welcome Dinner」を開催いたしました。美味しいお料理やお酒とともに、質の高いネットワーキングが行われ、特別なひとときとなりました。

さらに、4月7日および8日には、同会場をVIPラウンジとして活用し、VIPの皆様に向けて、休憩・ネットワーキング・会議・リラックスのための空間をご提供いたしました。

1F：メインステージ、タイトルスポンサー出展エリア、インタビューエリア2F：Platinum / Gold / Silverスポンサー展示、メディアルーム2F : テラス（コーヒー・お茶エリア）3F：ランチエリア、サイドイベント、ネットワーキングスペース 5F : XRP Tokyo main stage 6F : XRP Tokyo Exhibition１F : テラス (TEAMZ Bar、協賛企業Flags、Binance Japan記念写真フレーム）相撲そしてちんどん屋パフォーマンス 獺祭Happy Hour、Terrace DJVIP Welcome DinnerVIP ラウンジ、記念写真エリア、Title協賛による盆栽装飾

日本文化パフォーマンスによる開幕

開幕パフォーマンスでは、ORIENTARHYTHMによるステージが披露され、「日本の素晴らしさ・カッコ良さを世界へ」というコンセプトのもと、力強い演出で会場を魅了しました。

午後には、東京新のんき連による阿波踊りも行われ、会場全体が一体となる盛り上がりを見せました。

ORIENTARHYTHM東京新のんき連

Keynote・セッションハイライト

Day1では、Web3・AI・金融・規制・投資など多岐にわたるテーマでセッションが展開されました。

Keynote：TEAMZ SUMMIT 2026 開会のご挨拶

財務大臣 片山 さつき

Fireside：AI × Blockchain

AIとブロックチェーンの融合がもたらす新たな価値創出と、その実用化に向けた取り組みについて議論。

株式会社bitFlyer 代表取締役CEO 加納 裕三 / 株式会社bitFlyer 執行役員CPO 金光 碧

Keynote：XRPLの日本における可能性とコミュニティの役割

コミュニティの役割と日本市場での成長可能性を解説。

XRPL Japan 共同設立者 古川 舞

Keynote：コンバージェンス戦略：暗号資産、AI、フィンテックの交差点に立つネオバンク

ネオバンクとWeb3の融合による新しい金融モデルを提示。

EMURGO CEO Phillip Pon

Fireside：null²n x null⁴

メディアアーティスト・落合陽一(一般社団法人 計算機と自然 代表理事)は4月7日、大阪・関西万博のシグネチャーパビリオン「null²（ﾇﾙﾇﾙ）」から生まれる2つの新プロジェクトを発表した。第1弾として2026年に横浜みなとみらいランドマークタワー内に常設シアター「null²n（ﾇﾙﾇﾙネクサス）」をオープン、第2弾として2027年3月に２０２７年国際園芸博覧会（GREEN×EXPO 2027）で新作「null⁴（テトラﾇﾙ）」を公開する予定です。

メディアアーティスト 落合 陽一 / 株式会社マクニカ DXコンサルティング統括部統括部長 宮城 教和

Panel：伝統と未来の金融

伝統金融とデジタル資産の融合について深掘り。

FLOW TRADERS 機関投資家トレーディング、日本ビジネスヘッド 山田 岳樹 / 三井住友フィナンシャルグループ・三井住友銀行のデジタル戦略部 部長 下田 尚人 / ブラックロック・グローバル・マーケッツ部長 田中 勇毅 / ウィブル証券 執行役員 COO 三塚 英毅 (Moderator)

Fireside：AI × Web3：未来社会の再構築 ― ビジョンと現実

経済学者 成田 悠輔 / Binance Japan 代表取締役 千野 剛司（Moderator）

Panel：Web3決済の未来 - ステーブルコインがキャッシュレスを変える

Web2とWeb3をつなぐゲートウェイ構想「StarPay‑X」を発表。

株式会社ネットスターズ 代表取締役社長CEO 李 剛 / Circle カントリーマネージャー 榊原 健太 / Solana Superteam Japan 共同代表 佐藤 茂 / Startale Japan CEO 手塚 孝 / NIKKEI Financial 副編集長 関口 慶太（Moderator）

午後セッション：社会実装とグローバル展開

Keynote：自民党の AI/Web3 戦略

AIとWeb3の進展がもたらす社会変革を踏まえ、日本が果たすべき役割と今後の方向性について展望。

デジタル大臣政務官 川崎 ひでと

Panel：CBDC × 民間ステーブルコイン：日本が描く次世代通貨像

次世代通貨のあり方について議論。

財務省理財局国庫課 デジタル通貨企画官 鳩貝 淳一郎 / JPYC株式会社 代表取締役 岡部 典孝 / Progmat 代表取締役 Founder and CEO 齊藤 達哉 / 合同会社デロイト トーマツ パートナー 赤星 弘樹（Moderator）

Panel：ポストスマートフォン時代 ― AIエージェントが変えるヒューマンインターフェース

ポストスマートフォン時代のユーザー体験を提示。

Even Realities Founder & CEO Will Wang / Leonis Capital Founder & General Partner Jay Zhao / Trive Digital General Partner Shawn Tan / IVC Partner Ann Chien / Lenovo GM , Head of Software & Managed Services Terence Ng（Moderator）

Keynote：日本とGCCをつなぐ ― Web3における機関投資家資本の新時代

中東と日本を結ぶ新たな資本の流れを解説。

AAC Founder & Chairman Fawzi Hamze

Keynote：分散型アイデンティティとプライバシー ― 次世代ソーシャルの新標準

次世代ソーシャルとプライバシーの新基準を提示。

ENVO Chief Content & Media Officer Raul Velazquez

Panel：デジタル資産市場の信頼を築く：規制・機関投資家と次の10年

規制と機関投資家の役割について議論。

Anderson Mori & Tomotsune Partner 河合 健 / Wave Digital Assets Co-founder & President Benjamin Tsai / HORIZONS GLOBAL Partner Marc Piano / 創・佐藤法律事務所 代表弁護士 斎藤 創 / DYNAMIS LLP Partner Robert Frenchman（Moderator）

Fireside：日本Web3再起動 - 起業家と投資家のリアル戦略

起業家・投資家のリアルな戦略を共有。

実業家 堀江 貴文/ 株式会社フィナンシェ 代表取締役 CEO 國光宏尚

Panel : DID/VC×AIエージェントが切り拓く次世代デジタルアイデンティティ

株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役員 デジタル戦略部長Chief AI Officer 藤井 達人 / KDDI株式会社 オープンイノベーション推進本部 副本部長 舘林 俊平 / VESS Labs CEO / Founder 藤森 侃太郎 / NEC バイオメトリクス・ビジョンAI統括部 ディレクター 兼web3 Thought Leader 樋口 雄哉（Moderator）

Panel : ベアマーケットで築く - Web3投資の新たな戦略

sigma capital CEO Vineet Budki / DFG 創業者 & CEO James Wo / TBV GP兼共同創業者 Tobias Bauer / HYPERITHM CSO 阿部 喜一 / TAKE 3 創業者 兼 取締役 Renee Francis （Moderator）

Panel : Web3・AI時代の人材戦略 - 教育・産業・国家の連携

TEDxInnovationU リードオーガナイザー兼ライセンシー Dr. Joe Hüg / 起業家 Gary Surdam / AVATAR48 CMO John Fung / DORA FACTORY CSO Steve Ngok / 一橋大学大学院 准教授 Kangyong Sun（Moderator）

Panel : 2026年暗号資産市場はどうなる？

ビットバンク株式会社 マーケットアナリスト 長谷川 友哉 / 暗号資産アナリスト 仮想Nishi / 日本暗号資産等取引業協会 (JVCEA) 会長 小田 玄紀 / マネックス証券株式会社 暗号資産アナリスト 松嶋 真倫 / 渋谷Web3大学 代表取締役社長CEO hajimex

Keynote : 分散化時代の信頼とは何か ― Layer1が担う2026年の使命

INPUT OUTPUT CEO 兼 創業者 Charles Hoskinson

Day1総括

会場では阿波踊りや相撲パフォーマンスに加え、多様な展示や体験型コンテンツが展開され、終日高い熱量に包まれました。Web3とAIの最前線に加え、日本文化を融合させたTEAMZ Summitならではの空間が、多くの来場者に新たなインスピレーションを提供する1日となりました。「Tradition meets tomorrow」というスローガンを体現した1日となりました。