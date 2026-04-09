Audible、2026年本屋大賞受賞作『イン・ザ・メガチャーチ』を4月9日より配信開始

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、4月9日（木）より、「2026年本屋大賞」を受賞した朝井リョウさん著『イン・ザ・メガチャーチ』の配信を開始します。

本年で23回目を迎える本屋大賞は、過去一年の間に出版された作品の中から、書店員が実際に読んで「面白かった」「お客様にも薦めたい」と思った作品への投票によって決定される文学賞です。これまでにも多くのベストセラーを生み出してきました。

今回、Audibleオリジナルのオーディオファースト作品・湊かなえさん著『暁星』が本屋大賞にノミネートされました。最初に「音声」で届けられる作品として書き下ろされたオーディオファースト作品が本屋大賞にノミネートされるのは、今回が初めてとなります。

Audibleでは、通勤・通学中や家事の合間など、さまざまなシーンで耳から物語に触れられるよう、受賞作『イン・ザ・メガチャーチ』をはじめとした話題作をオーディオブックとして配信しています。注目の文学作品を音声でも楽しめる形で提供することで、読書の楽しみ方の広がりを提案し、本屋大賞をはじめとする文学シーンの盛り上がりを出版業界とともに後押ししてまいります。

大賞受賞作品以外にも、今年ノミネートされた全10作品をAudibleで聴くことができます。

『暁星』（著者：湊かなえ）、『ありか』（著者：瀬尾まいこ）、『エピクロスの処方箋』（著者：夏川草介）、『殺し屋の営業術』（著者：野宮有）、『熟柿』（著者：佐藤正午）、『探偵小石は恋しない』（著者：森バジル）、『PRIZE―プライズ―』（著者：村山由佳）をプレミアムプランの聴き放題対象作品として配信中です。また、『失われた貌』（著者：櫻田智也）、『さよならジャバウォック』（著者：伊坂幸太郎）も近日配信予定です。

この機会にぜひ、2026年の本屋大賞作品とノミネート作品、そして、歴代の本屋大賞受賞作品、ノミネート作品をAudibleでお楽しみください。

Audibleで聴ける本屋大賞歴代作品：https://www.audible.co.jp/ep/honya-taisho

【2026年本屋大賞関連作品 詳細】

大賞受賞作品

イン・ザ・メガチャーチ

著者：朝井リョウ

ナレーター：岩崎了、大森ゆき

配信日：2026年4月9日

URL：https://www.audible.co.jp/pd/B0GP6L52TZ

沈みゆく列島で、“界隈”は沸騰する――。

あるアイドルグループの運営に参画することになった、家族と離れて暮らす男。内向的で繊細な気質ゆえ積み重なる心労を癒やしたい大学生。仲間と楽しく舞台俳優を応援していたが、とある報道で状況が一変する女。ファンダム経済を仕掛ける側、のめり込む側、かつてのめり込んでいた側――世代も立場も異なる３つの視点から、人の心を動かす“物語”の功罪を炙り出す。

「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いいんですよ」

ノミネート作品

<2位>

熟柿

著者：佐藤正午

ナレーター：中嶋美風雪

配信日：2026年2月13日

URL：https://audible.co.jp/pd/B0FP26CZNW

激しい雨の降る夜、眠る夫を乗せた車で老婆を撥ねたかおりは轢き逃げの罪に問われ、服役中に息子・拓を出産する。出所後息子に会いたいがあまり園児連れ去り事件を起こした彼女は、息子との接見を禁じられ、追われるように西へ西へと各地を流れてゆく。自らの罪を隠して生きる彼女にやがて、過去にまつわるある秘密が明かされる。『鳩の撃退法』（山田風太郎賞受賞）『月の満ち欠け』（直木賞受賞）著者による最新長編小説。

<3位>

PRIZE―プライズ―

著者：村山由佳

ナレーター：佐藤恵

配信日：2025年6月27日

URL：https://www.audible.co.jp/pd/B0DVLHZWRH

村山由佳が描く、業界震撼の“作家”小説！

大人気作家・天羽カインがどうしても欲しいもの――それは直木賞という栄誉。業界震撼！作家の承認欲求と破壊的な情熱が迸る話題作。

「どうしても、直木賞が欲しい」

賞（prize）という栄誉を獰猛に追い求める作家・天羽カインの破壊的な情熱が迸る衝撃作！

<4位>

エピクロスの処方箋

著者：夏川草介

ナレーター：吉野貴大

配信日：2026年2月20日

URL：https://audible.co.jp/pd/B0GHMWDRTP

「医療では、人は救えないんだよ」

大学病院で数々の難手術を成功させ、将来を嘱望されながらも、母を亡くし一人になった甥のために町中の地域病院で働く内科医の雄町哲郎。

ある日、哲郎の力量に惚れ込む大学准教授の花垣から難しい症例が持ち込まれた。患者は82歳の老人。それは、かつて哲郎が激怒させた大学病院の絶対権力者・飛良泉寅彦教授の父親だった――。

<5位>

暁星

著者：湊かなえ

ナレーター：櫻井孝宏、早見沙織

配信日：2025年11月11日

URL： https://www.audible.co.jp/pd/B0FWM2QHCM

現役の文部科学大臣で文壇の大御所作家でもある清水義之が全国高校生総合文化祭の式典の最中、舞台袖から飛び出してきた男に刺されて死亡する事件がおきた。逮捕された男の名前は永瀬暁、37歳。永瀬は逮捕されたのち、週刊誌に手記を発表しはじめる。そこには、清水が深く関わっているとされる新興宗教「世界博愛和光連合（通称：愛光教会）」に対する恨みが綴られていた。暗闇の奥に隠された永瀬の目的とはーー。

<6位>

殺し屋の営業術

著者：野宮有

ナレーター：外崎友亮

配信日：2026年4月3日

URL：https://audible.co.jp/pd/B0GKN6P7Y6

営業成績第1位、契約成立のためには手段を選ばない、凄腕営業マン・鳥井。

アポイント先で刺殺体を発見し、自身も背後から襲われ意識を失ってしまう。鳥井を襲ったのは、「ビジネス」として家主の殺害を請け負っていた「殺し屋」だった。

目撃者となってしまった鳥井は、口封じとして消されそうになる。絶体絶命の状況の中で、鳥井は殺し屋相手に「ここで私を殺したら、あなたは必ず後悔します」と語り出す。研ぎ澄まされた営業トークを矢継ぎ早に展開し、場の空気を掌握する鳥井。

「あなたは幸運です。私を雇いませんか？ この命に代えて、あなたを救って差し上げます」

鳥井は、殺人請負会社に入社することに。前代未聞の、「命がけの営業」が始まる――。

常識を覆す発想から走り出す、ジェットコースター・ミステリー！

<7位>

ありか

著者：瀬尾まいこ

ナレーター：石川由依

配信日：2026年2月6日

URL：https://www.audible.co.jp/pd/B0GHMYST16

愛はここにある。幸せはここにいる。

母親との関係に悩みながらも、一人娘のひかりを慈しみ育てる、シングルマザーの美空。

義弟で同性のことが好きな颯斗は、兄と美空が離婚した後も、何かと二人の世話を焼こうとするがーー。

本屋大賞受賞作『そして、バトンは渡された』、ベルリン国際映画祭フォーラム部門正式招待&日本アカデミー賞優秀作品賞原作『夜明けのすべて』など、人々のかけがえのない関係性を紡ぎ続けた瀬尾まいこが描く、あなたの小さな、でも確かな支えとなる感動の物語！

<8位>

探偵小石は恋しない

著者：森バジル

ナレーター：住谷哲栄

配信日：2026年3月6日

URL：https://audible.co.jp/pd/B0G47VZCY3

ネタバレ厳禁。驚愕体験の本格ミステリ！

小石探偵事務所の代表でミステリオタクの小石は、名探偵のように華麗に事件を解決する日を夢見ている。だが実際は9割9分が不倫や浮気の調査依頼で、推理案件の依頼は一向にこない。小石がそれでも調査をこなすのは、実はある理由から色恋調査が「病的に得意」だから。相変わらず色恋案件ばかり、かと思いきや、相談員の蓮杖と小石が意外な真相を目の当たりにする裏で、思いもよらない事件が進行していて──。

<9位>

失われた貌

著者：櫻田智也

ナレーター：広瀬竜一

配信日：2026年5月29日予定

URL：https://www.audible.co.jp/pd/B0GT6MDZR6

山奥で、顔を潰され、歯を抜かれ、手首から先を切り落とされた死体が発見された。不審者の目撃情報があるにもかかわらず、警察の対応が不十分だという投書がなされた直後、上層部がピリピリしている最中の出来事だった。

事件報道後、生活安全課に一人の小学生男子が訪れ、死体は「自分のお父さんかもしれない」と言う。彼の父親は十年前に失踪し、失踪宣告を受けていた。

間を置かず新たな殺人事件の発生が判明し、それを切っ掛けに最初の死体の身元も判明。それは、男の子の父親ではなかった。顔を潰された死体は前科のある探偵で、依頼人の弱みを握っては脅迫を繰り返し、恨みを買っていた男だった。

無関係に見えた出来事が絡み合い、現在と過去を飲み込んで、事件は思いがけない方向へ膨らみ始める。

<10位>

さよならジャバウォック

著者：伊坂幸太郎

ナレーター：天野宏郷、清水はる香

配信日：2026年6月19日予定

URL： https://www.audible.co.jp/pd/B0GT76VQLJ

結婚直後の妊娠と夫の転勤。その頃から夫は別人のように冷たくなった。彼からの暴言にも耐え、息子を育ててきたが、ついに暴力をふるわれた。そして今、自宅マンションの浴室で夫が倒れている。

夫は死んだ、死んでいる。私が殺したのだ。もうそろそろ息子の翔が幼稚園から帰ってくるというのに…。

途方に暮れていたところ、２週間前に近所でばったり会った大学時代のサークルの後輩・桂凍朗が訪ねてきた。「量子さん、問題が起きていますよね？ 中に入れてください」と。

Audible（オーディブル）について

いつでもどこでも気軽に音声でコンテンツを楽しむことができる、世界最大級のオーディオエンターテインメントサービスです。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブックや、ニュースからお笑いまでバラエティあふれるプレミアムなポッドキャストなど、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。現在、世界11ヶ国（日本、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、オーストラリア、イタリア、カナダ、インド、スペイン、ブラジル）でサービスを展開しています。

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