デジタル先進国エストニアの法務・デジタル大臣が登壇！AI活用を牽引する世界のキーパーソンが集結「行政×AI」をテーマに「ガブテックカンファレンス・グローバル」開催

一般財団法人GovTech東京

一般財団法人GovTech東京（理事長：宮坂 学、以下「GovTech東京」）と東京都デジタルサービス局は、令和８年４月30日（木）に「ガブテックカンファレンス・グローバル」を開催します。

本カンファレンスは、行政現場におけるテクノロジー活用の過去・現在・未来をオープンに議論する場として継続的に開催してきました。今回は「行政×AI」をテーマに、先進事例を交えながら、最新の知見や課題を共有するグローバルなカンファレンスとして実施します。

前半のキーノートセッションでは、デジタル先進国と言われているエストニアより、リーサ・リー パコスタ法務・デジタル大臣が登壇します。行政分野におけるAI活用をはじめ、同国がこれまで推進してきたデジタル政府の先進的な取組を紹介します。

後半のセッションでは、「行政×AI」をテーマに、台北市他、ソウルAI財団、GovTech東京が登壇。各都市におけるAI活用の戦略や具体的な取組、これまでの成果と今後の課題についてプレゼンテーションを行います。

本カンファレンスは、世界の都市における「行政×AI」の最新の知見や技術動向を一度に把握できる貴重な機会です。

行政分野でのAI活用に関心をお持ちの事業者・エンジニアの皆さまをはじめ、行政のデジタル変革に関心をお持ちの多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

イベント概要

タイトル

「ガブテックカンファレンス・グローバル～行政×AI 世界の実践と未来～」

日時

令和８年４月30日（木）10:15～12:00（9:45開場）

開催形式

現地参加のみ（参加無料・事前登録制）

会場

Tokyo Innovation Base 2階 （東京都千代田区丸の内3-8-3）

【アクセス】

JR山手線・京浜東北線「有楽町駅」京橋口 徒歩1分

東京メトロ有楽町線「有楽町駅」D9出口 すぐ

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」1出口 徒歩3分

主催

一般財団法人GovTech東京、東京都 デジタルサービス局

プログラム[表: https://prtimes.jp/data/corp/129149/table/46_1_c2272aa3c057f74fc4665c5336567af3.jpg?v=202604090551 ]※プログラム内容および登壇者は、予告なく変更となる場合があります。※本イベントは全編英語で実施します。申込方法

参加を希望される方は、令和８年４月27日（月）までに、Peatixより事前登録をお願いいたします。

なお、本イベントは先着順となり、定員（50名）に達し次第、受付を終了いたします。

URL: https://govtech-conference-global.peatix.com

パートナーイベントとして連携するSusHi Tech Tokyo2026について

SusHi Tech Tokyo 2026

世界中からスタートアップや投資家、大企業、都市等が集まるアジア最大のグローバルイノベーションカンファレンスです。最終日は、子どもから学生、大人まで、誰もが楽しみながら最新技術等に触れ、好奇心やチャレンジ精神を育むコンテンツを展開します。

デジタルサービス局はパビリオン出展も行っておりますので、是非足をお運びください。

開催日時

・令和８年４月27日（月）・28日（火） 9:00～18:30：ビジネスデイ

・令和８年４月29日（水・祝) 10:00～18:00：パブリックデイ

開催場所

東京ビッグサイト 西1・2・3・4ホールほか

イベント内容詳細

SusHi Tech Tokyo 2026特設サイトをご覧ください。

URL：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

【参考】「SusHi Tech Tokyo 2026」関連イベントのご紹介

スマートシティフェスタ

スマートシティの更なる推進に向けて、都民の皆様に最新のデジタル技術を 活用して生活を豊かにする様々なスマートサービスを体験していただく機 会を提供し、便利になった未来のまちを感じてもらうため、「スマートシティ フェスタ」を開催します。

開催日時

・令和８年４月24日（金） 11:00～18:00

・令和８年４月25日（土）・26日（日） 10:00～17:00

開催場所

新宿駅西口広場イベントコーナー、４号街路、新宿中央公園ファンモアタイムひろば

イベント内容詳細

スマートシティフェスタ2026特設サイトをご覧ください。

URL: https://smartcityfes2026.metro.tokyo.lg.jp/

イベントスケジュール

GovTech東京について

GovTech東京は、東京都と区市町村を含めた東京全体のDXを効果的に進める新たなプラットフォームとして、令和５年に東京都庁の外側に設立された組織です。

行政の現場におけるテクノロジー活用の過去・現在・未来をオープンに語る場として、ガブテックカンファレンスを継続的に開催しています。

過去のガブテックカンファレンスについては、YouTubeからご覧いただけます。

URL：https://youtu.be/TUmC8T0mRM4