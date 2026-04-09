メルペイ、都市型音楽フェス「METROCK2026」に合計100組200名を無料招待

株式会社メルカリ

株式会社メルペイ（以下、メルペイ）は、2026年5月に東京・大阪の2都市で開催される都市型音楽フェスティバル「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026（メトロック）」に協賛することをお知らせいたします。

本協賛にあわせ、「好きを楽しむ。メルカード」をコンセプトに、「メルカード」を保有のお客さまを対象とした「メルカード × メトロック2026 チケットプレゼントキャンペーン」を、2026年4月9日より実施いたします。キャンペーンでは、「メルカード」を保有のお客さま合計100組200名を抽選でイベントに無料招待する特典をご用意しています。

■背景

「メルカード」は、フリマアプリ「メルカリ」の利用実績等に応じて限度額が決まり、アプリ上で利用・管理が完結するクレジットカードです。「メルカリ」の売上金（メルペイ残高）を支払いに活用できるほか、おトクなポイント還元や自由な支払い日設定といった独自の機能を通じて、お客さまが趣味や好きなことをより自由に、おトクに楽しめるようサポートしています。

このたび、お客さまに「好き」をもっと楽しんでいただきたいという想いのもと、「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026（メトロック）」への協賛を決定し、その取り組みの一環として「メルカード」を保有のお客さまを対象としたチケットプレゼントキャンペーンを実施することといたしました。

■キャンペーンについて

＜キャンペーン名＞

メルカード × メトロック2026 チケットプレゼントキャンペーン

＜キャンペーン概要＞

「メルカード」もしくは「メルカード ゴールド」を保有のお客さまの中から抽選で合計100組200名に、メトロック2026のライブチケット（ペア）をプレゼントいたします。

※ 現在「メルカード」「メルカード ゴールド」をお持ちでない方も、応募期間中に新規入会いただくことでご応募いただけます。

＜応募期間＞

2026年4月9日（木）00:00 ～ 2026年4月19日（日）23:59

※ 応募期間終了（2026年4月19日 23:59）までに、有効な「メルカード」もしくは「メルカード ゴールド」を保有し、エントリーが完了していることが条件です。



＜応募資格＞

2026年4月19日（日）23:59までに「メルカード」もしくは「メルカード ゴールド」を保有のお客さま

※応募期間中の新規入会者を含む

＜特典＞

メトロック2026 ライブチケット（ペア）

・当選人数：合計100組200名（各公演日程25組50名ずつ）

・東京公演：2026年5月16日（土）・5月17日（日）

・大阪公演：2026年5月30日（土）・5月31日（日）

イベント詳細はこちら：https://metrock.jp/

＜参加方法＞

キャンペーン特設ページよりエントリー

＜キャンペーンURL＞

https://campaign.jp.mercari.com/pages/ft_rc_issue_mc_gd_metrock2026_outapp-5359/index.html

「メルカード」は、今後も様々な取り組みを通じて、お客さまが趣味や好きなことをよりおトクに、そして心から楽しめるようサポートしてまいります。