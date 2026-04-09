10名限定！ミッテン府中に君だけの駄菓子屋さんを開こう！商売の基本を実践で学ぶ「子ども店長作戦会議」開催。

株式会社Pendemy

最先端のデジタル技術とものづくりを融合したSTEAM教育を企画開発する株式会社Pendemy(https://pendemy.co.jp/)（本社：東京都府中市、代表取締役：木村隼人）は、公共機関や学校との連携を担う「NPO法人Pendemyデジタル教育ラボ(https://npo.pendemy.com/)」と共同で、子どもたちが主体的に店舗運営に挑む体験イベントに向けたキックオフプログラムとして、2026年6月14日（日）に「子ども店長作戦会議（事前準備の会）」を開催いたします。

ただのごっこ遊びじゃない、実践的なキャリア教育。あなただけの駄菓子屋を企画して、ミッテン府中にお店を出そう！

本プログラムは、後日（6月28日）に「ミッテン府中 7階イベントスペース」にて、実際に自分の駄菓子屋ブースを構えて出店する子どもたちを対象とした実践型のワークショップです。現在、限定10名にて「子ども店長」の募集を受け付けております。

自分だけのオリジナル店舗をゼロから企画！「子ども店長」としての自覚と意欲を高める本格的な作戦会議です。（※写真は過去に開催した別ワークショップの様子です）

イベントの詳細を見る :https://npo.pendemy.com/news202606/

■ ミッテン府中の大広場にお店を出そう！社会とつながるキャリア教育

本プロジェクトの最大の魅力は、ただの「お店屋さんごっこ」ではなく、実際の商業施設（ミッテン府中）というリアルな場で出店できる点にあります。

「どんなお店にしたら来たくなるかな？」

「どんな声をかけたら買いたくなるかな？」

与えられたものをただ売るのではなく、出店に向けた「作戦会議」を通じて、ターゲット設定やコンセプト作りから自分たちで考え抜くことで、商売の基本と論理的思考力を育みます。

「みんなが楽しい駄菓子屋ってなんだろう？」商品陳列やポップ作り、新グッズの開発などをスタッフと一緒に楽しみながら考えます！（※写真は「だがしや ほっぷ」で行われている「こども店長体験」の様子です）

■ 当日のプログラムがもたらす3つの「実践的」な体験

約2時間のワークショップでは、子どもたちの知的好奇心を刺激し、店長としてのスキルを磨く多彩なコンテンツを用意しています。

1. 専用ワークシートを使った「お店の作戦会議」

「どんなお店にしたい？」「店名は？」「イチオシ商品は？」といった問いに対し、専用の店長ワークシートを使ってアイデアを言語化します。さらには「くじ引き」や「おまけ」など、自分だけのオリジナルの工夫（プロモーション）まで企画します。

2. 売れるヒントを学ぶ「店長修行」と「店舗デザイン」

講師のサポートのもと、初めてのお子様でも安心して楽しく参加できます（※写真は過去に開催した別ワークショップの様子です）

挨拶の仕方や呼び込みの工夫、商品の並べ方など、実際に駄菓子を売るためのリアルなノウハウをクイズ形式で楽しくレクチャー。その後は画用紙などの店舗設営キットを使用し、お店の顔となる看板のラフ案作成やレイアウト設計など、アートやデザインの要素を取り入れたものづくりに挑戦します。

3. イベント専用通貨を使ったお金のやり取り体験

イベント当日に使用する「専用のオリジナル通貨」を用いた疑似的なお金のやり取りを事前に体験します。稼いだ後の報酬について実際にデモンストレーションを行うことで、働くことの楽しさや社会の循環の仕組みを安全に、そして肌で感じられるプログラムとなっています。

■ イベント開催概要

募集人数（店長）：先着10名

参加対象： 小学3年生以上、かつ、6月28日(日)の本番にも参加できる方

参加費： 5,000円（材料費含む）

【子ども店長作戦会議（事前準備の会）】

【子ども店長 本番出店日】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/175789/table/20_1_85faf49ae6695fc76c9efd68e94b02a4.jpg?v=202604090551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/175789/table/20_2_62c0cff913c1b6675be09c37b70f7782.jpg?v=202604090551 ]



主催：だがしや ほっぷ、NPO法人Pendemyデジタル教育ラボ

▶︎ だがしや ほっぷ 公式HP：https://sites.google.com/view/dagashiyahop/

▶︎ だがしや ほっぷ 公式Instagram：@dagashiya_hop (https://www.instagram.com/dagashiya_hop)

協力：株式会社Pendemy

【お申し込み方法】

子ども店長へのご応募（事前準備の会および本番への参加申し込み）は、以下の専用サイトより受け付けております。

▶︎ 詳細・お申し込みはこちら： https://npo.pendemy.com/news202606/(https://npo.pendemy.com/news202606/)

※定員（10名）に達し次第、締め切りとさせていただきますのでお早めにお申し込みください。

■ 株式会社Pendemy

「最先端のデジタル技術×ものづくり」を軸としたSTEAM教育を展開する教育会社です。

自社教室の運営に加え、50回を超えるイベント実績に基づき、教材設計から現場運営、教育DX支援までをトータルにサポートしています。

【会社概要】

社名：株式会社Pendemy（ペンデミー）

所在地：東京都府中市寿町3丁目4番地10Max ole 府中 3階

代表者：代表取締役 木村 隼人

事業内容：STEAM教育、教育イベント企画・運営、教育DX・AI導入支援

コーポレートサイト：https://pendemy.co.jp/

【お問い合わせ窓口】

お問い合わせフォーム：https://pendemy.co.jp/contact/

メール：contact@pendemy.com

電話番号：042-405-3233