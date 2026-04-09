【御茶ノ水駅1分】会員登録不要の作業カフェ。生成AI×無人セルフ型の「BOTTOS 没頭作業カフェ」が本日4月9日（木）オープン

株式会社Aiflowk

株式会社Aiflowk（アイフローク）は、東京・御茶ノ水にセルフ型無人カフェ「BOTTOS 没頭作業カフェ」を2026年4月9日（木）にオープンいたします。全席Wi-Fi・電源完備、モニター無料貸出、Web会議用フォンブースを備え、会員登録不要で利用できる作業特化型のカフェです。

4階集中スペース店舗内装

■立ち上げの背景

創業者が御茶ノ水で会社員やフリーランスとして働いていた当時、駅周辺には仕事や勉強に集中しやすい作業環境が十分にありませんでした。多くのビジネスパーソンが一般的なカフェで、長時間の作業には必ずしも適していない椅子や机を使いながら仕事をしている状況を見て、カフェのように気軽に立ち寄れながら、オフィスに近い作業環境を備えた場所があれば、日々頑張る人たちを支えられるのではないかと考え、本店舗を立ち上げました。

また、少子化や物価上昇が進むなかで、効率的に運営できる仕組みは今後ますます社会に求められると考え、当社ではAIを活用した無人運営システムを自社開発し、店舗運営に取り組んでいます。将来的には、このAIを活用した無人カフェ運営の仕組みをより多くの方に活用いただくことで、日本で働く人や学ぶ人が、より集中しやすい環境を広げていきたいと考えています。

■店舗の特徴

- 会員登録不要でドリンクを購入するだけで利用可

- 全席Wi-Fiと電源完備、モニター貸出無料、WEB個室アリ

- 定価10万相当の高機能オフィスチェアが多数

- カフェのような居心地と、オフィス以上の作業環境

- 24時間利用できるセルフ型の無人カフェです。（初期は8:00～22:00で営業し、順次24時間に以降予定）

- AIを取り入れた顧客管理と販促の仕組み

ブース席2階カジュアルフロア&ドリンク販売WEB会議用フォンブース3階集中スペース

■利用方法

- ドリンク1杯700円の購入で、90分滞在OK。

- 90分経過後は60分毎に1杯700円を購入。1日3杯の飲料購入（700円*3杯＝2100円）で終日滞在OK

→1日どんなに滞在しても2100円を超える事はありません。

■利用シーン

- リモートワークで集中したい時

- 急なWeb会議で、個室を探している時

- 仕事前や帰りの短時間、勉強や業務の準備に

- フリーランスで最適な働く場所が見つからない時に

■ 店舗概要

住所：東京都千代田区神田駿河台２丁目6-10 田中ビル2-4階

席数：2～４階で60席

営業時間：オープン初期は8:00～22:00で営業し、順次24時間運営へ移行予定

料金：90分でドリンク1杯700円。1日最大2100円（700円*3杯）で終日滞在OK。

URL：https://aiflowk.co.jp/bottos/

店舗外観（2-4階）窓際カウンター(3－4階)