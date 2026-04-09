【TAC税理士】全国の受験生が集結！「全国公開模試」申込受付中

2026年合格目標 全国公開模試

TAC株式会社TAC税理士講座

■受験料

1科目あたり 5,000円

※TACで2026年合格目標「ベーシック」「速修」「上級」「チャレンジ（4-7月期）」の各コースおよび「直前対策講座」を 受講中の方は全国公開模試がカリキュラムに含まれているため、有料申込の必要はございません。

受講していない科目を受験することも可能です（1科目あたり5,000円）。

■会場受験日程

6/11(木)、12(金)、13(土)、14(日)

早稲田大学のみ6/7(日)

※各会場とも定員に達し次第、締切となります。

■自宅受験日程

問題・解答発送：6/1(月)

答案提出締切日：6/16(火)TAC必着

■申込締切日

▼今すぐネットで申込む▼

https://ec.tac-school.co.jp/category?eukecourse_code=03001

▼全国公開模試の詳細はこちら▼

https://www.tac-school.co.jp/kouza_zeiri/zeiri_crs_moshi.html

資格の学校TACとは？

～プロフェッションの養成を通して社会に貢献～

TACの企業理念は、“プロフェッション”としての人材の養成です。

プロフェッションprofessionとは、英語のprofess=「神の前で宣言する」を語源とし、中世ヨーロッパでは神に誓いを立てて従事する職業として、神父や法律家、会計士、医者、教師、技術者などの知識専門家を指していました。そして神の詔命によってプロフェッションとなった人々には、社会や市民に対する大きな責任と厳しい倫理観が求められました。 21世紀を迎え新たな時代を拓かなければならないわが国にあって、TACは既存のプロフェッションの養成だけではなく、時代が求める新しいプロフェッションの創造を通して社会に貢献していく「プロフェッション創造企業」でありたいと考えています。

《会社概要》

会社名：TAC株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

所在地：東京都千代田区神田三崎町三丁目2番18号

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/