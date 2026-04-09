TEAMZ Summit 2026 Day2開催

株式会社TEAMZ

TEAMZ Summit 2026 Day2

2026年4月8日、東京・八芳園にて開催された「TEAMZ Summit 2026」は2日目を迎え、引き続き大きな盛り上がりを見せました。2日間を通じて、合計10,625名が来場し、Web3・AI領域におけるアジア最大級のカンファレンスとして、その存在感を強く示す結果となりました。

日本文化とともにスタートするDay2

Day2は、日本の伝統文化を象徴する歌舞伎パフォーマンスにより幕を開けました。

歴史ある八芳園の空間と融合した演出により、「Tradition Meets Tomorrow」というテーマを体現する象徴的なオープニングとなりました。

Keynote・セッションハイライト

Day2では、政策・金融・インフラ・エンタープライズ導入・グローバル資本など、より実践的かつマクロなテーマにフォーカスしたセッションが展開されました。

Summit Host : Janik Adorf

Keynote：日本のデジタル戦略と国家の未来

日本のデジタル政策とWeb3・AIが導く国家戦略について、政府視点からの方向性が示されました。

デジタル社会推進本部長 平井 卓也

Keynote：日本における暗号資産金融と伝統金融の架け橋

グローバル市場における暗号資産と金融の融合について、国際的な視点から解説。

TRON創設者 H.E. Justin Sun

Keynote：インテグリティ・エコノミー：なぜデジタル信頼が新たなグローバル通貨となるのか

Cardano Foundation CEO Frederik Gregaard

Panel：トークン化時代の基盤インフラとしてのLayer1

トークン化時代における基盤インフラとしてのLayer1の役割と進化について議論。

Litecoin Foundation APAC統括ディレクター Robbie Coleman / Aptos Labs Head of APAC Suhan Zhao / midnight Country Manager Taro Kimura / Ethereum Foundation アジア地域 エコシステム開発リード Adrian Li / Altius CEO Annabelle Huang (Moderator)

Panel : Web3 × AI 2026：分散型インフラから自律経済へ

分散型インフラとAIによる新たな経済モデルの可能性を提示。

三菱UFJイノベーション・パートナーズ Chief Investment Officer 佐野 尚志 / ソニー銀行株式会社 DX事業企画部長 金森 伽野 / 株式会社松尾研究所 取締役副社長 金剛洙 / NTT docomo Business セキュリティ戦略家｜AIエージェント開発者 Jack / オスマンサス・ユナイテッド合同会社 CEO 黄 鶯 (Moderator)

Panel：Self-Custody 2.0 - セキュリティ、UX、そして機関導入の未来

セキュリティ・UX・機関投資家導入の観点から、次世代ウォレットのあり方を議論。

Trust Wallet 事業開発担当 Nick DiSisto / LEDGER APAC統括責任者 Takatoshi Shibayama / EXODUS Head of Partnerships Pascal Kurzawa / HYPERNATIVE VP of Asia Pacific Shawn Lim / tangem Global Retail Business Development Manager Lee Skinner / THE BLOCK Head of APAC Frederick Tan (Moderator)

Panel：世界をオンチェーンへ

Web3の社会実装に向けた取り組みとビジョンを共有。

STARTALE Group CEO 渡辺 創太 / SBI VCトレード株式会社 代表取締役社長 近藤 智彦 / STARTALE Japan CEO 手塚 孝(Moderator)

午後セッション：実装フェーズとグローバル資本

午後は和太鼓パフォーマンスでスタートし、さらに熱量の高い議論が展開されました。

Fireside：2026年のEthereum：インフラ、機関投資家、そしてグローバル経済

インフラ・機関投資家・グローバル経済におけるEthereumの役割を議論

ethereum foundation Head of Institutions, APAC Tiena Sekharan / Bitcoin.com News News Lead David Sencil

Fireside：デジタル所有権の時代：Web3が創る新しい経済圏

Web3がもたらす新たな経済圏について議論。

animoca BRANDS 共同創業者 Yat Siu / Bitcoin.com News News Lead David Sencil

Keynote：金融の未来は、暗号資産のレールの上を走る

Web3の成長を支える流動性設計について解説。

SecondSwap 創設者 兼 CEO Kanny Lee

Fireside：Yellow：エージェント経済のための価値のインターネット

エージェント経済における新たな価値のあり方とインフラの可能性について対話

yellow Captain Alexis Sirkia / yellow 開発者向けエバンジェリスト Steven Zeiler

Panel：日本企業のWeb3実装戦略 - 実証から本格導入へ

PoCから本格導入へのステップと課題を議論。

EMURGO 創業者兼取締役会長 児玉 健 / (株)デジタルアセットマーケッツ 取締役 加藤 次男 / FINX JCrypto株式会社 代表取締役社長 CEO Chen Haiteng / G.U.Group株式会社 代表取締役社長CEO 近藤 秀和 / 楽天ウォレット株式会社 CIO 兼 執行役員 佐々木 康宏 (Moderator)

Panel：2026年の資本動向：Web3でスマートマネーはどこへ向かうのか？

グローバル資本の流れと投資戦略を分析。

PLAY.FUN 創業者 兼 CEO Justin Waldron / C² ventures 創業者兼マネジメントパートナー Ciara Sun / mendoza ventures ベンチャーパートナー 森若 幸次郎 / Gallet Capital CEO Nicolas Gallet / TRIVE マネージング・パートナー Daryl Lim / GIMA Group, Inc. 代表取締役CEO・創業者 Kevin Soltani (Moderator)

Fireside：HashPort Special Fireside：AIとWeb3が変える日本の未来

AIとWeb3の融合がもたらす社会変革と、日本における政策・産業の未来について議論

国会対策副委員長 塩崎あきひさ / HashPort 代表取締役CEO 吉田 世博

Panel：新しい資産と、エージェンティック決済―稼ぎと暮らしが、つながる

新しい資産の概念とエージェンティック決済の進展を通じて、収益機会と日常生活がどのように結びついていくのかを多角的に議論。

株式会社イオレ CEO 瀧野 諭吾 / 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社 代表取締役社長 朏 仁雄 / Slash Vision Labs Founder & CEO Shin / UPBOND CEO 水岡 駿 (Moderator)

Panel：Web3時代の信頼インフラ ― アイデンティティ・セキュリティ・データが創る次世代インターネット

信頼・アイデンティティ・データが創る新しいインターネットを議論。

iagon CEO Navjit Dhaliwal / Hashlock Co-founder Jock Haslam / Terminal 3 Co-Founder & CEO Gary Liu / RELIQUE CMO Yuma / Bitcoin.com News COO Jason Sheman (Moderator)

Keynote：日本をデジタル資産立国へ - Web3と国家成長戦略

国民民主党代表、衆議院議員 玉木 雄一郎

Panel：リアルワールドアセット（RWA）のトークン化：数兆ドル規模の新たな市場機会

数兆ドル規模とされるRWA市場の可能性を提示。

Gold Dollar（USDKG）国際協力担当 副 CEO Elena Chigibaeva / MIDAS Co-Founder & COO Jesper Cheng / Banca d'Italia Japan副代表 Dr. Andrea Perin / AetheriumX Head of Americas Mike Neet / EMURGO グローバルマーケティング責任者 Nathaniel Acton (Moderator)

Day2総括 ～そして次のステージへ～

クロージングでは再び和太鼓パフォーマンスが披露され、2日間の締めくくりにふさわしい盛り上がりとなりました。また、100万円相当のBTC抽選会も行われ、会場は大いに盛り上がりました。

BTC抽選会

さらに会場では、「TEAMZ Summit 2027（10周年）」を2027年4月6日・7日に開催することが正式に発表され、来場者から大きな期待と歓声が上がりました。

TEAMZ CEO Tianyu Yang

総括

TEAMZ Summit 2026は、2日間で10,625名が参加し、Web3・AIの最前線と社会実装のリアルを体感できる場となりました。日本文化と最先端テクノロジーを融合させた本イベントは、単なるカンファレンスにとどまらず、「未来を実装するプラットフォーム」として、世界中の参加者に新たな価値とインスピレーションを提供しました。

また来年、TEAMZ Summit 10周年の舞台でお会いしましょう。