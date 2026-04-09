すがちゃん最高No.1がMCを務め、沖侑果・サカモト（GGチャンネル）がお酒に関する検証に挑む？！ニコニコ生放送 特番バラエティ放送決定！4月10日20時より生放送

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴ（本社：東京都中央区）はライブ配信サービス ニコニコ生放送にて、特番バラエティ「遊びの原始人～お酒編～」の放送を決定いたしました。

■新番組「遊びの原始人」

2026年4月10日（金）20:00 ニコニコ生放送にて放送開始！

「遊びの原始人」は、すがちゃん最高No.1（ぱーてぃーちゃん）がMCを務め、特定のジャンルに対して詳しくないゲスト（＝原始人）が、番組中のヒントを元に、そのジャンルに詳しくなっていく様子をモニタリングする検証バラエティです。

第1弾の放送はお酒編として、沖侑果、サカモト（GGチャンネル）をゲストに迎え、お酒の名前や番組中に与えられるヒントを元に、カクテルを作ることが出来るのかを検証します。

■番組概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/56982/table/1298_1_abd49e04bcdc56e968d54865eab76d6a.jpg?v=202604090551 ]

■出演者

MC すがちゃん最高No.1

X：https://x.com/patyssugano

ゲスト 沖侑果

X：https://x.com/oki__yuuka

Instagram：https://www.instagram.com/yuuka_oki/

ゲスト サカモト（GGチャンネル）

X：https://x.com/ggoal_sakamoto

YouTube：https://www.youtube.com/@ujihara_sakamoto_gg