大好評につき前回より参加規模がスケールアップして帰ってきた！大起水産グループの対象店舗にて「生・本まぐろ解体ショー」一斉開催！

大起水産株式会社

3月の初開催で大反響を呼んだあの感動が、4月25日（土）に前回より対象店舗を拡大して再び開催！

大起水産株式会社（本社：大阪府堺市 代表取締役社長：佐伯 慎哉）は、弊社の回転寿司店（27店舗）と堺市にあるまぐろパーク堺本店、街のみなと（13店舗）にグループ店（2店舗）も新たに加えて「生・本まぐろ解体ショー」を一斉同日開催いたします。

職人が当日、一匹まるごと解体！捌きたての４つ割りにしたマグロを、寿司やお造りにしてご提供！

職人が一本の包丁で巨大な生・本まぐろを豪快に捌くパフォーマンスはまさに圧巻！飲食業態の「回転寿司」と物販業態の「街のみなと」などが腕を競い、前回を上回る熱気で【見て・食べて・楽しむ】感動体験をお届けします。

大起水産 自慢の“まぐろ”をご覧いただけます。

◎こだわり その1：捌きたてをその場で！鮮度抜群「究極の一貫」

目の前で解体されたばかりの生・本まぐろが、瞬時に寿司やお造りへと姿を変えていきます。一度も冷凍されていない「生」特有のねっとりとした食感と、濃厚な旨味は格別！「第2回」でも、捌きたてでしか味わえない最高峰の鮮度を追求します。



◎こだわり その2：なかなか味わえない、希少部位の数々！

目の前でカマ・頭肉・中落ちなど、一尾からわずかしか取れない“希少部位”を鮮度抜群で味わえるチャンス！解体ショー直後だからこそ手に入る、普段はお目にかかれない逸品の数々をお見逃しなく！



◎こだわり その３：職人の技を間近で体感！

重量感ある生・本まぐろが鮮やかに解体されていく様子は、お子様から大人まで誰もが夢中になる迫力満点のライブパフォーマンスです！職人の手さばきが生み出す活気あふれる空間を、ぜひご家族・ご友人と一緒にお楽しみ下さい。

生・本まぐろ 旨さの真髄をお楽しみください。



＜開催概要＞

開催日： 2026年4月25日（土）

開催場所： 大起水産回転寿司・街のみなと ほか グループ限定43店舗

開催時間： 実施時間は店舗により異なります。詳細は後の開催店舗一覧画像、又は添付のPDFをご確認下さい。

＜販売店：順不同＞

■大起水産 まぐろパーク 堺本店



■まぐろダイニング エビスタ西宮店

■天下の台所 大起水産 八軒家浜 まぐろスタジアム



■大起水産 街のみなと（13店舗）

ルクア大阪店・京都伏見店・高槻店・さんちか店・阪急高槻市駅店・名谷店・ららぽーと堺店・岸和田店・兵庫川西店・箕面店・奈良店・NAMBAなんなん店・天王寺ミオ店

■大起水産回転寿司（27店舗）

堺店・西宮ガーデンズ店・あべのキューズモール店・ららぽーとEXPOCITY店・ホワイティうめだ店・なノにわ店・道頓堀店・京阪守口店・京阪くずはモール店・奈良学園前店・高槻店・新京極店・奈良店・枚方モール店・兵庫川西店・箕面店・神戸魚崎店・りんくうシークル店・岸和田店・橿原店・八尾店・京都伏見店・泉北店・京都タワーサンド店・金剛店・なんば高島屋店・なんばCITY店

合計43店舗で実施・販売を開始致します。

各店舗で開催時刻が異なりますのでご確認ください。https://prtimes.jp/a/?f=d152021-14-8225a5298f4d9f216b80121482b80209.pdf

＜販売商品＞※数量に限りがあります

■まぐろパーク 堺本店 / まぐろダイニング エビスタ西宮店 / 街のみなと 対象店舗（計15店舗）

◎ 生・本まぐろにぎり各種

◎ 柵（大トロ・中トロ・赤身）※グラム売り など

■天下の台所 大起水産 八軒家浜 まぐろスタジアム （計1店舗）

◎ 生・本まぐろにぎり各種 など



■回転寿司 対象店（計27店舗）

◎ 生・本まぐろ赤身（2貫）、◎ 生・本まぐろ中トロ（2貫）、

◎ 生・本まぐろ大トロ（１貫）、◎ 生・本まぐろカマトロ（１貫） など

※店舗によっては、販売していない商品がございます。

※天候や交通事情等で入荷がない場合もございます。その際はご容赦下さい。

※商品は十分にご用意しておりますが、万一品切れの際はご容赦下さい。

生・本まぐろ にぎり寿司イメージ生・本まぐろ お造り3種イメージ

＜大起水産グループについて＞

・水産物を中心とした食料品販売店『まぐろパーク』

・にぎり寿司や水産物などのテイクアウト専門店『街のみなと』

・回転寿司店『大起水産回転寿司』

・魚介類をメインにした『海鮮丼と干物定食専門店』・飲食店

など、近畿地方を中心に2026年3月現在、グループ合計76店舗を展開。鮮度と味に妥協しない“魚のプロフェッショナル”として、魚食文化に貢献しています。