サイカルトラストが「データ社会推進協議会（DSA）」へ入会。「つながる」だけでは終わらせない-AI時代のデータ連携に “本物の真正性（トラスト）” を。

第1章 「DSA」入会のご報告

cycaltrust株式会社

サイカルトラスト株式会社（以下「サイカルトラスト」）は、このたび一般社団法人 データ社会推進協議会（以下「DSA」）へ賛助会員として入会いたしました。



分野横断のデータ連携が本格化するこれからの時代において、サイカルトラストは今回の入会を単なる団体参加とは捉えておりません。ただシステムが「つながる」だけでなく、「本当に真正性（トラスト）が担保され、信頼できるかたちでつながるための基盤」を社会へ実装していくための強い意思表明となります。

【用語解説】

・「データ連携基盤（データスペース）」：企業や業界の枠組みを越えて、データを安全かつ信頼できる形で共有・活用するためのシステム環境

・「DATA-EX（データエックス）」：「DSA」が推進する、さまざまな分野間でデータ連携を実現するための共通技術やルールの総称

第2章 「データ連携基盤（データスペース）」が直面する本質課題とは？

現在、「DSA」はさまざまな業界が自ら「データ連携基盤（データスペース）」を構築できるよう、共通技術・標準として『DATA-EX』の推進に取り組まれております。サイカルトラストは、本取り組みは社会全体のデータ流通を支える基盤設計に関わる極めて重要な試みだと考えております。

しかしながら、データ連携は「つながれば完成」という単純なものではありません。連携されるデータの検証や記録が、特定の管理者やサーバーに依存した仕組みのままであれば、万が一サイバー攻撃や障害が起きた瞬間に、システム全体の信頼が崩れ去ってしまう「単一障害点問題（SPOF: Single Point of Failure）」を抱えています。「データ連携基盤（データスペース）」が広がるほど、この問題はより大きな経営リスクや社会インフラリスクにつながります。

とくに深刻なのが、AIが「データ連携基盤（データスペース）」上の情報を前提に判断を行う時代であるという点です。入力されたデータが本物か、どのような経路をたどって更新されてきたかを後から確認・説明できなければ、AIがはじき出した答えを重要な経営判断や業務にそのまま結び付けることはできません（「説明責任」の不在）。いま本当に必要とされているのは、利便性に加えて、真正性（トラスト）や来歴、検証可能性を備えた「データ連携基盤（データスペース）」であり、この問題意識は「DSA」が掲げる「AI」 x「データ連携基盤（データスペース）」の方向性とも深く重なります。

【用語解説】

・「単一障害点問題（SPOF: Single Point of Failure）」：一か所の故障や単一主体の支配（中央集権型）で全体のシステム等が止まる問題のこと。ブロックチェーンを利活用することにより、記録の保持と正当性判断を複数主体へ分散することで（非中央集権型）、その問題を緩和することが可能

第3章 弊社の特許群が貢献できることとは？

第1節 「マルチAI」×「ブロックチェーン」で「後からでも確かめられる」安心を！



この「単一障害点問題」に対し、力を発揮するのがサイカルトラストの保有する特許群です。

あらゆる資産（商品・製品などの「物理的資産」、データ・コンテンツなどの「非物理的資産」、および両者を統合したRWAやデジタルツインなどの「ハイブリッド資産」）に係る取引情報をブロックチェーンに記録し、関係主体ごとに書き込み権限を分離したうえで、識別子、トークン、その他秘密鍵などを組み合わせ、真正性（トラスト）を多層的に検証する仕組みを備えています（マルチシグ認証）。

さらに、複数の異なる主体・モデルによるAI（「マルチAI」）が多角的に評価・検証を行い、その結果をスコアリングしてブロックチェーンに自動記録する構成まで特許で権利化しています。

つまり、信頼を特定の誰か一人に集中させるのではなく、「複数の証跡と複数の検証結果から、後からいつでも確かめられる」状態そのものを分散的に保持する発想です。サイカルトラストは、この実装思想こそが、データ連携における弱点であった「単一障害点問題」を構造から解決へ導き得ると考えております。

【用語解説】

・ブロックチェーン：データを分散して記録し、改ざんを極めて困難にする技術

・識別子（ID）：データやモノを他と区別し、特定するために割り当てられる一意の符号

・トークン：ブロックチェーンを利活用して、資産や権利に唯一無二の証明を与える技術

・秘密鍵：本人であることを証明し、デジタル署名などを行うための厳重な管理が必要な鍵

・スコアリング：AIなどによる評価結果を定量分析化（点数化・合否判定・数値化）すること

第2節 特許技術をわかりやすく解説した動画を公開中！



サイカルトラストの特許群（「鑑定証明システム」）を利活用し、「AI × Web3」によってどのようにあらゆる資産の「真正性（トラスト）」を証明するか。具体的な5つのケーススタディを交えて分かりやすく解説した動画を「公式YouTubeチャンネル」にて公開しております。「データ連携基盤（データスペース）」への応用イメージをより深めていただけますので、ぜひ併せてご確認ください。

【サイカルトラスト ”公式Youtubeチャンネル” 】

【サイカルトラスト株式会社 】web3× AI ～サイカルトラスト特許群を利活用した5つのケーススタディ～

サイカルトラスト株式会社 】web3× AI ～サイカルトラスト特許群を利活用した5つのケーススタディ～

ご視聴はコチラ：https://www.youtube.com/watch?v=nv5dneHFzDQ

【用語解説】

・Web3（ウェブスリー）：ブロックチェーン等の技術を用いた、一部の企業等に依存しない分散型インターネットの概念

第4章 「DSA」で推進すること および 今後の決意

これからの社会に求められているのは、データそのものを流通させることにとどまらず、その「真正性（トラスト）」までを流通させることが肝要だとサイカルトラストでは考えています。「誰が、いつ、どの根拠でそのデータを生成・更新・検証したのか」がクリアに分かる仕組みを、社会基盤として備えていくことが重要になります。

「DSA」への参画を通じ、AI技術とブロックチェーン技術を掛け合わせたサイカルトラスト特許網を以て、この「真正性（トラスト）」の実装に貢献してまいります。『DATA-EX』時代にふさわしい「真正性（トラスト）基盤」を机上の概念にとどめず、現場で本当に使える仕組みとして社会へ実装していく決意です。今後、「DSA」の皆さまと共に、検証可能な「データ連携基盤（データスペース）」の具体化を推進してまいります。

第5章 サイカルトラストに関しまして

（1）会社概要

極めて重要性の高い分散型台帳技術（DLT）におけるブロックチェーン技術を利活用し、包括的なブロックチェーンソリューションを「国際標準規格（ISO 26345）」として昇華させることに邁進している企業です。

【公式Webサイト】

https://cycaltrust.co.jp/

（2）加盟団体

・「国際標準規格（ISO/TC307）WG８」：国内委員

・「ブロックチェーン国際標準活動活性化研究会」

・ 国際半導体製造装置材料協会（SEMI）：関連会員（ブロックチェーンワーキンググループ参画）

・ 一般社団法人 ブロックチェーン推進協会（BCCC）：会員企業

・ 一般社団法人データ社会推進協議会（DSA）：賛助会員

【用語解説】

・分散型台帳技術（DLT）：ネットワーク参加者で同一のデータ（台帳）を共有・管理する技術の総称

・国際標準規格（ISO/TC307）：ブロックチェーン等の国際標準ルールを策定する専門委員会の規格













