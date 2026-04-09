2026年ナショナルペットデーを記念し、AI動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」が最大65%OFFの期間限定セールを開催

HitPaw.,Limited

動画編集ソフト「HitPaw Edimakor(https://reurl.cc/V24dOy)」は、2026年4月8日（水）より、ナショナルペットデーを記念したスペシャルイベント「Edimakor Pet Day 2026(https://reurl.cc/Q2Zvxp)」を開催いたします。

ペットとの日常を写真や動画で残し、SNSで気軽にシェアする楽しみ方が広がる中、ナショナルペットデーは、大切な存在への愛情をあらためて感じるきっかけとして親しまれています。

本イベントでは、動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」と画面録画ソフト「Edimakor Screen Recorder」の買い切りプランを、期間限定の特別価格で提供。

ペットとの思い出を、もっと手軽に動画として残せる機会となっています。

Edimakor Pet Day Sale 2026

【キャンペーンページ】 https://edimakor.hitpaw.jp/sales-promotion.html(https://reurl.cc/Q2Zvxp)

ナショナルペットデー記念キャンペーン概要

本キャンペーンでは、最大65%OFFの特別割引や無料AIクレジットの配布など、複数の企画を用意しています。

用途や利用スタイルに応じて選べる内容となっており、初めての方から既存ユーザーまで幅広く活用いただけます。

■ サブスク不要で使えるVIPプラン（最大60%OFF(https://reurl.cc/vE6ZOk)）

サブスクリプション料金を気にせず利用できる「永久ライセンス」を、期間限定の特別価格で提供します。

VIPプラン限定セール

動画編集ソフト「HitPaw Edimakor」(https://reurl.cc/V24dOy)は約60%OFFの6,374円（税込）で提供され、さらにAIクレジットも付属します。

また、画面録画ソフト「Edimakor Screen Recorder」(https://reurl.cc/epdN2K)も約55%OFFの3,286円（税込）特別価格で購入可能です。

2つのソフトを合わせても1万円以下で導入できるため、長く使いたい方に適したプランとなっています。

AI機能をもっと活用できるクレジットプラン（最大65%OFF(https://reurl.cc/L26kz4)）

AIクレジットは、AI動画生成や画像生成、音声合成、字幕作成などの機能を利用する際に必要となるポイントです。

クレジットプラン限定セール

ペット動画の生成や、さまざまなAI機能を継続的に活用したい方に向けて、本キャンペーンではクレジットプランを特別価格(https://reurl.cc/L26kz4)で提供しています。

まとまった制作を行う方には、長期間利用できる年額プランも用意されており、用途に応じて選択可能です。

投稿キャンペーンで無料クレジットをプレゼント(https://reurl.cc/Wbv2Yy)

無料クレジットをプレゼント

HitPaw Edimakorで作成したペットの思い出動画を、

ハッシュタグ「#EdimakorPetDay(https://reurl.cc/Wbv2Yy)」を付けてSNSに投稿すると、50AIクレジットをプレゼントします。

気軽に参加できるキャンペーンとして、初めての方にもおすすめです。

ペットとの思い出を、もっと楽しくするAI機能

ペットの写真1枚から、さまざまな表現の動画や画像を手軽に作成できます。

AIペット イラストAIペット動画

たとえば、ペットがまるで話し(https://reurl.cc/xW6rr4)ているような動画や、ダンスや歌を楽しむユニークな映像、さらには衣装や背景を変えたアート風のビジュアルなど、日常の一コマをより印象的なコンテンツとして残すことが可能です。

SNS投稿にも適した表現が簡単に作れるため、思い出の共有やちょっとしたエンタメ用途にも活用できます。

■ キャンペーン概要

開催期間： 2026年4月8日（水） ～ 4月24日（金）

対象製品： HitPaw Edimakor, Edimakor Screen Recorder

キャンペーンページ：

https://edimakor.hitpaw.jp/sales-promotion.html(https://reurl.cc/Q2Zvxp)

ナショナルペットデーをきっかけに、ペットとの何気ない日常を、より楽しく残してみてはいかがでしょうか。

HitPaw Edimakorは、そうした思い出づくりをサポートします。

【HitPaw Edimakorについて】

限定セールをもっとに見る→ :https://reurl.cc/Q2Zvxp

HitPaw Edimakorは、音声・画像・動画の生成から本格的な編集までを1つで完結できる、オールインワン型のAI動画制作ツールです。

テキストや画像、参照映像を活用した高度なAI動画生成をはじめ、キーフレームによる演出、自然なTTS音声合成、AIアバター（おしゃべり写真・話す動物・歌う写真など）の作成まで、多彩な機能を搭載しています。初心者でも直感的な操作で、短時間かつ高品質な動画制作が可能です。

Windows/Macに加え、Web版でもAI生成やテンプレート利用が可能。PCをお持ちでない方でも、いつでもどこでも最新のAI編集体験をお楽しみいただけます。

【本件に関するお問い合わせ先】

HitPaw Edimakorについてのご質問や取材のご依頼は、下記よりお気軽にお問い合わせください。

公式サイト： https://edimakor.hitpaw.jp/(https://reurl.cc/V24dOy)

公式X（旧Twitter）： https://x.com/EdimakorJP

公式YouTube： https://www.youtube.com/@HitPawEdimakorJapan

公式Note： https://note.com/edimakor_japan