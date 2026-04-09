≪長野県内の自然共生サイトで初めて、同研究に基づく観測を開始≫国立環境研究所らの共同研究に協力し、自社の管理する森「サンクゼールの森」で生物多様性のAI解析に活用する音響データの収集を開始。

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼール（本社：長野県飯綱町／代表取締役社長：久世良太）は、国立環境研究所・長野県環境保全研究所・静岡県環境衛生科学研究所・東邦大学が推進する共同研究「機械観測と市民参加型調査のシナジーをもたらす生物多様性音響観測支援システムの構築」に協力。長野県環境保全研究所がサンクゼールとの連携窓口となり、2026年4月9日（木）に当社が信濃町オフィス周辺で管理する「サンクゼールの森」にICレコーダーを設置いたしました。

長野県内の自然共生サイトで同研究の観測を開始するのは、県内では初の試みとなります。

本研究では、鳥類・昆虫・カエル等の、鳴き声を発する生き物の音声データをAIに学習させることで、生物多様性調査を補強する新たな解析ツールの開発を目指しています。その一環として、「サンクゼールの森」にICレコーダーを設置し、継続的な音響データの取得を行うものです。

AIで守りつなげる生物多様性

「サンクゼールの森」では、2014年から10年以上に渡り、信州大学教育学部 森林生態学研究室（井田秀行教授ら）と連携し、植生調査・定点調査・森林整備等の森林保全活動を行ってきました。今回、この森をフィールドに、国立環境研究所が主導し、長野県環境保全研究所と連携して進められる研究に協力することで、信州大学教育学部 森林生態学研究室と積み重ねてきた調査・整備の取組みに加えて、AI解析という新たな科学的アプローチが加わることになります。

ICレコーダーで取得される音声データからは、季節や時間帯に応じて変化する生き物たちの活動状況を把握できるようになります。また、AIによる音響データの解析データを活用することで、出現状況や季節変動等を可視化できることは、今後の森林保全活動の貴重な指標となります。

私たちは、当社敷地を活用した研究への協力を通じて、新たな観測手法の確立に貢献し、生物多様性の保全に向けて、持続的な取組みを推進してまいります。

設置したICレコーダーの概要

「サンクゼールの森」とは？

[表: https://prtimes.jp/data/corp/158568/table/168_1_c0cbb677c20925fe48acea263538f970.jpg?v=202604090551 ]

サンクゼールのメインオフィス 信濃町オフィス周辺に広がる約110,000平方メートル に及ぶ「サンクゼールの森」。この森では、これまでの10年以上に渡る調査で植物・昆虫・鳥類等の多様な生き物が約1000種 確認され、非常に豊かな生物多様性を有する森であることがわかっています。

2025年12月には、地域生物多様性増進法に基づく『自然共生サイト』として国から認定（令和7年度第2回認定）。「サンクゼールの森」が生物多様性を有する豊かな森であることに加え、長年に渡る森林保全活動についても評価されました。

この豊かな森を次世代につないでいくためにも、今後も継続的な森林保全活動を行うほか、周辺地域との連携を強化し、持続可能な社会の構築に貢献してまいります。

関連記事はこちらからご覧ください。

信濃町オフィスを囲む「サンクゼールの森」が地域生物多様性増進法に基づく『自然共生サイト』に認定(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000138.000158568.html)

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、長野県飯綱町に本社を置く食品製造小売企業です。「久世福商店」、「St.Cousair」などの専門店を全国に展開し、商品の企画製造から販売までを一気通貫で行う「食のSPAモデル」を展開しています。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃の、家族とお客様とで囲んだ笑顔溢れる食卓の風景を原点とし「愛と喜びのある食卓をいつまでも」をコーポレートスローガンに掲げています。



■会社名 ：株式会社サンクゼール

■本社 ：長野県上水内郡飯綱町芋川1260

■代表者 ：代表取締役社長 久世 良太

■創業 ：1979年

■設立 ：1982年

■事業内容

・ジャム・ワイン、その他食品の製造販売、

・ワイナリー、レストラン、売店などの直営、及びフランチャイズ展開

・オンラインマーケットプレイス「旅する久世福e商店」の運営

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/

■オンラインモール「たびふく」

https://kuzefuku-arcade.jp/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair

X（旅する久世福e商店）：https://x.com/kuzefuku_arcade



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Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/

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note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest