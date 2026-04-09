赤穂の天塩を“体験”できるPOP UP 「赤穂の天塩コラボショップ」を丸の内・日本橋浜町で開催
goodmornings株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：水代 優）は、兵庫県赤穂市で400年以上の歴史を持つ塩づくりを受け継ぐ「赤穂の天塩」とのコラボレーションによる体験型POP UP企画「赤穂の天塩コラボショップ」を、丸の内および日本橋浜町の2拠点にて開催いたします。
本企画では、“塩の違いが料理を変える”という体験を通じて、赤穂の天塩の魅力を広く発信。来場者が実際に味わい、理解し、日常の食卓に取り入れたくなる新たな食体験を提供します。
赤穂の天塩は、400年の塩作りの歴史を受け継ぎ、海水の恵みを活かした製法で、まろやかな味わいと素材の旨味を引き出す特長を持っています。
一方で、現代の食生活においては「塩の違い」を実感する機会が少なく、その価値が十分に伝わっていないという課題があります。
そこで本企画では、丸の内および日本橋浜町という食・ライフスタイル感度の高いエリアにおいて、試食・体験・提案を一体化したPOP UPを展開し、商品の理解促進と購買につなげることを目的としています。
期間中は、各店舗で「赤穂の天塩」を使用したメニューの提供や関連商品を店頭販売する他、ワークショップなども開催。
「赤穂の天塩」の魅力をおたのしみいただけるこの機会に、皆様のご来場を心よりお待ちしております。
開催概要１.：Marunouchi Happ.
出店イメージ
日程：４月７日（火)～４月８日(水) 8:00～22:00
場所：Marunouchi Happ. Stand＆Gallery
東京都千代田区丸の内２丁目５－１ 丸の内二丁目ビル 1F 仲通り側
コラボメニュー：塩あんバターサンド
- 同敷地内のHapp. STOREの広告的位置づけとしてコラボショップ仕様に装飾、広告店舗(2DAY)として活用
- 『赤穂の天塩』を使用
全メニューに赤穂の天塩使用
- 塩作り400年パネル展示
開催概要２.：Marunouchi Happ.STORE
Marunochi Happ.STORE
日程：４月７日（火)～４月24日(金) 平日 11:00～20:00 土日祝休
場所：Marunouchi happ. STORE
東京都千代田区丸の内２丁目５－１ 三菱ビル1F
内容：
- コラボデリメニュー『鶏肉のレモン漬けのたれ』・『旨だし塩昆布』を使用したランチデリメニューの提供
- 人気弁当（やんも）に期間中「赤穂の天塩」使用
- 厳選商品の物販
赤穂の平釜塩・天海の塩・天海の水硬度1000
エプソムウォーター・エプソムソルト入浴剤
AMAMI TERRACE塩麹・身土不二の梅干、他
- 塩作り400年パネル展示
- イベントの開催
スパイスハーブ塩作り体験(4/8)
地酒「忠臣蔵」試飲＆おつまみペアリング(4/15)
開催概要３.：Hama House
Hama House
日程：4月7日（火)～5月6日(水) 平日 11:30～21:00 土日祝 10:00～18:00
場所：ハマハウス
東京都中央区日本橋浜町３丁目１０－６
コラボメニュー：塩レモンサワー
内容：
- コラボメニュー
『鶏肉のレモン漬けのたれ』『プラチナサツキマス』を使用したランチメニューの提供
天塩ドリンク・塩で食べるスイーツ
コラボメニューでガチャガチャ抽選
- 店内パネル（「赤穂の天塩」の歩み）
店内に赤穂の風景写真、赤穂緞通現物を展示＆販売
- イベントの開催
塩作り体験イベント（4/12）
期間中におけるイベント出店
【浜町マルシェ】
日程：４月12日（日)～４月13日(月)
日曜 10:00～17:30
月曜 10:30～19:00
場所：トルナーレ日本橋浜町
東京都中央区日本橋浜町3-3-1
内容：4月12日：塩関連製品の物販／ハマハウスにて「塩作り体験」イベント
4月13日：キッチンカーにて「塩」メニューの飲食販売
【浜町スポーツフェスティバル】
日程：４月17日（金)～４月18日(土)
金曜 17:00～20:30
土曜 10:00～15:00
場所：中央区立あやめ第一公園
東京都中央区日本橋中洲14-1
内容：両日ともにキッチンカーにて「塩」メニューの飲食販売
good mornings株式会社について
私たちのミッションは、goodmorningsならではの「場」づくりを通して、人と社会をもっと良くすること。カフェやレストラン、コミュニティースペースの運営からイベントやメディアの企画制作までさまざまな「場」づくりを通じて課題を解決したり、あたらしい価値を生むことにチャレンジし、ゆたかな暮らしを追求します。そのために、まずは自分自身が遊・食・住ととことん向き合い、ひと手間かけた暮らしをすることを目指していま
す。
【会社概要】
社名 ：goodmornings株式会社
本社所在地：東京都中央区日本橋浜町3－10－6
代表取締役：水代 優
事業内容 ：・各種イベント、セミナー、ワークショップの企画運営事業
・カフェ、レストランの企画運営事業
・店舗に於ける立ち上げ/コンサルティング事業
・ギャラリーにおける企画運営事業
・グラフィックデザイン、エディトリアルデザイン事業
・広告の企画制作及びアートディレクション事業
・オリジナル商品の企画、制作、販売事業
・食料品の製造、販売、卸売り、開発事業
設立 ：2012年1月6日
HP ：https://goodmornings.co.jp/
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
good mornings 株式会社 PR 担当：草刈 MAIL：kusakari@goodmornings.co.jp
株式会社天塩について
昭和46年に国内の塩田が廃止されたことにより、昔の塩の味を取り戻すべく起こった消費者運動「自然塩運動」をきっかけに昭和4８年に設立されました。代表的な商品「赤穂の天塩」は発売から50年以上経つロングセラー商品で、いまでも多くの消費者、料理関係者に愛されております。
400年の歴史のある赤穂東浜塩田をルーツに持ち、「にがり」にこだわった塩を販売しております。
社名 ： 株式会社天塩
本社所在地 ： 東京都新宿区百人町2-24-9
ホームページ ： https://www.amashio.co.jp
〈本件に関するお問い合わせ〉
株式会社天塩 マーケティング部 小澤 TEL 03-3371-1521（代）