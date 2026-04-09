赤穂の天塩を“体験”できるPOP UP　「赤穂の天塩コラボショップ」を丸の内・日本橋浜町で開催

good mornings株式会社

goodmornings株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：水代 優）は、兵庫県赤穂市で400年以上の歴史を持つ塩づくりを受け継ぐ「赤穂の天塩」とのコラボレーションによる体験型POP UP企画「赤穂の天塩コラボショップ」を、丸の内および日本橋浜町の2拠点にて開催いたします。

本企画では、“塩の違いが料理を変える”という体験を通じて、赤穂の天塩の魅力を広く発信。来場者が実際に味わい、理解し、日常の食卓に取り入れたくなる新たな食体験を提供します。

赤穂の天塩は、400年の塩作りの歴史を受け継ぎ、海水の恵みを活かした製法で、まろやかな味わいと素材の旨味を引き出す特長を持っています。

一方で、現代の食生活においては「塩の違い」を実感する機会が少なく、その価値が十分に伝わっていないという課題があります。

そこで本企画では、丸の内および日本橋浜町という食・ライフスタイル感度の高いエリアにおいて、試食・体験・提案を一体化したPOP UPを展開し、商品の理解促進と購買につなげることを目的としています。

期間中は、各店舗で「赤穂の天塩」を使用したメニューの提供や関連商品を店頭販売する他、ワークショップなども開催。

「赤穂の天塩」の魅力をおたのしみいただけるこの機会に、皆様のご来場を心よりお待ちしております。

開催概要１.：Marunouchi Happ.

出店イメージ

日程：４月７日（火)～４月８日(水) 8:00～22:00

場所：Marunouchi Happ. Stand＆Gallery

東京都千代田区丸の内２丁目５－１ 丸の内二丁目ビル 1F 仲通り側

コラボメニュー：塩あんバターサンド

開催概要２.：Marunouchi Happ.STORE

- 同敷地内のHapp. STOREの広告的位置づけとしてコラボショップ仕様に装飾、広告店舗(2DAY)として活用- 『赤穂の天塩』を使用全メニューに赤穂の天塩使用- 塩作り400年パネル展示Marunochi Happ.STORE

日程：４月７日（火)～４月24日(金) 平日 11:00～20:00 土日祝休

場所：Marunouchi happ. STORE

東京都千代田区丸の内２丁目５－１ 三菱ビル1F

内容：

開催概要３.：Hama House

- コラボデリメニュー『鶏肉のレモン漬けのたれ』・『旨だし塩昆布』を使用したランチデリメニューの提供- 人気弁当（やんも）に期間中「赤穂の天塩」使用- 厳選商品の物販赤穂の平釜塩・天海の塩・天海の水硬度1000エプソムウォーター・エプソムソルト入浴剤AMAMI TERRACE塩麹・身土不二の梅干、他- 塩作り400年パネル展示- イベントの開催スパイスハーブ塩作り体験(4/8)地酒「忠臣蔵」試飲＆おつまみペアリング(4/15)Hama House

日程：4月7日（火)～5月6日(水) 平日 11:30～21:00 土日祝 10:00～18:00

場所：ハマハウス

東京都中央区日本橋浜町３丁目１０－６

コラボメニュー：塩レモンサワー

内容：

期間中におけるイベント出店

- コラボメニュー『鶏肉のレモン漬けのたれ』『プラチナサツキマス』を使用したランチメニューの提供天塩ドリンク・塩で食べるスイーツコラボメニューでガチャガチャ抽選- 店内パネル（「赤穂の天塩」の歩み）店内に赤穂の風景写真、赤穂緞通現物を展示＆販売- イベントの開催塩作り体験イベント（4/12）【浜町マルシェ】

日程：４月12日（日)～４月13日(月)

日曜 10:00～17:30

月曜 10:30～19:00

場所：トルナーレ日本橋浜町

東京都中央区日本橋浜町3-3-1

内容：4月12日：塩関連製品の物販／ハマハウスにて「塩作り体験」イベント

4月13日：キッチンカーにて「塩」メニューの飲食販売

【浜町スポーツフェスティバル】

日程：４月17日（金)～４月18日(土)

金曜 17:00～20:30

土曜 10:00～15:00

場所：中央区立あやめ第一公園

東京都中央区日本橋中洲14-1

内容：両日ともにキッチンカーにて「塩」メニューの飲食販売

good mornings株式会社について

私たちのミッションは、goodmorningsならではの「場」づくりを通して、人と社会をもっと良くすること。カフェやレストラン、コミュニティースペースの運営からイベントやメディアの企画制作までさまざまな「場」づくりを通じて課題を解決したり、あたらしい価値を生むことにチャレンジし、ゆたかな暮らしを追求します。そのために、まずは自分自身が遊・食・住ととことん向き合い、ひと手間かけた暮らしをすることを目指していま

す。

【会社概要】

社名 ：goodmornings株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋浜町3－10－6

代表取締役：水代 優

事業内容 ：・各種イベント、セミナー、ワークショップの企画運営事業

・カフェ、レストランの企画運営事業

・店舗に於ける立ち上げ/コンサルティング事業

・ギャラリーにおける企画運営事業

・グラフィックデザイン、エディトリアルデザイン事業

・広告の企画制作及びアートディレクション事業

・オリジナル商品の企画、制作、販売事業

・食料品の製造、販売、卸売り、開発事業

設立 ：2012年1月6日

HP ：https://goodmornings.co.jp/

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

good mornings 株式会社 PR 担当：草刈 MAIL：kusakari@goodmornings.co.jp

株式会社天塩について

昭和46年に国内の塩田が廃止されたことにより、昔の塩の味を取り戻すべく起こった消費者運動「自然塩運動」をきっかけに昭和4８年に設立されました。代表的な商品「赤穂の天塩」は発売から50年以上経つロングセラー商品で、いまでも多くの消費者、料理関係者に愛されております。

400年の歴史のある赤穂東浜塩田をルーツに持ち、「にがり」にこだわった塩を販売しております。

社名 ： 株式会社天塩

本社所在地 ： 東京都新宿区百人町2-24-9

ホームページ ： https://www.amashio.co.jp

〈本件に関するお問い合わせ〉

株式会社天塩 マーケティング部 小澤 TEL 03-3371-1521（代）