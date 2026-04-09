【製造・食品業界のDXを加速】AIが「自ら学び、自ら賢くなる」時代へ。自律精度向上エージェントを搭載した「Knowfa 受注AIエージェント V1」を4月9日に正式リリース

ユーザックシステム株式会社

ユーザックシステム株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役：小ノ島尚博）は、受注業務における人の判断プロセスをAIが再現するサービス「Knowfa（ノウファ）受注AIエージェント」のV1（正式版）を、2026年4月9日に正式リリースいたします。V1最大の特徴は、AIが担当者の訂正を即時学習し判断ロジックを自律的に改善する「自律精度向上エージェント」の搭載です。最低限のノウハウを提示するだけで、AIが人と同様に自律的に検証を繰り返しながら精度を高めていきます。

背景：数十年解決できなかった「人の判断」を要する入力業務

製造業・食品業界において、FAXやメールで届く注文書は企業ごとに表記の揺れが大きく、これまでベテラン担当者の「勘と経験」に頼った入力業務が一般的でした。受注担当者が一人前になるには約1年を要し、休退職による業務ノウハウの流出は企業の継続性を揺るがす深刻な課題となっています。

当社は20年以上にわたりRPAで定型業務の自動化を推進し、1,300社超の導入実績を持ちます。しかし「得意先ごとに対応が異なる」「人の判断が必要」といった非定型業務は自動化が困難でした。この課題に応えるため2025年6月にβ版をリリースし、約50社の現場フィードバックを集めてV1へと進化させました。

V1最大の進化：「自律精度向上エージェント」と「学習機能」

β版からV1への最大の進化ポイントは、AIが自律的に精度を高め続ける仕組みの実装です。

V1の進化（自律精度向上エージェント）

▶ 最低限のノウハウを提示するだけでAIが自律的に検証

▶ 訂正結果を即時学習し判断ロジックを自動ブラッシュアップ

▶ 導入から本稼働までのスピードが大幅に向上

自律精度向上エージェントとは

Knowfa V1に搭載された「自律精度向上エージェント」は、人が学習・成長するプロセスをAIで再現する機能です。新入社員がOJTを通じて業務スキルを習得するのと同様に、Knowfaは現場の訂正フィードバックを通じて業務理解を深め、自律的に判断精度を向上させます。

● AIが業務ノウハウを元に自律的に検証サイクルを実行

● 担当者の訂正データを即時学習し、次回から正しく判断（学習機能）

● 判断基準を継続的にブラッシュアップする「自律的精度向上」を実現

● 今後のアップデートにより、自律的な改善範囲を順次拡張予定

学習機能が変える「導入から運用まで」

従来のAI-OCRでは、文字認識と完全一致マスタ検索のみにとどまり、業務的な判断には対応できませんでした。Knowfa V1では、業務ノウハウに基づく判断・過去受注データの自動参照・訂正内容の即時学習という三層構造で、AIが使えば使うほど賢くなる仕組みを実現しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/12889/table/226_1_a744d2fe08464b6726b42bfb0bc1f061.jpg?v=202604090551 ]

「Knowfa 受注AIエージェント」の概要：人の「目・頭脳・手」をAIで再現

Knowfa 受注AIエージェントは、生成AIと業務ノウハウを組み合わせ、熟練担当者の判断プロセスをAIが代行するクラウドサービスです。

導入により実現できる変化

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/12889/table/226_2_64f3f2d82724a0e9ae3896b06d430bad.jpg?v=202604090551 ]

● 受注入力担当者が行う「判断・補正・入力」作業を大幅削減

● AIが24時間稼働し、出社時には受注判断が完了済み。倉庫・物流の始動を前倒し可能

● 売上が増加しても業務量が増えない「業務ライン（自動化前提の体制）」を構築

● 人材の休退職が発生しても、Knowfaに蓄積されたノウハウは失われない

● β版50社の現場フィードバックを反映した高い実用性と安定稼働を実現

導入実績

2025年6月のβ版リリース以来、食品・化学品・建材・機械など多様な業種の卸売業・製造業において累計50社以上に導入いただいています（2026年2月時点）。OBIC7、SMILE V、スーパーカクテル、CORE plus NEOなど多数のERPとの連携実績があり、V1では初年度100社の導入を目指します。

今後について

自律的な改善範囲は今後のアップデートにより順次拡張していく予定です。当社は引き続き、特定の業務に特化した「業務特化型AIエージェント」の提供を通じ、企業の生産性向上・売上貢献、そして時代に即した業務体制への変革を支援してまいります。

ユーザックシステムについて

1971年の創業以来、お客様の業務課題を解決するノウハウとシステムをパッケージ化した「名人シリーズ」を提供しています。RPA、EDI、物流・帳票分野においては、コストパフォーマンスに優れ、短期間で安心して導入でき、基幹システムとの連携も容易なアプリケーションを継続的に開発。近年では、人手不足や働き方改革といった社会課題に対応する中で、特に多くの企業で負担が大きい「受注業務」の自動化に着目。AIエージェントとRPAを組み合わせたソリューション「Knowfa 受注AIエージェント」の開発・提供を進めています。

代表者：小ノ島 尚博

所在地：大阪市中央区瓦町1-6-10 JPビル3F

https://www.usknet.com/

Knowfa 受注AIエージェント https://knowfa.jp/