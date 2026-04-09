プロピレンオキシド 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年04月09に「プロピレンオキシド市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。プロピレンオキシドに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
プロピレンオキシド市場の概要
プロピレンオキシド 市場に関する当社の調査レポートによると、プロピレンオキシド 市場規模は 2035 年に約 296 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プロピレンオキシド 市場規模は約 187 億米ドルとなっています。プロピレンオキシド に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、プロピレンオキシド市場シェアの拡大は、世界的な自動車生産の回復と安定化に起因するものです。これによりポリウレタン材料への需要が持続的に喚起され、結果としてプロピレンオキシドの消費が拡大しています。国際自動車工業連合会（OICA）の報告によれば、2024年の世界の自動車生産台数は92.5百万台に達する見込みであり、これは市場が力強い回復基調にあることを示しています。
高水準の生産量、自動車の電動化への潮流、そして効率化に向けた規制強化という複数の要因が相乗的に作用することで、ポリウレタンシステムに対する持続的な需要基盤が形成されています。これにより、米国やヨーロッパ連合（EU）といった主要地域における自動車サプライチェーン全体を通じて、上流工程にあたるプロピレンオキシドの安定的な消費が実現されています。
プロピレンオキシドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/propylene-oxide-market/108650
プロピレンオキシドに関する市場調査によると、プロピレンオキシドの需要拡大により市場シェアが拡大する見込みであり、その需要は、規制当局の承認と幅広い産業分野での用途拡大によってさらに支えられている誘導体であるプロピレングリコールによっても拡大が促進されます。
例えば、米国食品医薬品局（FDA）はプロピレングリコールを食品および医薬品用途の承認済み添加物として分類しており、規制対象産業における継続的な消費を確実なものにしています。プロピレングリコールは食品、医薬品、そして産業用途に幅広く使用されており、用途の多様化が進んでいます。こうした規制当局による裏付けのある使用は、世界中でプロピレンオキシドの安定したベースライン需要を確保し、景気変動を抑制し、長期的な市場拡大を支えます。
しかし、環境規制の強化により、化学メーカーは排出制御システムのアップグレードを余儀なくされており、これが市場成長の阻害要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346506/images/bodyimage1】
プロピレンオキシド市場セグメンテーションの傾向分析
プロピレンオキシド 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プロピレンオキシド の市場調査は、アプリケーション別、誘導体、最終用途産業別と地域に分割されています。
プロピレンオキシド市場の概要
プロピレンオキシド 市場に関する当社の調査レポートによると、プロピレンオキシド 市場規模は 2035 年に約 296 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の プロピレンオキシド 市場規模は約 187 億米ドルとなっています。プロピレンオキシド に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 4.8% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、プロピレンオキシド市場シェアの拡大は、世界的な自動車生産の回復と安定化に起因するものです。これによりポリウレタン材料への需要が持続的に喚起され、結果としてプロピレンオキシドの消費が拡大しています。国際自動車工業連合会（OICA）の報告によれば、2024年の世界の自動車生産台数は92.5百万台に達する見込みであり、これは市場が力強い回復基調にあることを示しています。
高水準の生産量、自動車の電動化への潮流、そして効率化に向けた規制強化という複数の要因が相乗的に作用することで、ポリウレタンシステムに対する持続的な需要基盤が形成されています。これにより、米国やヨーロッパ連合（EU）といった主要地域における自動車サプライチェーン全体を通じて、上流工程にあたるプロピレンオキシドの安定的な消費が実現されています。
プロピレンオキシドに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます: https://www.sdki.jp/reports/propylene-oxide-market/108650
プロピレンオキシドに関する市場調査によると、プロピレンオキシドの需要拡大により市場シェアが拡大する見込みであり、その需要は、規制当局の承認と幅広い産業分野での用途拡大によってさらに支えられている誘導体であるプロピレングリコールによっても拡大が促進されます。
例えば、米国食品医薬品局（FDA）はプロピレングリコールを食品および医薬品用途の承認済み添加物として分類しており、規制対象産業における継続的な消費を確実なものにしています。プロピレングリコールは食品、医薬品、そして産業用途に幅広く使用されており、用途の多様化が進んでいます。こうした規制当局による裏付けのある使用は、世界中でプロピレンオキシドの安定したベースライン需要を確保し、景気変動を抑制し、長期的な市場拡大を支えます。
しかし、環境規制の強化により、化学メーカーは排出制御システムのアップグレードを余儀なくされており、これが市場成長の阻害要因となっています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346506/images/bodyimage1】
プロピレンオキシド市場セグメンテーションの傾向分析
プロピレンオキシド 市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、プロピレンオキシド の市場調査は、アプリケーション別、誘導体、最終用途産業別と地域に分割されています。