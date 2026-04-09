『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』コラボイベントを4月16日(木)より復刻開催決定！本日からXキャンペーンを実施！
株式会社アソビズム(本社：東京都千代田区、代表取締役：大手智之)は、App Store・Google Playにて好評配信中の『城とドラゴン』で、『妖怪ウォッチ』との復刻コラボイベントが決定し、2026年4月16日(木)より開催されることをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346454/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_youkai-watch-2/
4月16日(木)より『城とドラゴン』にて『妖怪ウォッチ』との復刻コラボイベントを開催することが決定いたしました。コラボ限定キャラの新お着替え「ダークニャン」や、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、4月9日(木)からXにて「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。キャンペーンへのご参加お待ちしております！
【コラボ開催期間】2026年4月16日(木)19:00 ～ 4月29日(水・祝)23:59
コラボ限定キャラに激レアお着替え「ダークニャン」が新登場！
期間中、“ようかいのアバたま”に限定キャラ「妖怪ウォッチ」が再登場！新たな激レアお着替え「ダークニャン」もアバたまに追加されます！そのほか、コラボ限定の襲来イベントやコラボ討伐イベント、レア城主イベントなど、コラボ期間だけの限定イベントも実施いたしますので、4月16日(木)からのコラボ開催に是非ご参加ください。
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「ようかいのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346454/images/bodyimage2】
「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346454/images/bodyimage3】
コラボ開催を記念して、「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施します。『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、キャンペーン対象ポストを公式リポスト、またはハッシュタグ「#城ドラ妖怪ウォッチコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
【開催期間】2026年4月9日(木)ポスト後 ～ 4月16日(木)11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「えらべるPay(R)?」1000円分 10名様
引用リポスト賞：ようかいのアバたまチケット20枚 5名様
■参加方法
(1)『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォロー
(2)キャンペーン対象ポストをリポストまたは引用リポスト
※リポストや引用リポストは、Xの公式機能を使用してください
※ 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です
◎『妖怪ウォッチ』とは
妖怪とのちょっと奇妙な出会いの物語
夏休みのある日、虫取りをしていた主人公は森の奥で不思議なガシャマシンを発見。
おそるおそるまわしてみると、ガシャの中から妖怪ウィスパーが登場！
ウィスパーのくれた妖怪ウォッチによって、なんと、妖怪が見えるように・・・！！
シリーズ累計1,700万本以上を販売しているレベルファイブのクロスメディアタイトル。
第1作目がNintendo Switchやスマホで遊べる『妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch レベルファイブ ザ ベスト』
『妖怪ウォッチ1 スマホ』も好評発売中！
■妖怪ウォッチ公式サイト
https://www.youkai-watch.jp/
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
（C）2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
（C）2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346454/images/bodyimage1】
◆『城とドラゴン』×『妖怪ウォッチ』コラボ特設サイト◆
https://news.asobism.co.jp/social/shirodora/news/collabo_youkai-watch-2/
4月16日(木)より『城とドラゴン』にて『妖怪ウォッチ』との復刻コラボイベントを開催することが決定いたしました。コラボ限定キャラの新お着替え「ダークニャン」や、城ドラキャラの新しい激レアお着替えが登場するほか、4月9日(木)からXにて「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施いたします。キャンペーンへのご参加お待ちしております！
【コラボ開催期間】2026年4月16日(木)19:00 ～ 4月29日(水・祝)23:59
コラボ限定キャラに激レアお着替え「ダークニャン」が新登場！
期間中、“ようかいのアバたま”に限定キャラ「妖怪ウォッチ」が再登場！新たな激レアお着替え「ダークニャン」もアバたまに追加されます！そのほか、コラボ限定の襲来イベントやコラボ討伐イベント、レア城主イベントなど、コラボ期間だけの限定イベントも実施いたしますので、4月16日(木)からのコラボ開催に是非ご参加ください。
※アバたまのアイコンは「城Lv3以上」にのみ表示されます
※その他の「ようかいのアバたま」に関する詳細はゲーム内お知らせに記載されておりますので必ずご確認ください
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「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」開催
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346454/images/bodyimage3】
コラボ開催を記念して、「コラボ直前！フォロー＆リポストキャンペーン」を実施します。『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォローし、キャンペーン対象ポストを公式リポスト、またはハッシュタグ「#城ドラ妖怪ウォッチコラボ」をつけて引用リポストされた方の中から抽選で各賞品をプレゼント！ぜひ引用リポストする際はハッシュタグとあわせて、「コラボイベントが発表された時の感想」や「コラボイベントの楽しみにしているポイント」などもコメントしてみてください！
【開催期間】2026年4月9日(木)ポスト後 ～ 4月16日(木)11:59
【当選発表】
厳正な抽選の上、当選された方には『城とドラゴン』公式アカウントからフォローを行い、Xのダイレクトメッセージにてご連絡いたします。当選発表は、ダイレクトメッセージの当選連絡をもって代えさせていただきます。
※アカウントのフォローを外されていますと、当選連絡ができなくなりますのでご注意ください
■賞品
リポスト賞 ：「えらべるPay(R)?」1000円分 10名様
引用リポスト賞：ようかいのアバたまチケット20枚 5名様
■参加方法
(1)『城とドラゴン』公式Xアカウント(@shirotodoragon)をフォロー
(2)キャンペーン対象ポストをリポストまたは引用リポスト
※リポストや引用リポストは、Xの公式機能を使用してください
※ 「えらべるPay(R)」は、株式会社ギフティが提供するデジタルギフトであり、様々なスマホ決済サービスポイントの中から贈呈された「ギフトポイント」内でお好きな商品と交換することができます。「えらべるPay(R)」および「ギフトポイント」の利用には会員登録やアプリダウンロードの必要もなく、保有ポイント内で複数の決済サービスポイントを選ぶことも可能です
妖怪とのちょっと奇妙な出会いの物語
夏休みのある日、虫取りをしていた主人公は森の奥で不思議なガシャマシンを発見。
おそるおそるまわしてみると、ガシャの中から妖怪ウィスパーが登場！
ウィスパーのくれた妖怪ウォッチによって、なんと、妖怪が見えるように・・・！！
シリーズ累計1,700万本以上を販売しているレベルファイブのクロスメディアタイトル。
第1作目がNintendo Switchやスマホで遊べる『妖怪ウォッチ1 for Nintendo Switch レベルファイブ ザ ベスト』
『妖怪ウォッチ1 スマホ』も好評発売中！
■妖怪ウォッチ公式サイト
https://www.youkai-watch.jp/
＜基本情報＞
■タイトル：城とドラゴン
■App Store：https://itunes.apple.com/jp/app/chengtodoragon/id953790507?mt=8
■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.asobism_castleanddragon
■ジャンル：リアルタイム対戦ストラテジー
■価 格：基本無料（アイテム課金制）
■対応OS：iOS/Android
■公式サイト：https://www.asobism.co.jp/social/shirodora/
■公式X：https://x.com/shirotodoragon
■公式Discord：https://discord.gg/zJkjpPUFFN
■公式TikTok：https://www.tiktok.com/@shirotodoragon_official
■iOS配信日：2015年2月5日（木）
■Android配信日：2015年4月16日（木）
■コピーライト表記：
（C）2015 Asobism Co., Ltd. All Rights Reserved.
（C）2015 PICTOY Co., Ltd. All Rights Reserved.
＜会社概要＞
■会社名 株式会社アソビズム
■代表者 代表取締役 大手智之
■資本金 10,000,000円
■設 立 2005年12月6日
■所在地 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-3-1 新東京ビル4F
■TEL 03-6551-2813
■FAX 03-6551-2692
■URL https://www.asobism.co.jp/
■Email press@asobism.co.jp
■事業内容 ゲームの企画・開発/携帯サイトの企画・開発・運営/アソビコンサルティング業務
配信元企業：株式会社アソビズム
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