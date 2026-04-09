家族経営の独立系スイス時計ブランド。ノルケインは、Watches and Wonders Geneva 2026において、アスリートやスポーツ愛好家のために設計されたフライバック・クロノグラフ「Wild ONE Skeleton Chrono」を発表します。

本モデルは、ノルケイン8K マニュファクチュール・キャリバーを搭載しています。





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このタイムピースは、新たに設計開発されたコンポーネントに基づくデザインを採用し、スモールセコンドおよびクロノグラフ分針にはフローティング仕様の透明ディスクを採用。これにより時計全体の軽量感を高めるとともに、卓越したスイス製メカニカルムーブメントの視認性をさらに向上させています。





新たに発表されたWild ONE Skeleton Chrono 42mmは、25以上の精密に設計されたコンポーネントによって構成されます。その独創性がクロノグラフに大胆でハイパフォーマンスなデザインをもたらしています。シグネチャーとなる構造は、超高耐久かつ超軽量のNORTEQ(R)ケージとラバー製ショック吸収コアを組み合わせることで卓越した性能と快適な装着感を実現しています。

さらに、サンドブラスト仕上げのチタン製コンテナとケースバック、前後のフラットサファイアガラスは、複雑なスケルトン構造の透明感で際立たせています。





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プッシャーはダイナミックかつテクニカルなデザインを採用し、スクリューによってチタンケースに固定されます。これらの構造はコレクションのすべてのコンポーネントと一貫しており、Wild ONEのデザインアイデンティティとエンジニアリングの完成度を体現しています。





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革新のストーリーは、ムーブメントにも貫かれています。ノルケイン8K マニュファクチュール・キャリバー(NK24/1)は、4時位置のプッシャーを一度押すだけでクロノグラフのリセットと再スタートを同時に行う、自動巻きフライバック・コラムホイール・クロノグラフです。文字盤には12時位置と6時位置に2つのカウンターを備え、それぞれランニングセコンドとクロノグラフ分計を表示します。また、クロノメーター認定を取得し、約62時間のパワーリザーブを備えています。





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さらにノルケインのデザインチームは、8Kの基本構造に対して軽量性のコンセプトを融合させるという斬新な思想のもとで、針と従来のサブダイヤルの代わりに、極薄の透明フローティングディスクを採用しました。これにより、スケルトナイズされた文字盤とNORQAINのシグネチャーであるマウンテンモチーフへと視線が抜けるクリアな視覚動線を実現し、眺めるたびに複雑なメカニズム構造へと引き込まれるような、圧倒的な奥行きと立体感が生み出しています。





文字盤外周にはパルスメータースケールを装備し、運動前・運動中・運動後の心拍数の計測が可能です。まさにハイパフォーマンスアスリートにとって実用的な機能を備えたスポーツクロノグラフです。今回の発表では、Wild ONE Skeleton Chrono 42mmは3つのバリエーションで展開されます。スタンダードモデルは、ブラックのNORTEQ(R)ケースにブラックのショックアブソーバーを組み合わせ、ターコイズのディテールを施したブラックラバーストラップを装備。オプションとしてターコイズラバーストラップも用意されます。

もう1つは、バーガンディのNORTEQ(R)ケースにブラックのショックアブソーバーを組み合わせ、ホワイトのディテールを施したブラックラバーストラップ仕様のモデルです。このモデルは400本限定となります。





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3つ目は、75本限定のスペシャルエディションです。ブラッシュ仕上げとポリッシュ仕上げを組み合わせた18K 5N「PX IMPACT(R)」レッドゴールド製トッププレートを採用しています。トレーサブルな調達によるゴールドは、NORQAINのスイスのパートナーであるPX Groupによって供給されています。





この新作の発表にあたり、NORQAINは3名のブランドアンバサダーを起用したダイナミックなキャンペーンを展開します。スイスサッカー界の新星シドニー・シェルテンライプ、スイスのテニス界のレジェンドで複数のグランドスラム優勝を誇るスタン・ワウリンカ、そしてイタリアの象徴的なサッカー選手でワールドカップ優勝経験を持つジャンルイジ・ブッフォンがアンバサダーとして登場します。





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ノルケイン創業者兼CEOのベン・カッファーは、次のように述べています。

「クロノグラフは、スポーツウォッチを象徴する存在です。Wild ONE Skeleton Chronoのコンセプトは、限界に挑み、自らの夢を成し遂げるために情熱を注ぐアスリートやアクティブな人々のためのハイパフォーマンス・スポーツウォッチを生み出すことです。自分自身を“さあ行こう！”という気持ちにさせる、力強くスポーティな存在感を備えています。2018年の創業以来、ブランドのコアスピリットである自信と志の高さを体現したクロノグラフです。」





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スイスの女性サッカー選手、シドニー・シェルテンライプの言葉です。

「ノルケインと一緒に活動できるのは本当にクールです。Wild ONE Skeleton Chronoの魅力は、その軽さと高いパフォーマンス性にあります。トレーニング中もピッチを離れたときも毎日着けられる時計です。大胆でモダンなデザインも印象的で、私のスタイルやエネルギーを表現してくれていると感じます。」





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NORQAINのビジネスパートナーであるテニス界のレジェンド、スタン・ワウリンカの言葉です。

「ツアーで戦うのは今年が最後のシーズンになります。20年以上にわたりプロテニス選手として活動してきた中で、私自身のマインドセットやパフォーマンスを向上させる装備とともに戦うことの重要性を強く実感してきました。Wild ONE Skeleton Chronoはまさにその精神を体現した時計です。限界に挑み、さらにその先へ進み続け、高い目標を達成する人々のために設計されています。この特別なシーズンにコート上でこの時計を着用してプレーすることを楽しみにしています。」





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NORQAINのビジネスパートナーであるサッカー界のスター選手。ジャンルイジ・ブッフォンの言葉です。

「プロサッカー選手を引退し、今は多くのアスリートと経験を共有し、彼らが目標に向かって挑戦する姿をサポートすることに情熱を注いでいます。ノルケインの魅力は、私と同じマインドセットがブランドに息づいていることです。自らの限界を押し拡げ、新しいことに挑戦し、確固たる信念を持って進んでいく。その姿勢はWild ONE Skeleton Chronoに明確に表れています。力強く個性的なデザイン、その背後にある革新性も印象的です。自分の道を貫き、“My Life, My Way”の精神を体現する人々のための、確かな個性を備えた時計です。」