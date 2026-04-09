大阪・舞洲の大阪まいしまシーサイドパークで開催される「ネモフィラ祭り」にあわせ、会場近くのガーデンリゾートホテル The Day Osaka（大阪市此花区）では、4月11日から5月10日までの期間、「TheDayスプリングフェア」を開催します。 ネモフィラ散策の行き帰りに立ち寄れるランチとして、BBQとレストランビュッフェの2スタイルを用意。また、公式Webサイトからの予約がおすすめの宿泊プランもあり、ネモフィラ観賞とあわせてゆったり過ごせます。

■ネモフィラ散策の途中に楽しめるランチ

◎BBQ施設では、焼きたてを楽しむBBQランチ

ホテル敷地の奥に広がるBBQ施設（The Day BBQ Osaka）では、予約なしで利用できる「YAKINIKU BBQランチ」（2,000円）をはじめ、炭火で香ばしく焼き上げたハラミ丼（1,200円）、パリッとした食感が楽しいソーセージのホットドッグ（700円）を用意しています。焼きたての香りに包まれながら、散策の合間に気軽に楽しめるランチです。 ※いずれも税込

◎レストランでは、ゆったり楽しむランチビュッフェ

ホテル館内のレストラン（The Day GRILL Osaka）では、期間限定のランチビュッフェを用意しています。 神戸ポークのグリルステーキを目の前で仕上げるライブキッチンをはじめ、ロールキャベツなどの温製料理、春の食材を取り入れた前菜や和食メニュー、イチゴスイーツまで、ゆっくり楽しめる内容です。 小学生以上 3,900円／未就学児（3歳以上）1,900円 ※いずれも税込

◎ソフトドリンク1杯サービスやLINE登録特典

ネモフィラ期間中は会場内で配布する案内チラシを持参すると、BBQ施設でソフトドリンク1杯をサービス。さらに、LINE公式アカウント登録でも利用できる特典を用意しています。

■ネモフィラ観賞とあわせて楽しむ宿泊プラン（公式サイト予約がおすすめ）

ネモフィラ祭りの開催期間にあわせ、The Day Osaka では入園券付きの宿泊プランを用意しています。 チケットはフロントでお渡しするため、当日はチケット売り場に並ぶことなくスムーズに入場できます。 さらに、公式サイトから予約した場合は平日限定特典として、宿泊プランの種別にかかわらずネモフィラ祭りの入場チケットを宿泊人数分進呈します。

https://d-reserve.jp/GSEA001F01300/GSEA001A01?hotelCode=0000001674

◆ The Day Osakaについて

大阪ベイエリア・舞洲に位置するガーデンリゾートホテル。約3.4万㎡のガーデンにログハウス、本館、新館ネストの3タイプの客室を備え、夕暮れには幻想的なミスト演出や焚き火リビングが楽しめます。 ガーデンは2025年9月、環境省が推進する「自然共生サイト」に認定されており、人工島でありながら多様な生きものが息づく環境が評価されています。都心に近い場所で自然を感じながら、心をほどくような時間をお過ごしいただけます。

https://theday.osaka/

【本件に関するお問い合わせ先】

The Day Osaka 〒554-0042 大阪市此花区北港緑地2-3-75 公式サイト https://theday.osaka/ 06-6460-6688 /受付 9:00-21:00 広報担当：大角（おおすみ）maishima_pr@castlehotel.co.jp