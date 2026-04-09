株式会社ムーミン物語（本社：埼玉県飯能市、代表取締役社長：望月 潔）が運営する「ムーミンバレーパーク」は、2026年4月17日（金）～5月6日（水・祝）の期間限定で、カタクラ〔片倉工業株式会社〕が運営するJRさいたま新都心駅前の商業施設「コクーンシティ」での「コクーンシティ誕生祭」のイベントのひとつとして、「ムーミンバレーパーク・キャラバン」を開催します。

ムーミンバレーパークで体験できる展示や映像上映、ワークショップはもちろん、キャラクターたちのショーやグリーティング、スタンプラリーなど、小説やコミックスで広く愛される「ムーミンの物語」の世界観を再現。子どもから大人までムーミンバレーパークの世界が楽しめる特別なイベントです。 ※本イベントは参加無料でお楽しみいただけます。

●ムーミンバレーパーク in コクーンシティ「ムーミンバレーパーク・キャラバン」

■開催期間：2026年4月17日（金）～5月6日（水・祝） 4月中旬から5月のゴールデンウィークにかけて、コクーンシティでは「コクーンシティ誕生祭」を開催。ムーミンバレーパーク・キャラバンをはじめ、他にも特別なイベントやキャンペーンを多数展開予定です。どうぞお楽しみに！

コクーンシティ誕生祭特設サイトはこちら ⇒https://www.cocooncity.jp/11th_anniv_special/

▶「ムーミンの物語」の世界を追体験！特別企画展示＆映像上映

ムーミンバレーパークで体験できる風景や出会えるキャラクター、展示などをコクーンシティで展開。小説やコミックスで広く愛される「ムーミン」の物語の世界観を再現した空間は、子どもから大人までお楽しみいただけます。 企画展示にあわせ、パークの魅力を伝える映像をムーミンバレーパークオリジナルソングにのせて上映。昨年まで上演されていた人気の演目「勇気を知った少女」も特別上映いたします。 企画展示の中で「物語の世界」をゆったり体験できます。

■開催時間：10:00～17:30 ■開催場所：コクーン2 3F コクーンホール

▶ムーミンと一緒に記念撮影！フォトスポット＆光の演出

コクーンシティ館内にムーミンバレーパークの世界観を再現したフォトスポットが登場。特別な一枚を撮影し、思い出をSNSでシェアできます。 日没後、ムーミン谷の仲間たちのアートを光で映す、ムーミンバレーパークで人気の幻想的な演出を実施。夜のコクーンシティが「ムーミンの物語」の世界に包まれる特別な空間をお楽しみください。

【フォトスポット】 ■開催時間：10:00～21:00 ■開催場所：コクーン1 2F 駅側入口すぐ

【ムーミン谷の仲間たち 光の演出】 ■開催時間：18:00～21:00 ■開催場所：コクーン2 コクーンひろば

▶館内を巡って楽しもう！デジタルスタンプラリー

コクーンシティ館内でムーミンバレーパークのキャラクターパネルを巡るデジタルスタンプラリーを開催。各スポットにある二次元コードを読み取りスタンプを集めながら楽しく探検できます。 参加された方には、オリジナルステッカープレゼント。

■開催時間：10:00～21:00 ■開催場所：コクーンシティ館内各所 ■ステッカー引き換え時間：10:00～17:30 ■ステッカー引き換え場所：コクーン2・3F コクーンホール入口 ※ステッカーは無くなり次第終了

▶ムーミンたちに会える！キャラクターショー＆グリーティング

ムーミンバレーパークで人気のキャラクターによるショーと、特別グリーティングを開催。キャラクターと記念撮影できる貴重なチャンスも。思い出に残るひとときをお過ごしいただけます。 ■開催日：4月18日（土）5月2日（土） ■開催時間： キャラクターショー：11:00 キャラクターグリーティング：13:00/15:00

■開催場所： ・晴天時 ショー・グリーティングともに共通 コクーン2 1F コクーンひろば ・雨天時 ショーは中止。3回ともグリーティング コクーン2 3F スラップスリップ バイ ベベ前

▶ムーミンバレーパーク POP-UP STORE＆ぬりえワークショップ

パーク内で販売しているムーミンバレーパーク限定商品を取り扱うPOP-UP STOREが、期間限定でコクーンシティに登場。魅力が詰まった商品が勢ぞろい。お気に入りのグッズを見つけて、イベントの思い出をぜひお持ち帰りください。また、ムーミンバレーパークオリジナルアートへのぬりえが体験できるワークショップを開催。キャラクターに自由に色を塗り、自分だけの作品を作ることができます。

【POP-UP STORE】 ■開催日：5月2日（土）～5月6日（水・祝） ■開催時間：10:00～17:30 ■開催場所：コクーン2 3F にぎわいスポット（ユニクロ前）

【ぬりえワークショップ】 ■開催日：4月18日（土）19日（日）25日（土）26日（日）29日（水・祝）5月2日（土）～5月6日（水・祝） ■開催時間：10:00～17:30 ■開催場所：コクーン1 3F にぎわいスポット（ユニクロ前）

＜ムーミンバレーパークについて＞

ムーミンバレーパークは、四季折々の豊かな自然環境や季節ごとのデコレーション演出から、ムーミンの物語を体験することのできるテーマパークです。ムーミン一家とその仲間たちによるライブエンターテインメントやグリーティング、原作の大きな魅力である「文学性」や「アート性」を感じることができます。

＜ムーミン物語について＞

ムーミン物語は、2013年11月にムーミンの物語を主題としたテーマパーク事業を行うことを目的に設立されました。ムーミン物語は、このテーマパーク事業を日本国内のみならずアジアにおいても展開することができるライセンスを保有しており、またムーミンバレーパーク内で販売するムーミンの物語に関する各種商品を企画、制作、販売を行うライセンスも保有しています。 https://www.moomin-monogatari.co.jp/

＜公式サイト・公式SNS＞

「ムーミンバレーパーク」公式サイト：https://metsa-hanno.com/ 「ムーミンバレーパーク」公式X：https://x.com/metsamvp_info 「ムーミンバレーパーク」公式Instagram：https://www.instagram.com/moominvalleypark/