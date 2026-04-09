株式会社LIHIT LAB.（本社：大阪市中央区農人橋1-1-22 代表取締役社長：田中宏和）は、2026年4月中旬より、「スタンプノート」を発売いたします(2品番4SKU)。「スタンプノート」は、とじ具を開閉してリーフの差し替え・交換ができる「オープンリングノートシリーズ」のとじ具を採用しています。駅・動物園・水族館・美術館などに設置されている記念スタンプは、その地を訪れた思い出の証として形に残せることから、スタンプ収集の達成感やコレクション欲を満たすものとして、旅行客や外国人観光客の間でスタンプ収集を楽しむ人が増えています。お出かけ先で偶然に記念スタンプを見つけたものの、『スタンプ帳を自宅に置いてきてしまった…。』『色んな種類のスタンプ帳を持っていくのは嵩張る・・・。』いうお悩みも、リーフを自由に差し替え・交換が可能な「スタンプノート」なら諦める必要はありません！とりあえず1冊持って外出先で集めておけば、帰宅後に場所や種類ごとに並び替えて、自分だけのコレクションを後から自由に編集・完成させることができます。リーフ上部にはスタンプを押す位置を決めやすい三角ガイド、下部には思い出を記録できる罫線が入ってます。綺麗な状態でスタンプを収集できる仕様が充実。

差し替えできない製本タイプのスタンプ帳は市場に数多くある中、「スタンプノート」はリーフの差し替え・交換を可能にするので、収集後の自由に並び替えという新しい楽しみ方・利便性をご提案します。

■商品の特長

■仕様

■スタンプノート(N-380)

スタンプを押せる厚めのリーフが入ったノート。とじ具を開いてリーフの追加・交換ができる。

品番：N-380 商品名：スタンプノート 定価(税抜き)：638円(580円) サイズ：A6 材質：表紙／ポリプロピレン（生地厚0.75mm） とじ具／ポリカーボネート、リーフ／上質紙 色：3 レッド・11 ネイビーブラック・22 オリーブ ※最大収容枚数：スタンプノート用リーフ30枚

■オープンリングノート〈適合リーフ〉スタンプ用(N-1663TS)

インクが裏抜けしにくい厚めの紙を使用したスタンプ押印用リーフ。

品番：N-1663TS 商品名：オープンリングノート〈適合リーフ〉スタンプ用 定価(税抜き)：308円(280円) 入数：1組20枚入り 材質：上質 規格：A6・S・17穴

株式会社 LIHIT LAB. 会社概要

■名称 株式会社ＬＩＨＩＴ ＬＡＢ．（リヒトラブ） ■代表者 代表取締役社長 田中宏和 ■本社所在地 大阪市中央区農人橋1-1-22 ■TEL: 06-6946-2525(代表) ■設立 昭和23年5月 ■資本金 18億3,000万円 ホームページ：https://www.lihit-lab.com

この件に関するお客様のお問い合わせ先

お客様相談窓口 06-6946-3931