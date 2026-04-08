株式会社SCRAP（本社：東京都渋谷区、代表：加藤隆生）および株式会社ヴェルクス・スタジオ（本社：東京都渋谷区、代表：五十嵐翔）は、共同開発した自宅で遊べるリアル脱出ゲーム最新作『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』において、テーマソングおよびミュージックビデオの制作を決定しました。また、ミュージックビデオに掲載されるコメント募集企画を実施いたします。 ★特設サイト：https://realdgame.jp/s/oshishinu/ ★Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/3507880/

『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』は、配信中に何度も命を落としてしまうヒロインを、配信画面越しに時間を巻き戻して救う、Steamで遊べるリアル脱出ゲームです。 ヒロインの幼馴染であるプレイヤーは、配信画面のシークバーを操作し、トラブルの原因を探り「不可避な死」を回避していきます。 過去に戻って危険を未然に防いだり、配信にコメントして行動を変えたり、時には配信者同士の謎解きバトルに挑んだり、プレイヤー自身の手でヒロインの運命を変える体験をお楽しみいただけます。

■テーマソングの制作が決定！ Nakamuさんが作詞を担当

現在体験版が配信中の本ゲームについて、このたびテーマソングの制作が決定しました。作詞を担当するのは、ゲーム実況グループでの活動を経て、現在は企画演出やプロデュース、執筆など多方面で活躍しているNakamuさん。歌唱はヒロイン アラーニャ役の声優である末柄里恵さんが担当します。 数多くのゲームを実況し、同時に視聴者としても配信に親しんできたNakamuさんだからこそ描ける、「配信を通してヒロインを見守るファンの熱量」を歌詞に凝縮。ゲーム内で、配信中に何度も命を落としてしまうヒロインを応援し、見守るファンの視点を、ポップでユーモラスに表現しました。ヒロインを救うために時間を巻き戻すプレイヤーの体験とも重なり合う、作品の世界観を象徴する楽曲となっています。 なお、本楽曲の全貌は、ミュージックビデオとあわせて公開予定です。 **************************** ■Nakamuさんコメント 作品テーマが配信者ということで、自分自身が配信をしていた時を思い出しながら作詞させていただきました。 "何度も死ぬ"という作品コンセプトを、ポジティブでポップに伝えられるようにと、言葉を選ぶのがとても新鮮で楽しかったです！ 何をしても死んでしまうアラーニャの天然っぷりに翻弄されながらたくさんの謎を解き明かしてみてください！ ****************************

■事前に応募したコメントを盛り込んだミュージックビデオの制作も決定！

テーマソングの制作にあわせ、ヒロインが出演するミュージックビデオの制作も決定。ミュージックビデオでは、楽曲の世界観にあわせて、ファンの皆さまから寄せられたコメントを映像内に掲載する演出を予定しています。 本日より、映像に掲載されるコメントの募集を開始。本ゲームのヒロイン アラーニャの公式X（@alagna_reborn）の該当ポストに、必要事項を記載の上、リプライ投稿することで応募いただけます。ぜひ皆さまのコメントで、ミュージックビデオを一緒に盛り上げてください。 『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』は、Steamにて2026年春リリース予定。現在体験版を配信中です。 また、Steamストアページではウィッシュリスト登録を受付中。登録することで、最新情報や配信開始時の通知を受け取ることができるほか、登録数に応じてプレゼントがもらえるキャンペーンも開催中です。 SCRAPとヴェルクス・スタジオがタッグを組んでおくる新感覚のリアル脱出ゲームに、どうぞご期待ください！ ▼ゲーム画面

※画面は開発中のものです。

「ミュージックビデオコメント募集キャンペーン」概要

テーマソングのミュージックビデオ公開にあわせ、ミュージックビデオ内に掲載するヒロインへの応援コメントを募集する参加型キャンペーンを実施します。 投稿されたコメントの中から一部を選定し、ミュージックビデオ内の演出として使用予定です。 ■参加方法 アラーニャ公式X（@alagna_reborn）をフォローのうえ、キャンペーン対象ポストに以下の内容を記載してリプライ投稿してください。 ・名前（ミュージックビデオ内にコメントとあわせて掲載予定） ・コメント ・ハッシュタグ「#推し死ぬ」 ■募集期間 2026年4月8日（水）～4月19日（日）23:59

「ウィッシュリスト登録キャンペーン」概要

Steamウィッシュリスト登録数に応じて、プレゼントを解放！ アラーニャ公式Xをフォローし、対象ポストをリポストしている方の中から抽選でプレゼントを進呈します。 ■プレゼント内容 ・ウィッシュリスト登録数3,000人達成 抽選で3名様に、「Steam版ゲームダウンロードコード」をプレゼント ・ウィッシュリスト登録数3,500人達成 抽選で4名様に、QUOカード（3名様）または、アラーニャの声優を務める末柄里恵さんサイン色紙（1名様） ※3,500人達成時の賞品（QUOカード3名／サイン色紙1名）はランダムとなり、お選びいただけません。 ■応募方法 ①Xでアラーニャ公式アカウント「@alagna_reborn」をフォロー。 ②対象のキャンペーンポストをリポスト。 ☆Steamのウィッシュリスト登録画面のスクリーンショットを、対象ポストへリプライすると当選確率がアップ！ ※各キャンペーンの応募条件や応募期間、当選発表方法などの詳細は特設サイトをご確認ください。

『ゆるゆる生配信する推しは100万回死ぬ』 概要

◼︎イベント特設サイト https://realdgame.jp/s/oshishinu ◼︎Steamストアページ https://store.steampowered.com/app/3507880/ ◼︎プレイ形式 人数制限：1人 想定所要時間：3～4時間 ※本ゲームはオートセーブに対応しております。 必要なもの：Windows PC ◼︎発売開始日時／ゲーム開始日時 2026年春予定 ◼︎商品情報 ●いますぐプレイ(ダウンロード)版：価格未定 ●パッケージ版：価格未定 ◼︎プラットフォーム Steam® ◼︎対応言語 日本語、英語 ◼︎SCRAP公式ファンクラブ「少年探偵SCRAP団」団員特典 ゲームクリアで限定待ち受け画面をプレゼント ◼︎企画制作：SCRAP／株式会社ヴェルクス・スタジオ

〈補足情報〉Nakamuさんプロフィール

2025年1月までの9年間、ゲーム実況グループ「ワイテルズ」のメンバーとして活動。グループ初となるオフラインイベントを日本武道館で3日間連続で開催し、3万人を動員。 同年4月に株式会社StudioLucaを設立。企画演出・プロデュースのほか、執筆、作詞など多岐にわたる活動を展開している。 ☆「Nakamu」公式Xアカウント：https://x.com/NakamuWT ☆「Nakamu」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/nakamu_sl/

〈補足情報〉リアル脱出ゲームとは

2004年に発表された「クリムゾンルーム」というネットの無料ゲームを発端に、爆発的に盛り上がった「脱出ゲーム」。そのフォーマットをそのままに現実世界に移し替えた大胆な遊びが「リアル脱出ゲーム」。マンションの1室や廃校、廃病院、そして東京ドームや六本木ヒルズなど、さまざまな場所で開催されている。07年に初開催して以降、現在までで1,700万人以上を動員。日本のみならず上海、台湾、シンガポールやサンフランシスコなど全世界で参加者を興奮の渦に巻き込み、男女問わずあらゆる世代を取り込む、今大注目の体験型エンターテインメントです。 ※「リアル脱出ゲーム」は株式会社SCRAPの登録商標です。 ☆「リアル脱出ゲーム」オフィシャルサイト：http://realdgame.jp/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/scrap_official_insta/ ☆「リアル脱出ゲーム」公式Xアカウント：https://x.com/realdgame

〈補足情報〉SCRAPとは

「リアル脱出ゲーム」をはじめとした、さまざまな体験型イベントを企画運営。SCRAPが提供するのは謎解きを通しての「物語体験」。自分がリアルな主人公になれる体験、まだ誰も知らない世界に入れる体験…そんな「物語体験」をつくっています。テレビ局やレコード会社などともコラボレーションを行い、常に新しい体験型エンターテインメントを提供しています。 ☆「SCRAP」オフィシャルサイト：https://www.scrapmagazine.com/ ☆「SCRAP」公式Xアカウント：https://x.com/scrapmagazine

〈補足情報〉株式会社ヴェルクス・スタジオとは

ヴェルクス・スタジオは、PC・コンシューマー、スマートフォンと、プラットフォームの垣根なくゲームの企画・開発を行い、幅広い知見と経験を有するクリエイター陣が“ゲーム好きのためのゲーム”を制作するために設立したゲームスタジオです。 Unreal Engine 5を用いたバトル制作、レベルデザイン、モデリングなどゲーム制作に関わるあらゆる企画開発を行います。 ☆「株式会社ヴェルクス・スタジオ」オフィシャルサイト：https://velux-studio.co.jp/ ☆「株式会社ヴェルクス・スタジオ」公式Xアカウント：https://x.com/VELUX_STUDIO ☆「株式会社ヴェルクス・スタジオ」公式note：https://note.com/velux_studio