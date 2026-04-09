淡路島アニメパーク「ニジゲンノモリ」の人気アトラクション「ゴジラ迎撃作戦」ゴジラミュージアム内では、平成モスラ30周年×モスラ初登場65周年のWアニバーサリーである2026年に、ゴジラミュージアム「モスラ特別展」を9月20日（日）までの期間限定で開催しています。 今回の特別展では期間中に人気投票企画を実施。現在、平成モスラ5体から一番好きなモスラに投票する第1弾人気投票を4月12日（日）まで開催しております。そしてこの度、第2弾人気投票企画の詳細がついに解禁となりました。 第2弾では、平成モスラが劇中で激闘を繰り広げた敵怪獣5体「デスギドラ、ダガーラ、キングギドラ、白亜紀型キングギドラ、ガルガル(96)」から好きな怪獣に投票をしていただきます。モスラや私たちを何度も絶望の淵に追い詰めた、あの怪獣たちが大集合！「モスラ展」の展示を見ながら、あの頃胸を熱くした懐かしい思い出を振り返りましょう！ いよいよ今年はゴジラ映画の新作が公開予定！世界中のゴジラファンよ、淡路島「ニジゲンノモリ」へ集結せよ！

■ゴジラミュージアム特別展「モスラ特別展」概要

実施期間： 2025年12月20日（木）～2026年9月20日（日） 場所： 「ゴジラ迎撃作戦」 ゴジラミュージアム内 営業時間： 10:00～22:00（最終入場 20:00） 料金： 「ゴジラ迎撃作戦」のゴールドチケット、プレミアムチケット、VIPジャーニーパスもしくはキッズ限定満喫パスをご購入し、入場ください 企画： 怪獣人気投票を同時開催。下記スケジュールで全2弾に分けて開催いたします。 【第１弾】平成モスラ 人気投票 2025年12月20日～2026年4月12日 【第2弾】平成モスラ 敵怪獣人気投票 2026年4月13日～2026年9月20日 特典： 入場チケットの事前予約購入者を対象に、「モスラ特別展」限定デザインの限定ポストカードをプレゼント URL： https://nijigennomori.com/godzilla_awaji/?utm_campaign=pr

■（参考）「ゴジラ迎撃作戦」概要

『ゴジラ迎撃作戦』は、淡路島に上陸した世界最大、全長120mの実物大ゴジラをテーマにし、強大さと迫力を真に体感できる世界唯一のエンターテインメントアトラクションです。 参加者は国立ゴジラ淡路島研究センターの一員となり、細部までこだわり抜いたゴジラの体内に参加者が突入する「ジップライン」や、飛散したゴジラ細胞を殲滅(せんめつ)する「シューティングゲーム」などのミッションに挑みます。 その他、常設では世界初となる「ゴジラミュージアム」や、小さなお子さまを対象に、約50種類の怪獣ソフビなどが 遊び放題のキッズエリア「カイジュウノモリ」などの室内アトラクションも充実。さらに、国立ゴジラ淡路島研究センターのグッズをはじめ、『ゴジラ迎撃作戦』の世界感あふれるフード等も販売致します。 世界最大のゴジラが淡路島に上陸しています！

「ゴジラ迎撃作戦」ではゴジラグッズも充実！ニジゲンノモリでしか買うことができないオリジナルグッズも多数展開しております。かっこいい帽子や可愛いカチューシャを着けてアトラクションを体験すれば、より一層ゴジラの世界観に入り込めます。また、グラスやフィギュアやお菓子など、お土産の購入にもご利用ください！」

■（参考）グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム「怪獣ランド」概要

「ゴジラ」の70周年を記念し、歴代の「ゴジラ」映画作品に登場した怪獣たちが大集合したゴジラコラボルーム『怪獣ランド』。 室内には、歴代ゴジラと人気怪獣たちが描かれたインテリアやタペストリー、窓越しに見える実寸大ゴジラの一部、さらに、それらに光の照射で見え方が変わる特殊加工を施すことによって、昼・夜で異なった室内の雰囲気をお楽しみいただけます。室内に隠れた全ての怪獣たちを見つけ出すことで豪華特典が手に入る“特別任務”に挑戦していただくなど、昼夜通してお愉しみいただけるお部屋です。 https://awaji-grandchariot.com/room/3416/

■グランシャリオ北斗七星135° ゴジラコラボルーム『昭和東宝怪獣資料室』概要

定員： 最大2名 内容： 「GRAND CHARIOT 北斗七星135°」の一棟を、日本を代表する特撮映画「ゴジラ」を テーマに装飾。“昭和レトロ”をモチーフに、同作品の世界観と昭和時代が再現された空間を存分に楽しむことができる ＜オリジナルノベルティ＞ ・オリジナルデザイン「ゴジラ合皮コースター」 ・「キングギドラ」デザイン画アートボード https://awaji-grandchariot.com/room/6470/

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