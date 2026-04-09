株式会社ドゥッシュドゥッスゥは、当社と新国立劇場バレエ団で活躍する3名のダンサー(橋本 真央さん、岸谷 沙七優さん、関 優奈さん)が、1年という歳月を費やして挑んだモノづくりプロジェクトにて生まれた「ダンサー目線のレオタード6デザインと巻スカート1デザイン」を、2026年4月10日から発売します。





新国立劇場バレエ団ダンサー





■イメージ動画

https://www.youtube.com/shorts/3xepIOncUqg

https://www.youtube.com/shorts/fF51Obwo-cs

https://www.youtube.com/shorts/qT1AnMYoATw









■妥協なき「ダンサー目線」のモノづくり

このプロジェクトは、単に名前を貸すだけの監修ではありません。プロの舞台に立つ彼女たちだからこそ気づく「数ミリの差」にこだわった、1年にわたる真剣勝負の記録です。









1. 「1年間の修正」に込められた意味

ダンサーの身体は非常に繊細です。3人は、機能性と美しさを両立させるために、以下のようなプロセスを繰り返してきました。





動いた時のシルエット：鏡の前でポーズをとるだけでなく、実際に踊ったり、激しく動いたりした際の生地の「よれ」や「突っ張り」を徹底排除。





素材の選別：汗をかく現役ダンサーにとって、肌触りや通気性、そして洗濯への耐久性は必須条件。納得がいくまで生地選びからやり直しています。





1年間の試着：季節を通じた気温の変化や、レッスンのハードさに耐えうるか、自らテストを繰り返しました。









2. 開発メンバーの役割と個性

新国立劇場バレエ団の中でも、それぞれ異なる魅力を持つ3人が集まることで、多角的な視点が盛り込まれています。





橋本 真央さん ：繊細で美しいラインを追求する視点。

岸谷 沙七優さん：躍動感や強さを支える実用的な視点。

関 優奈さん ：現代的な感性とトレンドを融合させる視点。





「自分たちが本当に毎日使いたいもの」という基準で意見をぶつけ合い、3人全員が納得するまで修正が続けられました。









3. 4月10日、待望のリリース

長い「修正、修正」のトンネルを抜け、ついに製品が完成しました。

4月10日よりネット販売開始、青山の店舗では4月11日より発売し、先着30名様にポストカードをプレゼントいたします。





■新国立劇場ダンサーレオタード

発売日 ：2026年4月10日

価格 ：9,480円～13,980円(税込)

ターゲット：バレエを愛する方はもちろん、

日常の中にプロ仕様の「機能美」を取り入れたいすべての方へ。





▼詳細はこちら

https://www.dessus-d.com/









■プロジェクトの背景にある想い

彼女たちが1年という長い時間をかけたのは、「プロとしてステージに立つのと同じ覚悟」で商品を作りたかったからに他なりません。「ようやくお届けできる」という喜びとともに放たれるアイテムは、手に取った瞬間にその「修正の重み」と「ダンサーのこだわり」が伝わってくるはずです。