ICHIHA株式会社（本社：東京都港区、代表者：Rimin kou）は、2026年4月9日（木）より、美容医療の術後ケア発想スキンケアブランド「BELLEVARY（ベルベリー）」を自社ECサイト、楽天ICHIHA（ICHIHA）公式ショップにて発売開始。 BELLEVARYは、美容医療の“その後”に寄り添うホームケア化粧品として開発したブランドです。ベースケア1品と、肌状態に合わせて選べる2種のシートマスクの全3SKUを展開し、肌のコンディションを美容医療の視点で捉え、術後肌だけではなく、敏感肌の方や肌がゆらぎやすいと感じている方にも使って頂きたい商品です。

開発の背景

近年、美容医療はより身近な選択肢として広がる一方で、施術後の肌は一時的にデリケートな状態になりやすく、ホームケアの重要性が高まっています。BELLEVARYは、そうした美容医療の“その後”の肌に着目し、肌のコンディションを美容医療の視点で捉えたホームケアブランドとして開発しました。 日常のスキンケアと美容医療のあいだをつなぐ存在として、毎日のケアに取り入れやすい処方とラインアップを目指しています。尚、「BELLEVARY」は英国PRETTYBANK医療美容ラボや中国有名公立病院との共同研究を背景に、処方設計と品質基準の両面からブランド開発を行っています。 今回発売商品は中国医療用処方と製造過程の安全性をベースに日常で継続して使えるよう機能性を強化した日本専用処方商品となります。（「BELLVARY」ブランドは現在300以上の中国医院への導入実績があります）

BELLEVARYの四つの特徴

1. “術後12時間後の肌”に着目したホームケア発想

BELLEVARYは、美容医療施術後の肌状態を想定し、術後の肌コンディション（バリア機能の乱れ、水分バランスの変化、外部刺激への過敏化等）に配慮したホームケア化粧品として開発しました。デリケートな肌にやさしく寄り添いながら、日常使いしやすいスキンケアとして提案します。

2. 日本初※のISO13485準拠品質基準とClass7（10,000級）GMP基準クリーンルーム製造

品質基準にはISO13485準拠品質基準を採用し、製造はClass7（10,000級）GMP基準クリーンルームで行っています。トレーサビリティや衛生管理にも配慮し、品質面からもデリケートな肌に向き合う製品づくりを進めています。

3. ８つのクリーン処方（低刺激設計）

●マスク共通 無色素・無香料・無鉱物油・無アルコール・無パラペン・無シリコン・無乳化剤・無サリチル酸・表内防腐剤なし ●化粧水 無色素・無香料・無鉱物油・無アルコール・無パラペン・無シリコン・無紫外線吸収剤・無石油系界面活性剤・動物性原料不使用

4. シンプル＋機能性のホームケア設計

ベースケア1品＋シートマスク2品の全3SKUを展開 ラインアップは、肌を整えるベースケアエッセンス1品と、肌悩みやコンディションに合わせて選べるシートマスク2品で構成しています。うるおい補給、肌のコンディション管理、ハリ感ケアまで、目的に応じた使い分けが可能で日常使いで継続使用しやすい価格設定（シートマスク１枚当たり各300円・400円）となっています。

商品ラインアップ

1. Barrier Balance Soothing Essence（スキンエッセンス）

全国発売日：2026年4月9日（木） 価格：3,800円（税込）150ml 美容医療施術後の肌状態を想定した、POST-PROCEDURE SKINCARE発想の化粧水です。肌のバリア機能をサポートし、デリケートな肌をやさしくケア。ローゼル抽出物、ビタミンB12、エーデルワイスカルス培養エキスなどを配合し、角層にうるおいを与えながら、ゆらぎやすい肌をすこやかに整えます。

2. Clear Moisture Sheet Mask（モイストスージングマスク）

全国発売日：2026年4月9日（木） 価格：1,500円（税込）26ml/5枚 3種ヒアルロン酸6000ppm（0.6%）を配合し、補水・貯水・保水・整える「水活サイクル」設計を採用したシートマスクです。ニキビが気になる肌、敏感肌、オイリー肌、デリケートな肌に着目し、うるおいを与えて肌コンディションをサポートします。3Dサンドイッチ構造と北欧産100％植物繊維シートにより、高密着・低刺激・生分解性にも配慮しています。＜ヒアルロン酸分解酵素抑制率78.7％＞

3. Rich Collagen Hydrating Mask（セラムチャージマスク）

全国発売日：2026年4月9日（木） 価格：2,000円（税込）26ml/5枚 6Dコラーゲン、PDRN、二源ハニー（マヌカ＆Jelly bushハニー）を配合した集中ケア用シートマスクです。乾燥、くすみ、年齢に応じた肌悩みが気になる肌に、うるおいとハリ感を与える設計です。シート素材には旭化成ベンリーゼ®アイスフェザーを採用し、優れた吸液性・保液性、軽薄・通気・高密着、生分解性・低刺激といった特長を備えています。＜コラーゲン分解酵素抑制率57.6％＞

使用方法

今後の展望

ICHIHA株式会社は、BELLEVARYを通じて、美容医療の“その後”に寄り添うホームケアの提案をさらに広げてまいります。今後も、品質基準と処方設計の両面から、デリケートな肌に配慮したスキンケア開発に取り組み、より多くのお客様に選んでいただけるブランドを目指します。

■ 製品概要

ブランド名：BELLEVARY（ベルベリー） 発売日：2026年4月9日（木） 内容：スキンエッセンス1品、シートマスク2品の全3SKU URL： Bellevary（ベルベリー） https://bellevary.jp ICHIHA（イチハ） https://ichiha-skin.jp/

企業情報・お問い合わせ先

会社概要

https://item.rakuten.co.jp/profling/c/0000000004/

会社名：ICHIHA株式会社 所在地：〒107-0061 東京都港区北青山2-9-15 三輪ビル2F 代表者：Rimin kou 設立：2024年5月 事業内容： スキンケア商品の企画・販売 アクセサリーの企画・販売 アパレル製品の企画・製造・販売

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

担当窓口：ICHIHA株式会社 お問い合わせ窓口 電話番号：03-6384-5150 メールアドレス：info@ichiha-skin.jp URL：https://ichiha-skin.jp/