人気キャラクターIP「ほっぺちゃん」オリジナルシール卸売展開商品が“即完売”

CRAVIA株式会社

CRAVIA株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：藤原宏樹、東証グロース：6573、以下「当社」）は、2026年４月２日付にて公表いたしました、人気キャラクターIP『ほっぺちゃん』を活用した新デザインオリジナルシール（全８種）の卸売販売につきまして、初回出荷分が極めて短期間で完売し、現在追加生産体制の構築に着手したことをお知らせいたします。

1.“想定超過”の販売スピード

本商品は、EC先行販売において楽天市場カテゴリランキング第1位を獲得した実績を背景に卸展開を開始いたしましたが、

- 店頭導入直後からの急速な消化- SNSを起点とした自発的な購買拡散- Z世代を中心とした高い熱量の需要

を背景に、当初想定を大幅に上回るスピードで販売が進行し、即完売という結果となりました。

本件は単なる一過性のヒットではなく、「EC → SNS拡散 → 店頭爆発」という新たな消費トレンドを背景とした、構造的な需要創出モデルの成立を示すものと認識しております。

2.再現性ある“勝ちパターン”の確立

本件は、

「ECで検証 → データ取得 → 卸で一気に拡大」

という当社の販売モデルにおいて、

- ヒット商品の再現性- 流通拡大時の爆発的需要- 在庫リスクを極小化した高速回転モデル

を同時に実証したものであり、IP物販における“量産可能なヒット創出エンジン”が確立された事例となります。

3.スケール拡大フェーズへ

現在、流通各社からの追加発注・再入荷要望が急増しており、

当社は

- 追加生産の即時検討- 供給体制の拡張- 販売チャネルの全国拡大

を進めております。

今後は本モデルを基盤として、

- 「ほっぺちゃん」IPの多商品展開- 複数IPへの横展開- SNS起点のヒット創出の高速化

を実行し、「IP × EC × SNS」モデルによる継続的ヒット創出を通じて、IP物販事業の飛躍的成長を目指してまいります。

4.成長戦略上の位置付け

本件は、

- 小ロット検証 → 大量展開への転換- データドリブン型商品開発- 低リスク高回転の収益モデル

を実現する当社戦略の中核事例であり、今後の成長を牽引する重要な布石と位置付けております。