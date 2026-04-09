【JPIセミナー】九州電力送配電（株）「“アジャイル×内製開発” を柱としたDX推進の取り組みと今後の展開」4月24日(金)＜福岡開催＞

株式会社日本計画研究所

JPI（日本計画研究所）は、九州電力送配電株式会社 系統技術本部 デジタル変革推進室長 森高 英樹 氏を招聘し、「アジャイル×内製開発」を柱としたDX推進の取り組みと今後の展開について詳説いただくセミナーを開催します。

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17735(https://www.jpi.co.jp/seminar/17735?utm_source=prtimes)

〔タイトル〕

<福岡開催>【会場受講限定】

送配電DXの実践最前線

九州電力送配電（株）「アジャイル×内製開発」を柱としたDX推進の取り組みと今後の展開

〔開催日時〕

2026年04月24日(金) 10:00 - 12:00

〔講師〕

九州電力送配電株式会社

系統技術本部

デジタル変革推進室長

森高 英樹 氏

〔講義概要〕

当社は労働人口減少や電力設備の高経年化などの事業環境変化のなかで、今後も電力を安定的・効率的にお届けするという使命を果たし続けるため、経営ビジョンとして「技術力とデジタル変革で、日本を代表する先進的なインフラ企業になる」を掲げ、その実現に向け「アジャイル×内製開発」を柱としたＤＸに取り組んでいます。

今回は、当社での内製開発体制（デジタルファクトリー）の立ち上げなど、これまでの取り組み状況について詳説します。

〔講義項目〕

1. 送配電事業を取り巻く経営環境と課題

2. 当社がDXで目指す姿と取り組み

(1) 経営理念

(2) DXビジョン

(3) DXプロジェクト

3. アジャイル×内製開発

(1) アジャイル×内製開発の目的

(2) デジタルファクトリー

4. これまでの取り組みからの学び

5. 今後の取り組み

6. 関連質疑応答

7. 名刺交換・交流会

通常はお会いすることの難しい講師との直接対話や質疑応答に加え、業種・業界の枠を超えた受講者同士のネットワーキングから、実務に活きる情報や新たな連携のきっかけを得られる、JPIセミナーならではの貴重な機会です。

〔受講形態〕

● 会場受講

※当日、会場受講の方限定ご講義のため、ライブ配信・アーカイブ配信はございません。

〔会場〕

JR博多シティ

福岡市博多区博多駅中央街1番1号

092-292-9258

https://www.jrhakatacity.com/communicationspace/access/

〔受講料〕

1名：37,700円（税込）

2名以降：32,700円（税込／同一法人・同時申込）

※地方公共団体所属の方は、2名まで11,000円（税込）

〔詳細・お申込みはこちら〕https://www.jpi.co.jp/seminar/17735(https://www.jpi.co.jp/seminar/17735?utm_source=prtimes)

◆セミナー終了後、講師へのご質問やお取り次ぎもさせていただいております。

◆講師やご参加者同士での人的ネットワークの構築や、新たなビジネスの創出に大変お役立ていただいております。

【お問合せ】

株式会社日本計画研究所

〒106-0047東京都港区南麻布5-2-32 興和広尾ビル

TEL.03-5793-9761 FAX.03-5793-9767

URL https://www.jpi.co.jp

【JPI（日本計画研究所）について】

“「政」と「官」と「民」との知の懸け橋”として国家政策やナショナルプロジェクトの敷衍化を支え、国家知の創造を目指す幹部・上級管理職の事業遂行に有益な情報をご参加者を限定したリアルなセミナーという形で半世紀、提供し続けています。