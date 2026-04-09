インフォポート、スパイスファクトリーグループに参画

インフォポート株式会社

インフォポート株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役：小島 寛人、以下「当社」）は、2026年3月18日付で、スパイスファクトリー株式会社（本社：東京都港区、代表取締役CEO：高木 広之介、以下「スパイスファクトリー」）のグループに参画したことをお知らせいたします。

当社は、スパイスファクトリーが持つUI/UXデザインや生成AI活用などの技術と、自社の物流領域におけるプロダクトおよび現場知見を融合し、物流業界における業務基盤の高度化を推進してまいります。

また、本件に伴い、代表取締役の交代を含む新経営体制を決定いたしました。

■ 背景

物流業界では、「2024年問題」の顕在化に加え、2030年には国内輸送能力が約34％不足する可能性が指摘されるなど、持続可能性に関わる課題が深刻化しています。

当社はこれまで約20年にわたり、運送管理システム（TMS）や倉庫管理システム（WMS）を中心としたクラウドサービスを提供し、物流現場の課題解決に取り組んできました。

今回のグループ参画により、これまで培ってきたプロダクトと現場知見に加え、スパイスファクトリーのデザイン・テクノロジー・PRの知見を掛け合わせることで、業務基盤のさらなる進化を実現してまいります。

ドライバー、倉庫スタッフ、配車担当者といった物流を支えるプロフェッショナル一人ひとりの負荷軽減に貢献し、「荷物が届く当たり前」を次の世代へと繋いでいく。私たちは物流DXの当事者として、持続可能な社会インフラの構築に取り組んでまいります。

※出典：経済産業省・国土交通省「持続可能な物流の実現に向けた検討会」試算より

■ 新経営体制

本件に伴い、経営体制を以下の通りといたします。なお、既存の経営メンバーも引き続き参画し、事業の継続性と成長を支えてまいります。前代表取締役の岡亨は顧問として引き続き経営に関与いたします。

【インフォポート株式会社 新役員陣】

代表取締役：小島 寛人（スパイスファクトリー 執行役員）

取締役：流郷 綾乃（スパイスファクトリー 取締役CSO）

取締役：濱田 雅人（株式会社データ・シェフ 代表取締役／物流DX専門コンサルタント）

専務取締役：飯田 祐介（継続）

常務取締役：柳瀬 恵介（継続）

取締役：小田 千鶴（継続）

顧問：岡 亨（前代表取締役）

■ 代表取締役 小島寛人 からのコメント

物流は今、構造的な転換点を迎えています。担い手不足、配送網の維持、デジタル化への対応。2024年・2030年問題と言われるこれらの課題はもはや「選択」ではなく、社会を支え続けるための「生存条件」です。

私たちには、現場に根を張り続けた10年以上のドメイン知識と、優れたプロダクトがあります。スパイスファクトリーグループのデザイン・テクノロジー・PRの力を掛け合わせ、全力で業界の課題に取り組ませていただきます。

物流を止めない。その覚悟を胸に、創業期からこの会社を支えてきた仲間とともに、駆け抜けていきます。

インフォポート 代表取締役 小島 寛人インフォポート 顧問 岡 亨■ 顧問 岡 亨（前代表取締役）からのコメント

インフォポートは前身から計20年間、クラウドを中核に物流・運送業界の省力化を支援してまいりました。

この度、新たな10年ビジョンとして「デジタルインテグレーター」への進化を掲げ、DXやAIを活用してお客様の仕事を本質的に変革する「攻めのIT」へと舵を切ります。 最新技術とUI/UXに強みを持つ同社との提携により、地域の中小企業のDX化を強力に後押しし、さらなる価値創造に貢献します。 「仕事を革新し、感動を共有し、未来を創造する」という理念のもと、2030年に向けた持続的な成長を目指してまいります。

◼︎スパイスファクトリー株式会社スパイスファクトリ株式会社

スパイスファクトリーは、DXを加速させるアジャイルマインドで企業や行政機関のデジタル変革を引き起こす"触媒（スパイス）"となるDX支援企業です。

これまでに、教育、医療、自治体、一次産業、物流、製造、エンタメなど様々な業界のDXに関わり、アジャイル開発のアプローチで迅速な価値創造を実現し、社会と顧客の課題解決に取り組み、事業の成長を支援してきました。

経営課題から現場の事業課題解決まで全方位で関わる360°デジタルインテグレーターとして、デジタル領域の課題に幅広く対応します。事業サービス構想の支援、システム開発、UI/UX、マーケティング支援など、一気通貫でサポートします。

同時に、従来の受託開発の枠組みを超え、ユーザー中心の設計を軸に顧客企業や行政機関と連携し、変化への対応力と俊敏性を高めながら、伴走して解決策を導き出します。

私たちのMissionは「革新の触媒」であり、Purposeは「1ピクセルずつ、世界をより良いものにする。」ことです。社会課題解決を追求し、新たなビジネスやイノベーション創出に貢献します。



会社名：スパイスファクトリー株式会社(Spice Factory Co.,Ltd)

代表：代表取締役CEO 高木 広之介

設立： 2016年3月

資本金：307,008,000円(資本準備金を含む)

東京本社：東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階南

関西拠点：大阪府大阪市中央区本町一丁目6番17号 THE VILLAGE OSAKA 10階

福岡拠点：福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容：360°デジタル・インテグレーション事業

公式Webサイト ：https://spice-factory.co.jp

インフォポート株式会社

クラウドを通じて「仕事」を「簡単」にします。我々はSaaS(software as a service)を利用してクラウドサービスを提供し、多くのユーザー様の業務システムを簡単にします。また、個別業務システムでも高品質・高付加価値でなおかつユーザー様に楽しんでいただける様なシステム開発を追求し、コンピュータ社会の発展に貢献します。



会社名：インフォポート株式会社

代 表：代表取締役 小島 寛人

住 所：〒700-0973 岡山県岡山市北区下中野４７７－５ 3F

公式Webサイト：https://info-port.co.jp/