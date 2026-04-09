primeNumber、データとAIを駆使した次世代の経営手法「Generative Data Management（GDM）」を発表

株式会社primeNumber

株式会社primeNumber（本社：東京都品川区、代表取締役CEO 田邊 雄樹）は、2026年4月8日（水）～10日（金）に開催されている「Japan IT Week 春 2026」内のカンファレンスにおいて、次世代の経営手法である「Generative Data Management（以下、GDM）」を発表しました。GDMとは、AI技術をデータ管理・活用プロセスそのものに深く統合し、人・データ・AIのインタラクションを極めて直感的なものに変貌させる、AI時代の新たな経営手法です。primeNumberはGDMの提唱者として、その実現に向けた取り組みを推進します。

提唱の背景

地政学リスク、規制変更、サプライチェーンの混乱、そしてAI技術の急速な進化など、企業を取り巻く外的環境の変化因子は複雑に絡み合い、もはや予測不可能な状態となりつつあります。このような変化への適応が企業における重要な経営課題となっており、その鍵となるのが人間とAIとの協調です。

人間とAIが経営課題に対して同じ視点で協調するためには、両者の現実認識を支えるデータ基盤が必要となります。しかしながら、従来型のデータ基盤は重厚長大であり、価値を発揮するまでに数か月を要するのが一般的です。その間に外部環境が激変してしまうため「変化に追随するための基盤でありながら変化に追いつくことができず、経営機会を逃してしまう」状況に陥ることになります。

こうした課題認識のもと、primeNumberは「Generative Data Management（GDM）」という次世代の経営手法について、4月8日から開催された国内最大級のIT展示会「Japan IT Week」内のカンファレンスにて発表いたしました。

詳細は下記のセッションレポートをご参照ください。

https://lounge.primenumber.com/entry/2026/04/09/134801

株式会社primeNumber 概要

primeNumberはデータとAIを企業の成長エンジンへと進化させる、データテクノロジーカンパニーです。AI-Readyなデータ基盤を実現するデータテクノロジーを軸に、ソリューションサービスを通じてAI-Nativeな事業成長をご支援します。

■ 会社名

株式会社primeNumber（英文名：primeNumber Inc.）

■ 代表

代表取締役CEO 田邊 雄樹

■ 設立

2015年11月

■ オフィス

〒141-0021

東京都品川区上大崎三丁目１番１号 JR東急目黒ビル5F

■ 企業サイト

https://primenumber.com/company

■ 事業内容

・クラウドETL「TROCCO」の開発・運営

・AIデータプラットフォーム「COMETA」の開発・運営

・データテクノロジー領域の課題解決を実現するプロフェッショナルサービスの提供

・エージェント型AIソリューション「primeBusinessAgent」の提供

本リリースお問い合わせ先

株式会社primeNumber

広報担当 村島夏美

e-mail：pr@primenumber.com