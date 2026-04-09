「こんなの売れない？」から一転ヒット！若手社員が仕掛けた “うなじ守るヘアバンド”

おたふく手袋株式会社

2026年で創業100年目となる1926年創業の老舗手袋メーカー、おたふく手袋株式会社（本社︓大阪府箕面市、代表︓井戸端 勇樹 以下おたふく手袋）が手掛ける、BODY TOUGHNESSブランドから、2026年春夏新商品として「JW-605 BT冷感・消臭パワーストレッチ カバー付ヘアバンド」 を2026年3月より発売開始いたしました。

本製品は、同ブランドの定番シリーズ「BODY TOUGHNESSシリーズ」から登場した新アイテムで、暑熱環境下での作業やスポーツ、アウトドア、釣りなどのシーンに向けて開発されています。

■BODY TOUGHNESSの定番シリーズから、首元カバー仕様が新登場

BODY TOUGHNESSブランド カバー付ヘアバンドが新発売

近年、炎天下での活動時における「うなじの日焼け対策」への関心が高まっています。 一方で、汗が顔へ流れ落ちる不快感を軽減する目的から、ヘアバンドの需要も継続的に伸びています。

本製品は、この2つのニーズに着目し、ヘアバンドにうなじカバーを付けるという新しい発想から誕生しました。 帽子やヘルメットの着用を妨げにくい設計で、首後方の日差しを軽減しながら、汗対策も同時に行える仕様となっています。

デジタルカタログはこちら ▶ デジタルカタログ(https://saas.actibookone.com/content/detail?param=eyJjb250ZW50TnVtIjoxNTI5MzJ9&detailFlg=0&pNo=32)

■ 特徴1：接触冷感・吸汗速乾素材「CROSS COOL(R)」を採用

「CROSS COOL(R)」断面図イメージ

本製品には、接触冷感と吸汗速乾機能を備えた素材「CROSS COOL(R)（クロスクール(R)）」を使用しています。

繊維の構造によって冷感性能を発揮するため、洗濯を繰り返しても機能低下が起こりにくい点が特長です。 汗をかきやすい環境下でも、ドライで快適な着用状態を維持します。

■ 特徴2：消臭糸「スイトールC(R)」を縫製糸に使用

消臭効果性能比較 (財)日本化学繊維検査協会 調べ

縫製部分には、消臭機能を持つ糸「スイトールC(R)」を採用。 汗や皮脂などによるニオイの軽減を図る仕様となっています。

■ 特徴3：ストレッチ性とUV対策を両立

BTパワーストレッチ

生地には縦横に伸縮するストレッチ素材を使用し、頭部にフィットしやすい設計としています。 また、後方カバーにより首筋の日差し対策としても使用可能です。

■特徴4：帽子・ヘルメットと併用しやすい設計

キャップ着用時自転車用ヘルメット着用時

ヘアバンド形状により、帽子やヘルメットの下にも装着しやすい仕様。 作業現場やスポーツシーンでの使用を想定しています。

■反対多数からスタートした開発ストーリー

本製品は、若手営業社員のアイデアからスタートしました。

「ヘッドキャップでうなじカバー付きが売れているなら、ヘアバンドにも付ければ需要があるのではないか」という提案に対し、社内では

「既存商品で代替できるのではないか」

「デザイン面で受け入れられにくいのではないか」

といった慎重な意見が多く、商品化には反対の声が大勢を占めていました。

しかし、「これまでにない形状」という点に可能性を見出し、少量生産での販売を決定。

■展示会での想定外の反響

代理店向け展示会で初披露したところ、事前想定を上回る予約注文が入り、急遽追加生産を実施。 その後の営業活動でも大口受注が決まり、さらに増産する結果となりました。

最終的には、当初計画の約3倍の生産規模へ拡大。

また、自転車関連イベントでの即売会でも短時間で完売するなど、実使用シーンにおいても高い関心が寄せられました。

■想定使用シーン

・屋外作業（建設など） ・スポーツ（ランニング、自転車など） ・アウトドア（キャンプ、登山など） ・釣り ほか

■今後の展開

同社では、気温上昇や屋外活動の多様化に対応するため、機能性ウェアのラインナップ拡充を進めています。 今後も使用シーンに応じた製品開発を継続してまいります。

■商品情報

着用画像商品画像

商品名︓BT 冷感・消臭パワーストレッチ カバー付 ヘアバンド

品番︓JW-605

カラー展開︓11.ブラック

サイズ展開︓FREE

品質︓ポリエステル90%・ポリウレタン10%

価格︓オープン・実勢売価 800円（税込）

発売時期︓2026年3月～

■おたふく手袋について

おたふく手袋株式会社は、1926年に軍手製造会社としてスタートしました。

軍手から革手袋、加工手袋など作業用手袋全般の取り扱いをし、作業用手袋のワンストップソリューション会社として業界のリーディングカンパニーとなっています。

現在は靴下・安全靴・レインウェアと手袋だけにとどまらず販売アイテムを拡充し、機能性インナーウェア「BODY TOUGHNESS(R)」や、ワーク＆アウトドアブランド「FUBAR(R)」を展開しています。

■会社概要

商号︓おたふく手袋株式会社

年商︓79億6,600万円 従業員︓85名 ※2025年3月時点

本社所在地︓大阪府箕面市船場東3丁目11番22号

ホームページ︓https://www.otafuku-glove.jp/(https://www.otafuku-glove.jp/)

X︓https://x.com/OTAFUKU_GLOVE(https://x.com/OTAFUKU_GLOVE)

Instagram︓https://www.instagram.com/otafuku_glove/(https://www.instagram.com/otafuku_glove/)

【報道関係の方からのお問い合わせ先】

おたふく手袋株式会社 広報担当 岡本

TEL︓072-728-1111

MAIL︓okamoto@otf.co.jp