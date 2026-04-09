Aww、サボテンレザーシリーズに新色「ブルーグレー」が登場　ウィークエンドボストンなど人気4型で展開

株式会社Moved

トラベルアイテムを展開するAww（アウ）は、サボテン由来のヴィーガンレザーを使用したサボテンレザーシリーズより、新色「ブルーグレー」を発売いたします。2026年4月10日（金）よりAww HOUSE（恵比寿の直営店）にて先行発売、4月15日（水）よりAww公式オンラインストアにて発売します。

今回登場する「ブルーグレー」は、落ち着いたグレートーンにほのかな青みを重ねたニュートラルなカラー。装いに自然に溶け込みながらも、さりげないニュアンスを添え、旅先でも日常でもシーンを問わず活躍します。季節やジェンダーを問わず使いやすい色合いに仕上げました。

素材には、サボテンを原料としたヴィーガンレザーを使用しています。環境負荷を抑えた製造方法で、サボテンならではの柔軟性、耐水性、通気性を活かしながら、本革に劣らない質感と上質な見た目を実現しています。

美しさと実用性を兼ね備えた、旅に寄り添う機能設計

Awwのバッグは、旅の中で感じる小さなストレスを軽減するため、細部までこだわって設計されています。開口部はワイドに開く仕様で荷物の出し入れがしやすく、キャリーバーへの取り付けにも対応（ミニバッグを除く）。ショルダーバッグはコンパクトながら必要な荷物をしっかり収納でき、旅先の移動や日常のお出かけにも活躍します。

商品概要

ウィークエンドボストンバッグ（30L）

2～3泊の旅行や出張にも対応する大容量サイズ。16インチPCまで収納可能。

価格：34,650円（税込） サイズ：幅44cm×奥行21cm×高さ34cm

デイリーボストンバッグ（25L）

通勤通学から週末旅行まで、幅広いシーンに対応するサイズ感。14インチPCまで収納可能。

価格：31,900円（税込） サイズ：幅38.5cm×奥行18.5cm×高さ30cm

ショルダーミディアムバッグ（5.3L）

2つの収納スペースと豊富なポケットで日常の荷物をスマートに整理できます。iPad miniも収納可能。

価格：24,750円（税込） サイズ：幅27cm×奥行11cm×高さ18cm

ショルダーミニバッグ（2.7L）

見た目以上の収納力で、荷物をコンパクトにまとめられるミニサイズ。500mlペットボトルや日傘も収納可能。

価格：20,900円（税込） サイズ：幅21.5cm×奥行8.5cm×高さ15cm

【Aww（アウ）について】

Awwは、心ときめく旅を提案するトラベルライフスタイルブランドです。スーツケースをはじめとした、旅をより快適で自由なものにするためのアイテムを展開しています。

また、サステナブルな旅をサポートする取り組みとして、不要となったスーツケースを回収し、再利用につなげる「Aww Recycle Program」を実施しています。

Aww公式オンラインストア：https://aww-travel.com/

Instagram：@awwtravel_official(https://www.instagram.com/awwtravel_official/)

【本件に関するお問い合わせ】

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Email：pr@movedinc.com Tel：050-6872-4316